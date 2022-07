Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Dietenhaner fühleb sich benachteiligt

Ortschaftsrat: »Herzensprojekt« Bürgercafé wird von der Wertheimer Finanzverwaltung ausgebremst

Wertheim 29.07.2022 - 14:23 Uhr 3 Min.

Ortsvorsteher Frank Helm nahm die enttäuschende Information vorweg: Auch im Finanzplan der Stadt Wertheim für 2023 sind für den kleinsten Stadtteil keine Mittel für das laut Helm »einzige Wunschprojekt« eingestellt. »Aber es wird noch mal geprüft«, ergänzte er.

Die beiden anwesenden Gemeinderäte Heiko Diehm und Axel Wältz zeigten sich überrascht. Diehm meinte, man habe im Gemeinderat über das Projekt gesprochen und es befürwortet. »Damit war die Sache für uns erledigt.« Scheinbar hatte der Gemeinderat die Rechnung ohne die Finanzverwaltung der Stadt gemacht. Denn mit Verweis auf die angespannte Haushaltslage werden aktuell keine Mittel für das Projekt freigegeben - sehr zum Unmut des Ortschaftsrates und der rund 20 Gäste.

»Andere Ortsteile geben Listen ab mit 25 Punkten, die sie wollen«, sagte Frank Helm. Dietenhan dagegen habe nur ein Herzensprojekt. Man werde immer wieder vertröstet, was einige Besucher als »Hinhaltetaktik« auslegten. Auch habe man im Vergleich zu den anderen Ortsteilen in den vergangenen Jahren immer zurückgesteckt. Gerade im Hinblick auf das Bürgercafé, wie Helm deutlich machte. Denn die Dietenhaner hätten nichts. Keinen Metzger, keinen Bäcker, keine Gastronomie.

Das Bürgerhaus auf dem Rauenberg liege für viele zu weit abseits, so die Argumentation. Das Bürgercafé in der Ortsmitte dagegen würde eine deutliche Aufwertung darstellen. Und einen lockeren Treff, ein niedrigschwelliges Angebot für Jung und Alt darstellen. Ausschussmitglied Marco Oberdorf meinte, so könne man den Ortskern wieder mit Leben füllen.

Alleine die finanziell angespannte Situation der Stadt Wertheim wollte der Ortschaftsrat als Grund für die Verweigerung nicht gelten lassen. »Wenn wir warten, bis es einen rosigen Haushalt gibt, bekommen wir den Treffpunkt nie«, meinte ein resignierter, aber kämpferischer Frank Helm. Es sei alles besprochen, auch die Entwürfe lägen bereits vor. Ersten Schätzungen zufolge würde das Projekt rund 200.000 Euro kosten. Und hier liegt eines der Probleme.

Einerseits signalisierte Dietenhan der Stadt Wertheim, dass eine Eigenbeteiligung kommen wird. Um diese zu präzisieren, brauche man aber die Mittel im Haushalt, um weiter zu planen. Andererseits stelle die Stadt erst Mittel bereit, wenn die Eigenleistung genauer definiert sei. Frank Helm nannte diesen Zustand das »Ei-Huhn-Problem«.

Aus dem Publikum kam der Vorschlag, Fördergelder zu beantragen. Frank Helm verwies hier auf einen bereits abgelehnten Antrag. Und dass auch solche Anträge das Vorhaben immer weiter verzögerten. Alles hänge an der Finanzverwaltung der Stadt Wertheim. Diese kam am Ende der Diskussion überhaupt nicht gut weg. Von »Schande« war die Rede. Und davon, »dass man den Leuten mal in den Hintern treten sollte«.

Ortschaftsrat in Kürze Der Ortschaftsrat Dietenhan hatte in seiner jüngsten Sitzung noch folgende Themen auf der Tagesordnung: Dorffest: Für das Dorffest am 6. August sind die Helferlisten gut gefüllt, sagte Ortsvorsteher Frank Helm. Planerisch sei alles vorbereitet. Obwohl man in diesem Jahr nur ein eintägiges Fest feiert, sei das klassische Brunnenfest nicht tot. Einzig aus logistischen Gründen sei man in diesem Jahr auf die Wiese ans Bürgerhaus ausgewichen. Saubere Landschaft: Marco Oberdorf gab bekannt, dass Müll sammeln und Hecke schneiden weitergeht. Die entsprechenden Termine würden auf der Homepage veröffentlicht. Baugebiet Röte II: Frank Helm nannte das Baugebiet ein »Erfolgsprojekt«. Grund: Alle Bauplätze sind verkauft, auch die übrigen aus dem Baugebiet Röte I. Auch die eingereichten Bauvorhaben seien bis auf eines unkompliziert gewesen. Saubere Energie: Frank Helm zeigte eine Karte mit möglichen Standorten für Photovoltaikanlagen rund um Dietenhan. Ackerflächen mit geringerem Nutzwert könnten als Sonderfläche ausgewiesen werden, um es später Investoren zu erleichtern. Er sagte, der Ortschaftsrat habe vor allem die Flächen direkt an den Wohngebieten abgelehnt. Vorstellbar seien Anlagen an weiter entfernten Stellen. Neue Räume: Frank Helm wies darauf hin, dass die Ortsverwaltung in den neuen Räumen am Winzerweg 15 zu finden ist. Sprechstunde ist montags von 17.30 bis 18.30 Uhr. Landschaftspflege: Dietenhahn sucht ehrenamtliche Helfer für Grünflächenpflege. Wer Interesse hat, kann sich beim Ortschaftsrat melden. Informationen: Um Informationen an die Bürger schneller zu transportieren, wurde eine Whats-App-Gruppe für alle vorgeschlagen. Der Ortschaftsrat zeigte sich offen für die Idee. Mobilfunknetz: Noch keine Neuigkeiten gibt es beim Ausbau des Mobilfunks in Dietenhan. Die Versorgungslücken, die viele Bürger monieren, könnten noch länger auf bleiben. Müllproblem: Für wütende Kommentare eines Bürgers sorgten der meist übervolle Altglascontainer und die Müllablagerungen drumherum: Batterien, volle Einmachgläser und Energiesparlampen. Der Bürger schlug vor, eine Kamera zu installieren.