Wertheim 15.10.2021

Der IT-Kurs von Jan Klüpfel folgte am Beruflichen Schulzentrum dem digitalen Vortrag von Jürgen Rink. Foto: Petra Folger-Schwab

Unser Medienhaus hat den Vortrag am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Wertheim zusammen mit dem IT-Kurs von Lehrer Jan Klüpfel verfolgt.

"Die Digitalkonzerne haben nur ein Ziel: Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen." Am Beispiel YouTube machte das der 58-jährige Fachmann deutlich. Die Plattform sei so mächtig, dass sie bestimme, was gesehen wird. "Das ist Zensur", so Rink. Dahinter stecke ein Algorithmus, der sich nach der "watchtime" richte. Die inhaltliche Qualität werde nicht bewertet, das sei der Kern des Problems.

Auch sogenannte "falsche Narrative" gebe es zuhauf. Durch ständige Wiederholung von Unsinn werde dieser zu einer scheinbaren Wahrheit. Es werde nicht mehr diskutiert, nur noch geliked oder geteilt. Angefangen habe das "Elend" 2009 mit der neuen Funktion "retweet". Dass die Digitalkonzerne alles über ihre Kunden wissen, wie eine Übersicht zeigte, überraschte die jungen Leute nicht.

Anhand von "Mentimeter" erfragte Rink die Meinung der Schüler. Die Mehrheit klickte auf die Frage nach den Machenschaften der Digitalkonzerne "schon erschreckend, aber ich glaube, ich werde nichts ändern" an. Die Möglichkeiten "weniger nutzen" oder "übertrieben, keine Gefahr" wählten vergleichsweise Wenige.

"Ich habe nichts zu verbergen" sei eine dumme Aussage, oder "gebt ihr eure Bankdaten einfach so heraus?" Personalisierte Werbung müsse man ausschalten, denn "wenn Missbrauch möglich ist, wird es auch gemacht", so Rink. Datensparsam unterwegs sein, das sei die Devise. Statt Google könne man DuckDuckGo benutzen, statt Chrome zu Firefox übergehen, voreingestellte Cookies solle man löschen, und eine gute Alternative zu WhatsApp sei Signal.

Rink informierte auch über "staatliche Backdoors". Mittels "stiller SMS" würden Staatstrojaner unbemerkt verschickt. "Das ist verfassungswidrig", meinte Rink. Auf die abschließende Frage "Was darf der Staat?" antworteten 102 Schüler, dass die Politiker nicht wüssten, was sie tun und dass die Überwachung neu überlegt werden müsse. 86 fanden, Überwachung sei richtig, ginge aber zu weit, nur 20 befürworteten generell die Überwachung als Schutz vor Kriminellen.

Möglichkeiten, die das Darknet bietet, erstaunten manche Schüler. Über das TOR-Netz könne jeder dort dreimal verschlüsselt surfen, ohne seine IP-Adresse preiszugeben. Für Whistleblower sei das Darknet die einzige Möglichkeit, unerkannt Missstände aufzudecken und anzuprangern. Es biete Informationsschutz für Journalisten und gelte als anonymer Secure-Briefkasten.

Bei Bildern und Videos müsse man genau hinschauen, um nicht auf Deepfakes reinzufallen. Fremde Köpfe auf Personen montiert, zeigte Rink an überzeugenden Beispielen. "Traut keinem Video", beschwor er die Schüler, "je emotionaler ihr reagiert, desto wahrscheinlicher ist es ein Fake." Das gebe es auch bei Texten mittels Sprachgenerator, der sich künstliche Intelligenz zunutze macht. "Trau keinem Text, bei dem du nicht weißt, woher er kommt." Quellenangaben müssten dabei sein, und es gebe seriöse Portale, wo man das leicht überprüfen könne, beispielsweise ARD, ZDF, Süddeutsche, Zeit, FAZ oder TAZ.

Bei der abschließenden Rückmeldung per Menti gaben 51 Schüler an, es sei super interessant gewesen und sie hätten viel gelernt. 73 fanden es interessant, sie hätten aber schon viel gewusst. Interessant, aber zu viel Input fanden 48, dass es sie nicht so interessiert habe, meinten 45 Schüler.

Lehrer Jan Klüpfel meinte, er habe Konkreteres erwartet. Elisa (16) fand, der Referent habe sein Unternehmen zu positiv herausgestellt. Julius (16) betonte, man müsse sich seine eigene Meinung bilden, um sich entscheiden zu können. Das Thema sei sehr wichtig, der Stil des Vortrags eher für Erwachsene gewesen. Jasmin (16) nutzt, wie ihre Klassenkameraden auch, zwei verschiedene Messenger-Dienste. Samira (17) bestätigte, dass Facebook eher Ältere nutzen. Die Jüngeren seien bei Instagram. Da seien eben auch die Celebrities, Unternehmen und Influencer. Die Mehrheit der Klasse war zufrieden und konnte sich weitere Fachvorträge vorstellen.

Hintergrund: Der AkS Der Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung (AkS) vernetzt die auf dem Gebiet der Prävention tätigen Institutionen im Main-Tauber-Kreis. Der AkS besteht aus Mitarbeitenden der Suchtberatungsstellen sowie aus Vertretern von Wohlfahrtsverbänden, des Regierungspräsidiums Stuttgart, des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis, der Schul- und Jugendsozialarbeit, der verbandlichen Jugendarbeit, der Polizei und aus ehrenamtlich Engagierten. Geschäftsführerin ist die kommunale Suchtbeauftragte. 2020 feierte der AkS sein 35-jähriges Bestehen. Wegen der Pandemie ging das nur mit digitalen Vorträgen und Fortbildungen. Der Vortrag "Mensch gegen Digitalkonzerne: Wie bekommen wir unsere Daten zurück?" richtete sich an Schüler der gymnasialen Oberstufe. Referent Jürgen Rink ist als Chefredakteur des IT- und Tech-Magazins "c't" ausgewiesener Experte. Bei der abschließenden digitalen Fortbildung für pädagogische Fachkräfte, Mediziner, Psychotherapeuten, Eltern und sonstige Interessierte am Mittwoch, 20. Oktober, von 16 bis 17.30 Uhr referiert Michael Klein über "Kinder aus suchtbelasteten Familien". Klein ist Experte für Klinische Psychologie und Suchtforschung mit dem Schwerpunkt "Familie und psychische Störungen" an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln. (pefs) Mehr zum AkS auf der Homepage des Main-Tauber-Kreises: www.main-tauber-kreis.de