Dinkelanbau: Eine Chance für die Main-Tauber-Region

Landwirtschaft: Getreideernte hat drei Wochen später begonnen - Aus der Pressekonferenz der Raiffeisen-Genossenschaft ZG

Wertheim 01.09.2021 - 11:37 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

60 Meter hoch sind die hier schematisch dargestellten Türme der neuen Dinkelspelzanlage der ZG-Raiffeisen im Mainhafen. Produktionsmitarbeiter Marcel Lissner erläutert den Prozess. Stockwerk um Stockwerk geht es 60 Meter in die Höhe, Der unverarbeitete Dinkel wird zunächst mit Gebläsen hinaufgefördert und durchläuft dann auf seinem Weg hinab eine nach der anderen Station.

Die Erntemengen gehen das dritte Jahr in Folge zurück, die Preise entwickeln sich unberechenbar. Vieles ist derzeit im Wandel, und da muss die ZG mitgehen, die Basis verbreitern und Risiken mindern. Diversifizierung war eines der zentralen Themen der jährlichen Getreide-Pressekonferenz der ZG-Führungsspitze am Mittwoch im Wertheimer Mainhafen. Für den ZG-Vorstand Lukas Roßhart ist das Ergebnis zum Halbjahr mit einem Gesamtumsatz von 576 Millionen Euro soweit dann auch nur zufriedenstellend. 8,4 Millionen Euro fehlen zum Vorjahr.

Großzügige Vorräte

Im Energiesektor hatte sich die Kundschaft, unter dem Eindruck der Mehrwertsteuersenkung und zur Vermeidung der Co2-Steuer großzügig bevorratet, da fehlt jetzt Umsatz. Zudem gibt das stark unter Druck stehende Pflanzenschutz-Geschäft dem ungünstigen Trend eine weitere Grundlage und bildet das ab, was die Umweltpolitik des Landes von den Bauern fordert. Unerwartetes Plus verbucht die ZG bei der Vermarktung, denn Ernten unterhalb der Erwartung treiben die Preise. Herausragend ist das neunprozentige Plus bei der Tiernahrung. Biofutter sowie regionale und gentechnikfreie Produkte erweiterten den Markt trotz stetig rückläufiger Zahl von Tierhaltungsbetrieben.

15 Prozent Umsatz-Plus

Gut läuft es auch im Bereich Technik. Die Landwirte machten als Einmaleffekt Neuanschaffungen auf Rekordniveau. Richtig gut läuft es demnach auch in den Raiffeisen-Märkten. Sie betonen verstärkt die Regionalität, das verbucht sich in einem Umsatzplus von 15 Prozent. »Der Markt in Wertheim geht diesen guten Trend voll und ganz mit«, sagte Roßhart. Eine gewisse Normalität stelle sich derzeit auch im Baustoffsektor wieder ein, so dass man insgesamt mit einem Konzernüberschuss von mindestens sechs Millionen Euro in 2021 plane.

Die Sorgen und das Staunen der Landwirtschaft ums Unberechenbare fasste Hermann Frey, er ist für die Vermarktung zuständig, in einem Satz zusammen: »In dieser Dynamik haben wir das noch nie erlebt«. Im vergangenen Sommer hatte man eine Erholung der Erntemengen für sicher angenommen und auch nicht die Chinesen auf dem Schirm gehabt, die für eine »scheinbar unendliche Nachfrage gesorgt hatten«. Und damit auch dafür, dass die weltweiten Lagerbestände noch einmal zurückgingen.

An der Börse gingen die Weizenpreise um ungekannte 35 Prozent in die Höhe, Raps kostete sogar bis 700 Euro die Tonne - das entspricht einem Plus von 50 Prozent. Die Märkte reagieren nervös.

Für Deutschland war die erwartete Erntemenge gerade noch einmal von 42,8 Millionen Tonnen auf 42,4 reduziert worden - ein Wert klar unter dem Fünfjahresschnitt. Was der Weltmarkt fühlt, das spürt auch Baden. So begann die Getreideernte in diesem Jahr im Schnitt drei Wochen später.

Zu große Staunässe

Einige Flächen konnten ob der Staunässe gar nicht geerntet werden, vielfach verspätete sich in der Folge die Aussaat der Sommergetreide, auch Pflanzenschutz kam oft verspätet. Im Ergebnis stehen vielfach sehr uneinheitliche Ernteergebnisse und deutlich geringere Hektolitergewichte.

Neben den Erträgen gingen auch die Anbauflächen »kritischer Sorten« zurück. Die Spitzenreiter sind Gerste und Mais mit gut vier Prozent - über 19 Prozent sind es bei der Sommergerste. Der, der sich macht, ist der Dinkel. Seine Anbaufläche in Baden soll um die Hälfte - das wäre ein Plus von bis zu 15000 Hektar - ausgedehnt worden sein.

Dinkel ist ein historisch großes Thema in Main-Tauber und Neckar-Odenwald, die ZG hat den seit rund zehn Jahren Fahrt aufnehmenden Anbau unter ihren Mitgliedern weiter forciert und jetzt auch in Wertheim die größte, je im Bereich der ZG gedachte, Dinkel-Entspelzungsanlage hinzugebaut.

Derzeit können im Erntefenster 3600 Tonnen eingelagert und getrocknet werden. Die eigentliche Entspelzung mitsamt Reinigung schafft eine tägliche Produktionsleistung von satten 100 Tonnen. Gewaltig, aber dennoch erst der Anfang. Eine Ausweitung aufs Doppelt bis Dreifache sei denkbar, sagt Hermann Frey. Es sei eine Chance für die Region.

Die Ernteergebnisse seien auch in diesem schwierigen Jahr mit bis zu neun Tonnen je Hektar absolut vorzeigbar gewesen, und es gelinge obendrein, neue - auch ausländische - Absatzmärkte für den Dinkel zu erschließen.

Neben dem Dinkel gibt es noch einen anderen Gewinner, es ist der Hafer mit einem Plus von 9,5 Prozent. Früher wurde er eher abschätzig als Hasen- und Pferdefutter angesehen, heute schätzen Gesundheitsbewusste ihn unter seinem englischen Namen und hochglanzvermarktet als Porridge.

MICHAEL GERINGHOFF