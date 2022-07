Diskussionen über den Hungerturm bewegen Sponsor zum Rückzug

Denkmalschutz: Architekturbüro hatte sogar zwei Varianten zur Sanierung des Tauberbischofsheimer Bauwerks ausgearbeitet

Tauberbischofsheim 01.07.2022 - 15:36 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Hungerturm - letzter verbliebener Wachturm der mittelalterlichen Stadtmauer. Foto: Stadtverwaltung Tauberbischofsheim

Der Gemeinderat sprach sich mit großer Mehrheit für die Sanierungsvariante aus, die vorsah den Turm mit einer überdachten Aussichtsplattform aufzustocken.

Massiver Widerstand

Dieses Vorhaben rief laut Mitteilung bei einigen Bürgern allerdings massiven Widerstand hervor. Die Gegner machten mit Leserbriefen und einer Unterschriftenaktion gegen das Projekt mobil. Das hat den Sponsor nun zum Rückzug veranlasst. Am Sonntag, 26. Juni, hat Eberhard Bärthel Bürgermeisterin Anette Schmidt informiert, dass er sich in der » Sache Hungerturm« nicht weiter engagieren wolle. »Der Hungerturm wird nicht zur Aussichtsplattform«, erklärte Eberhard Bärthel gegenüber der Bürgermeisterin per Mail. Nachdem er bereits die Neugestaltung des Brunnenensembles am Schlossplatz und am Krötenbrunnen-Areal initiiert und finanziert hat, sollte auch der Hungerturm zum neuen Schmuckstück entwickelt werden. Doch es kommt anders: »Aufgrund massiver Kampagnen alteingesessener Büschemer gegen das von mir initialisierte und finanzierte Projekt Hungerturm-Sanierung möchte ich mich von dem Projekt verabschieden,« schreibt er der Bürgermeisterin.

Empörte Anrufe und Briefe

Er habe empörte Anrufe und Briefe entgegennehmen müssen. Ihm sei von hasserfüllten Äußerungen berichtet worden. »Ich habe bisher mit Freude und großem zeitlichen und finanziellem Einsatz die Projekte begleitet und nie im Alleingang, sondern in enger Abstimmung mit dem/der stadtverantwortlichen Bürgermeister-/in agiert. Gerne möchte ich auch in Zukunft wieder in meine Heimatstadt kommen, ohne den Makel »Frevel an der historischen Ansicht« des Hungerturms begangen zu haben. Deshalb sage ich mit großem Bedauern: Ade Hungerturm!«

Um den Hungerturm vor weiterem Verfall zu schützen, wurden zwei Varianten zur Sanierung durch das Architekturbüro Rüger und Tröger ausgearbeitet. Die Empfehlung dazu kam vom Landesdenkmalamt nachdem ein erster Entwurf, der von Eberhard Bärthel bereits im Jahr 2019 an die Stadtverwaltung gegangen ist, von der Behörde verworfen wurde. Beide Varianten wurden im Vorfeld bei Vor-Ort Terminen mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt. Schließlich sollte der vom Landesdenkmalamt bevorzugte Vorschlag ausgeführt werden.

Der Hungerturm ist Teil der mittelalterlichen Stadtmauer und steht unter Denkmalschutz. Erbaut wurde der Hungerturm mit der Stadtmauer um vermutlich 1270. Er hat über die Jahrhunderte an Höhe eingebüßt und somit seinen Turmcharakter verloren, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen.

Derzeit schützt eine Betonschicht den Turm vor dem weiteren Verfall. Die Befürworter des Gestaltungsplans sahen im Höhenaufbau und in der Begehbarmachung eine Aufwertung des Stadtbilds und gelungene städtebauliche Attraktion. Die Gegner kämpfen für den Erhalt des Hungerturms in der jetzigen Form - aus historischen, wissenschaftlichen, architektonischen und städtebaulichen Gründen. Bürgermeisterin Anette Schmidt stellt anerkennend fest: »Das Engagement von Eberhard Bärthel für seine Heimatstadt ist enorm - finanziell wie persönlich.« Es verdiene größte Anerkennung und Respekt. Sie bedauert, dass das mit großer Mehrheit der gewählten Volksvertreter beschlossene Projekt nun erst einmal nicht realisiert werden kann.

el