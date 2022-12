Dörlesberg ist auch schon seit 50 Jahren in Wertheim dabei

Ortschaftsrat: Laut Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ist »in Dörlesberg ist immer was los« - 2026 großes Fest mit dem Titel »»50 Jahre Große Kreisstadt« geplant

Wertheim 01.12.2022 - 10:43 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ortsvorsteher Udo Schlachter (links) und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez freuen sich mit Dörlesbergs Ehrenbürger Richard Goldschmitt (rechts) und vielen Bürgern über die Eingemeindung vor 50 Jahren. Foto: Nadine Schmid

Bei dem Thema »Eingemeindung vor 50 Jahren« unterstützte die Redner Richard Goldschmitt. Schließlich saß der ehemalige Ortsvorsteher und heutige Ehrenbürger Dörlesbergs schon damals im Gemeinderat und konnte sich genau an die Punkte erinnern, die Herrera Torrez in seiner Rede erwähnte.

Herrera Torrez blickte zunächst auf die Wahl zurück, an der sich 318 der 418 wahlberechtigten Dörlesberger beteiligten und sich mit 172 Ja-Stimmen zur Eingemeindung nach Wertheim bekannten. Eine Woche später fand die Abstimmung über die Eingemeindung nach Külsheim statt. Hier überwogen die 192 Gegenstimmen. »Was passiert wäre, wenn beide Abstimmungen positiv gewesen wären, weiß ich nicht«, schmunzelte der OB. »Mir ist klar, dass beide Dörlesberg wollten, denn in Dörlesberg ist immer was los«, so das Stadtoberhaupt.

Das letzte Wort hatte schließlich der Gemeinderat, in dem sechs Räte für und drei gegen die Eingemeindung stimmten. Und so wurde am 1. Dezember Dörlesberg mit Dietenhan, Kembach und Dertingen Teil der Main-Tauber-Stadt. Große Kreisstadt wurde diese allerdings erst 1976, als Reicholzheim und Höhefeld dazustießen. Deshalb, so Herrera Torrez, habe man sich gegen einen zentralen Festakt für alle Eingemeindungen des Jahres entschieden und komme lieber direkt in die Ortschaften. Ein großes zentrales Fest sei dann 2026 unter dem Motto »50 Jahre Große Kreisstadt« geplant.

Der damalige Dörlesberger Bürgermeister Ludwig Busse, dessen Sohn und Enkelin anwesend waren, habe es Wertheim mit seinem Forderungskatalog nicht leicht gemacht. So sei unter anderem der Bau einer Turnhalle und eines Kinderspielplatzes gefordert worden. Außerdem ein Neubaugebiet und ein Ferienwohngebiet. »Dass wir das heute nicht haben, da sind sie wahrscheinlich ganz froh«, meinte Busse. Manche Forderung hätte die Zeit überholt, manche seien eine Daueraufgabe, manche seien aber erfüllt worden.

Bedürfnisse immer im Blick

Generell betonte Herrera Torrez, dass es immer darum gehen müsse, die Bedürfnisse der Ortschaften genauso wie der Gesamtkommune im Blick zu haben. »Unsere Ortschaften sind der Garant für Miteinander und Gemeinschaft«: In diesem Zusammenhang lobte er das Ehrenamt.

Herrera Torrez überreichte Schlachter als Geschenk eine Luftaufnahme der Ortschaft.

Weiter dezentrale Verwaltung

Udo Schlachter hob die Zufriedenheit mit der damaligen Entscheidung hervor, betonte aber, dass die dezentrale Verwaltung in den Ortschaften bestehen bleiben müsse. Trotz Digitalisierung hätten die aktuellen Krisen gezeigt, wie wichtig eine dezentrale Organisation sei. Der Ortsvorsteher blickte aber auch auf die Herausforderungen der Zukunft: Zunächst forderte er ein Neubaugebiet, speziell für ortsansässige junge Familien. Aktuell habe er keinen Bauplatz mehr frei. Hier gebe es bereits erste Überlegungen, und die Öffentlichkeit werde demnächst informiert.

Ein großes Thema sei die Energiewende. Hier müssten alle ihren Teil beitragen. Dörlesberg sei schon länger Vorreiter. In diesem Zusammenhang regte Schlachter an, bei einer Sanierung der Ortsdurchfahrt über Nahwärme als eine Option nachzudenken. Der OB reagierte, indem er darauf hinwies, dass wegen der Vorgaben der Bundesregierung mit mehr Windrädern zu rechnen sei und dass man bei der Neuausweisung von Baugebieten bei den aktuell hohen Preisen zunächst schauen müsse, ob Interessenten da seien.

»Der Geist des Aufbruchs aus der Zeit der Eingemeindung muss wiederkommen. Wir leben aktuell in spannenden Zeiten, die Mut zur Entscheidung fordern«; fasste der Ortsvorsteher seine Gedanken zusammen. Die mehrfache Ankündigung Schlachters von Bier und gemütlichem Feiern war es wahrscheinlich, die dazu führte, dass die Bürgerfragestunde sehr kurz ausfiel.

NADINE SCHMID

Im Überblick: Waldsporthalle, Dorf-App und Straßenlaternen Ortsvorsteher Udo Schlachter gab am Dienstagabend auch Beschlüsse aus der nicht-öffentlichen Sitzung bekannt: Der FC Dörlesberg muss künftig bei geplanten Veranstaltungen in der Waldsporthalle wegen des Schutzbodens kontaktiert werden. Die neue Dorf-App wird in der nächsten Ortschaftsratssitzung am 12. Dezember vorgestellt. Diese ist sechs Monate kostenlos, danach hat die Stadt die Kostenübernahme zugesichert, falls die App auf ausreichend Interesse bei den Bürgern stoße. Die Straßenlaternen bleiben laut Ortsvorsteher Udo Schlachter im Zuge des Energiesparens künftig von 24 bis 4 Uhr ausgeschaltet. (nads)