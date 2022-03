Boxtal: Dorfladen als Ort der Begegnung

Einrichtungen in Schollbrunn, Dammbach und Rück-Schippach begutachtet - Café geplant

Gröll, der in ganz Deutschland gefragter Experte ist, soll Entscheidungshilfen liefern.

Da geht es darum, ob Boxtal groß genug ist - ist es mit 570 Einwohnern absolut - hat der Fachmann schon durchblicken lassen, und dann geht es noch darum, ein geeignetes Ladenlokal zu finden.

Bankgebäude in engerer Wahl

Drei habe man in der engeren Wahl, sagte der Ortsvorsteher in der Ratssitzung am Dienstagabend. Eines ist demnach das Gebäude der ehemaligen Volksbank. Unter anderem Klaus Böxler ist zuversichtlich, dass es klappen könnte. Man müsse jetzt erst einmal die voraussichtlichen Kosten ermitteln und die Akzeptanz bei den Bürgern abklopfen.

Das Dorfladen-Team mit Döhner und Böxler hat demnach bereits florierende Dorfläden angeschaut - so in Schollbrunn, Dammbach und Rück-Schippach. Vieles Gute dieser Läden lasse sich voraussichtlich auch auf Boxtal herunterbrechen. Böxler sprach ergänzend von der Integration eines Cafés und davon, im Dorfladen einen Ort der Begegnung zu schaffen. Noch sei man in der Findung. In rund sechs Wochen wollen Rat und das Dorfladenteam ihre Idee offensiv den Bürgern präsentieren, und in einem Vierteljahr wisse man dann sicher mehr, so Böxler. Auch für die Finanzierung gibt es bereits verschiedene Ideen. Favorisiert wird derzeit offenbar eine Genossenschaftslösung, die den Laden - der keinen Gewinn erwirtschaften muss - tragen könnte.

