Dirigentin Julia Köstlin fordert und motiviert junge Musiker im Main-Tauber-Kreis

Hintergrund

Hintergrund: Das Kreisjugendblasorchester (KJBO)

Das KJBO ist ein Projektorchester, das sich jährlich neu zusammenfindet, probt und konzertiert. Musikerinnen und Musiker zwischen 10 und 23 Jahren können teilnehmen. Teilnahme und Verpflegung sind kostenfrei. Das Projekt wird finanziert durch den Landkreis, Sponsoren und Spenden.

2016 gab es das erste Konzert des KJBO mit moderner, symphonischer Blasmusik. 2020 und 2021 entstand eine Pause durch die Pandemie. Dieses Jahr findet das Projekt des Main-Tauber-Kreises zum sechsten Mal statt. Die Dirigentin Julia Köstlin leitet das Orchester seit 2018. Sie ist ausgebildete Klarinettistin, Musiklehrerin und Kapellmeisterin.

Die Verständigungsproben mit über 70 Teilnehmenden und den Fachdozenten fanden bereits am 14. und 15. Januar in der Aula der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim statt. Zur Probenwoche kommen alle Beteiligten wieder in den Osterferien vom 11. bis 14. April am selben Ort zusammen.

Am Ende dieser Arbeitsphase gibt das KJBO zwei Konzerte: am Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Grünsfeld und am Sonntag, 16. April, um 15.30 Uhr in der Tauber-Philharmonie Weikersheim. (pefs)