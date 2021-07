Doppelt so hohe Windräder in Höhefeld geplant

Doppelt so hohe Windräder?

Ein privater Projektentwickler plant die Erneuerung des Windparks Höhefeld, der sich mit seinen insgesamt 14 Windrädern an der Kreisstraße 2824 befindet. Die 14 Anlagen, die in den Jahren 2001 und 2002 aufgestellt wurden, sollen durch sechs Windräder neueren Typs ersetzt werden, wie die Stadt Wertheim in einer Mitteilung vom Mittwoch erläuterte.

Über die Pläne des Investors hatte die Verwaltung in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montag die Gemeinderäte, aber auch die betroffenen Ortschaftsratsvorsitzenden von Höhefeld, Kembach, Dietenhan, Urphar und Lindelbach informiert.

Der Projektentwickler habe das Erneuerungsvorhaben vorgestellt und sich dabei zahlreiche kritische Stimmen anhören müssen, wie der Leiter der städtischen Bauabteilung, Armin Dattler, berichtete. Hintergrund der Kritik sind vor allem die neuen Höhen der Windräder: Statt der bislang bis zu 120 Meter hohen Anlagen, sollen nach der Erneuerung 200 bis 250 Meter hohe Windräder auf dem Areal stehen.

Sorgen um Landschaftsbild

Dazu müssen allerdings auch die Betonsockel der Anlagen komplett erneuert werden. In der Gemeinderatssitzung seien vor allem »Sorgen um das Landschaftsbild und Beeinträchtigungen durch Schall und Schattenwurf« geäußert worden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Gleichzeitig seien die neuen Anlagen aber auch um ein Vielfaches leistungsfähiger: Vier der neuen Windräder könnten rein rechnerisch »den kompletten Energiebedarf aller privaten Haushalte in Wertheim decken«, heißt es weiter.

Projekt öffentlich vorstellen

Die Stadtverwaltung habe dem privaten Projektentwickler nun nahe gelegt, die Vor- und Nachteile des sogenannten Repowering-Projekts den Bürgern der betroffenen Ortschaften in öffentlichen Veranstaltungen darzulegen.

»In diesem frühen Stadium der Planungen müssen jetzt alle transparent informiert werden, um eine gemeinsame Wissensbasis zu erlangen«, wird Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in der Pressemitteilung zitiert. Die Information der Bürger soll nach der Sommerpause in öffentlichen Ortschaftsratssitzungen erfolgen.

Keine Herrin des Verfahrens

Die Stadt sei allerdings »weder Herrin des Verfahrens noch Genehmigungsinstanz«, wird in der Mitteilung auf die begrenzten Einflussmöglichkeiten im Verfahren hingewiesen. Zudem sei das Gelände bei Höhefeld im Flächennutzungsplan der Stadt und im Regionalplan als eine von zwei Vorrangflächen für Windkraft ausgewiesen. Solche Anlagen seien auf dem Areal also »privilegiert«, um sie zu errichten, bedürfe es derzeit keines Bebauungsplans. Eine umfangreiche Anfrage an den derzeitigen Betreiber des Windparks blieb auch am Mittwoch unbeantwortet.