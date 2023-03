Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erste Nacht der Bibliothek in Wertheim lockt 250 Besucher

Premiere

Wertheim 19.03.2023 - 11:43 Uhr 1 Min.

Bei der Nacht der Bibliotheken in der Stadtbücherei Wertheim waren auch Brettspiele ein Renner. Bei der Nacht der Bibliotheken in der Stadtbücherei Wertheim war die VR-Brille eine der beliebtesten Stationen. Bei ihrer Betreuung half der 13-jährige Lukas Schäffner (links) mit.

Sabine Eigenbrod aus Dörlesberg und ihre siebenjährige Enkelin Leni Steuerborg probierten einige der Spiele aus. "Wir spielen gerne zusammen", sagte Eigenbrod. Bei der Nacht der Bibliotheken könne man ausprobieren, welches Spiel ein gutes Ostergeschenk sei und neue Ideen sammeln. Außerdem treffe man am Abend Leute und habe Unterhaltung.

Mit Leni spielte sie beim Gespräch mit unserem Medienhaus ein spezielles Frosch-Memory. "Es ist schön, dass man sich Sachen merken kann", sagte die Seibenjährige darüber. Sie möge Brettspiele lieber als elektronische Spiele.

Auch im digitalen Bereich gab es vielfältige Möglichkeiten: So konnten auf dem Tablet Gewinnerspiele des Tommi Kindersoftware-Preises ausprobiert und zudem an der speziellen Konsole der Bücherei gespielt werden. Im Untergeschoss testeten viele Kinder und Jugendlichen actionreiche Konsolenspiele. Besonders gefragt war auch die VR-Brille. Hier konnte man per Bewegung bei "Fruit Ninja" fliegende Früchte zerhacken oder bei "Gorilla Tag" Artgenossen jagen.

Bei der Betreuung der Digitalspielaktionen bekam die Bücherei jugendliche Unterstützung. Bei den Konsolenspielen half der zehnjährige Hannes Schäffner mit. Sein drei Jahre älterer Bruder Lukas betreute die Spieler mit der VR-Brille. Beide wirkten schon an der Generalprobe für die Spiele zur Vorbereitung des Abends mit.

Bücherei-Leiterin Katja Schmitz berichtete, dass das Büchereiteam an der Ausleihtheke laut über Helfer für den Abend nachgedacht habe. Dies habe die Mutter der beiden mitbekommen und sogleich vorgeschlagen, ihre Söhne zu fragen. Die waren sofort bereit mitzuhelfen. "Ich finde die VR-Brille sehr cool, weil man beim Spielen in andere Welten eintauchen kann", sagte Lukas. Man sehe alles direkt vor Augen und nicht nur auf dem Bildschirm. Auch die Steuerung per Bewegung gefällt ihm.

Im Untergeschoss des Kulturhauses konnten außerdem kleine Roboter programmiert werden. Dort war auch Frank Hartmann aus Kreuzwertheim mit seinem sechsjährigen Sohn Johann Schulze aktiv. Hartmann fand die Aktion der Bücherei toll: Es sei ein schönes, sehr vielfältiges, modernes Programm, dass die Leute abends in die Bücherei bringe. Johann gefiel an den Robotern, dass man sie lenken und fahren lassen kann.

Auch das Glücksrad mit vielen Preisen und der große Medienflohmarkt stießen auf gute Resonanz. Schmitz war am Ende des Abends sehr zufrieden und glücklich. "Von Anfang an waren viele Leute da", freute sie sich. Es seien Büchereikunden genauso gekommen wie Leute, die noch nie in der Bücherei waren. Bei der Aktion "Nacht der Bibliotheken" wolle man wieder mitmachen, betonte sie abschießend.

Birger-Daniel Grein