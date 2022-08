DLRG sorgt für Sicherheit der Badegäste am Freudenberger Badesee

Freizeit: 47 Aktive leisten ehrenamtlich Wachdienste - Jugendliche unterstützen erwachsene Freiwillige

Freudenberg 26.08.2022 - 13:24 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Rettungsbrett ist eines der wichtigsten Rettungsmittel der DLRG am Freudenbeger Badesee. Hier demonstriert es Miriam Kobes. Bereits der Rettungsnachwuchs engagiert sich beim Wachdienst der DLRG Freudenberg am Badesee, beispielsweise die 14-jährigen Zwillinge Mathis und Jonas Burckhardt.

»Der See braucht die DLRG, und wir brauchen den See«, ergänzte der zweite Vorsitzende Andreas Wolz. Am Sonntag begleitete ein Reporter unseres Medienhauses die Aktiven bei einem ruhigen Wachdienst am See. Dort ist der DLRG-Wachdienst samstags ab 13 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr bis jeweils zirka 18.30 Uhr im Einsatz. »Alle Aktiven des Wachdiensts machen dies ehrenamtlich und ohne eine Aufwandsentschädigung«, betonten die beiden Vorsitzenden.

Insgesamt gibt es vier Wachgruppen mit jeweils acht bis zehn Personen, die pro Tag aktiv sind. Hinzu kommen einige Leute auf Reserve, sodass man insgesamt 47 Ehrenamtliche für den Wachdienst hat. »Das bedeutet, jeder von ihnen ist an jedem zweiten Wochenende im Dienst«, verdeutlichte Büttner-Roth. Wolz freute sich, dass die Ortsgruppe Unterstützung von den DLRG-Gruppen Königheim, Bad Mergentheim und Osterburken bekommt, die einige Wachtage übernehmen.

In jeder Wachgruppe seien mindestens zwei bis drei ausgebildete Wasserretter, die auch eine Sanitäterausbildung haben, betonten die beiden Verantwortlichen. Zu einer Wachgruppe gehörten auch drei bis vier Jugendliche als Unterstützung. Sie haben mindestens das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze.

Die Aufgaben des Wachdiensts sind vielfältig. Neben der Sicherheit auf dem Wasser gehört auch der Sanitätsdienst rund um den See dazu. Wichtig ist den Aktiven, präventiv vorzugehen und Aufklärungsarbeit zu leisten. »Beispielsweise, wenn Eltern mit ihren Kindern im tiefen Wasser schwimmen wollen, der Nachwuchs aber noch nicht sicher schwimmen kann«, so Wolz. Dieses Jahr beobachte man leider auch vermehrt, dass Eltern ihre Kinder ohne Aufsicht am Wasser spielen lassen.

Zu den jungen Aktiven des Wachdienstteams am Sonntag gehörten die 14-jährigen Zwillinge Jonas und Mathis Burckhardt aus Amorbach, die beide in der DLRG Freudenberg aktiv sind. Für sie ist es die erste Wachsaison. Jonas berichtete, der Wachdienst mache ihm Spaß. »Man ist an der frischen Luft, kann sich auch mal abkühlen, und vor allem kann man helfen.« Sein Bruder erklärte, er habe schon immer gerne Leuten geholfen. Es sei schön Menschenleben retten zu können. Außerdem gefällt ihm die Zusammenarbeit im Team.

»Bei kleineren Verletzungen haben wir schon geholfen«, erklärten beide. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, Schwimmer, die sich unsicher verhalten, anzusprechen. »Die Leute sind gegenüber uns respektvoll«, stellten sie einhellig fest. Auch die erwachsenen Retter bestätigten, die Leute seien dankbar für den Wachdienst. Es gebe aber auch einige, die auf präventive Eingriffe unhöflich reagieren. Diese seien aber die Ausnahme. »Probleme mit Gewalt gegenüber unseren Helfern hatten wir noch nie«, so Wolz.

Er erklärte zu den Herausforderungen des Sees, im Unterschied zum Schwimmbad erkenne man Personen unter Wasser schlechter, und die Entfernung zum Ufer sei weiter. »Gäste sollen immer nur in dem Bereich schwimmen, in dem sie sich sicher fühlen«, riet er. Wer rausschwimmen möchte, sollte dies nicht allein tun.

Seit Saisonstart Mitte Mai bis zum vergangenen Sonntag hat die DLRG 2022 bereits 911 Wachstunden geleistet. Bisher habe man 36 Hilfeleistungen gehabt. Oft seien es Insektenstiche, in diesem Jahr aber auch vermehrt Platz- und Schürfwunden. Zwei Mal habe man den Rettungswagen rufen müssen. Eine Rettung vor Ertrinken habe man in dieser Saison glücklicherweise noch nicht ausführen müssen. Auch außerhalb ihrer Wachdienstzeit würden die Aktiven bei einem Badeseebesuch die Augen offenhalten, dies gelte auch für ehemalige Wachdienstler, lobten die Vorsitzenden den Einsatz.

Zum Ablauf einer Rettung erklärte Wolz, der Wachdienstleistende, der eine Notsituation beobachte, informiere per Funk den Hauptverantwortlichen der Wachgruppe. Dieser leitet weitere Schritte ein. »Dies läuft in wenigen Sekunden ab.« Gerade bei Ertrinkungsunfällen sei es wichtig für den Beobachter, nicht einfach loszurennen. Wenn der Schwimmer nicht mehr zu sehen ist, sei es zentral, den Ort der letzten Sichtung vom Beobachtungspunkt aus anpeilen zu können. Die dazu oft genutzte Kreuzpeilung werde gelehrt und trainiert.

Die Rettung erfolge am besten durch mindestens zwei Helfer. Hauptrettungsmittel am See seien die Rettungsbretter. Mit diesen könne man schnell anschwimmen und sie böten die Möglichkeit, einen Schwimmer schnell an Land zu bringe. Außerdem könnten sich auch mehrere Personen daran festhalten.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: DLRG Freudenberg Die DLRG-Gruppe Freudenberg am Main hat insgesamt 697 Mitglieder, davon 230 Kinder und Jugendliche. Im Bereich der Ausbildung bietet die Rettungsorganisation folgendes: Schwimmausbildung ab Schuleintritt, Rettungsschwimmausbildung beginnend mit dem Juniorretter ab zehn Jahren, das Schnorcheltauchabzeichen und die Ausbildung zum Wasserretter. In Kooperation mit dem Bezirk sind weitere Spezialausbildungen möglich. Das Einsatzgebiet der DLRG Freudenberg auf offenen Gewässern reicht von der Gemeindegrenze Freudenberg/Bürgstadt bis zur Autobahnbrücke Bettingen. Die Alarmierung erfolgt immer zusammen mit der DLRG Wertheim. Im Rahmen der Amtshilfe mit den bayrischen Nachbargemeinden erweitert sich das Einsatzgebiet auf den Bereich zwischen Klingenberg und Hafenlohr/Zimmern. Im Jugendbereich werden auch vielfältige Angebote wie Zeltlager, Gruppenstunden, Ausflügen und das Jugend-Einsatz-Team (JET) angeboten. Für alle Mitglieder gibt es gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Wanderungen und das Freizeitschwimmen im Winter im Hallenbad. Interessenten, die Mitglied in der DLRG Freudenberg werden wollen, können sich an die Vorsitzende Sonja Büttner-Roth (E-Mail: vorsitz@freudenberg-baden.dlrg.de) und Andreas Wolz (E-Mail: webmaster@freudenberg-baden.dlrg.de) wenden. Informationen im Internet: https://freudenberg-baden.dlrg.de. bdg