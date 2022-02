Diese Musik darf bei keiner Faschingsparty fehlen

Feierstimmung: DJs geben Tipps für die richtige Musikauswahl und Technik

Die Streamingdienste bringen alle Musik der Welt nach Hause. Bleibt die Qual der Wahl der Stücke auf der Playlist. Wir haben deshalb zwei DJs aus der Region nach ihren ultimativen Tipps für Partymusik an Fasching gefragt.

Mario Fäth aus Collenberg legt als DJ »Voyager2000« in der Region zwischen Würzburg und Aschaffenburg auf. An Fasching ist er in der Region Wertheim unter anderem in Urphar-Lindelbach bekannt. Mario Fäth hat 28 Jahre DJ Erfahrung. Seit dem Jahrtausendwechsel legt er unter seinem Künstlernamen auf. Ab und an verwende er auch noch CDs, erklärte er. »Den größten Teil der Lieder habe ich aber digital als MP3.«

Keine feste Playlist

Eine feste Faschingsplaylist hat Mario Fäth nach eigenem Bekunden nicht. »Jede Party ist anders, ich gehe spontan auf das Publikum ein.« Für die Liedauswahl spiele unter anderem das Alter der Gäste, die Region sowie die aktuelle Stimmung eine Rolle. »Ich teste, auf was das Publikum gerade anspringt.« Dabei mische er Faschingslieder und bekannte Partyhits zum Mitsingen mit Songs zum Tanzen. »Wichtig ist ein gesunder Musikmix.« Dazu gehörten neben Party- und Trinkliedern auch mal aktuelle Charthits, Tanzlieder und Rockiges wie von AC/DC.

»Die Kunst ist es eine Stimmungskurve am Partyabend aufzubauen.« Dafür gebe es kein Patentrezept. Es hänge auch davon ab, ob es Platz zum Tanzen gibt. Zum Eingewöhnen könne man mit Discoschlagern anfangen. Zum Stimmungspunkt liefen dann Dauerbrenner. »Dann bringe ich einen Knaller nach dem anderen.« Verallgemeinern lässt sich diese Reihenfolge aber nicht. »Das Publikum ist immer anders und damit auch die Musik.« Klassische Faschingslieder wie Polonaise oder den Ententanz finde man auf den Partyplaylisten auch an Fasching eher nicht. »Diese werden meist bei Fremdensitzungen oder Bunten Abenden gespielt.«

Bei der privaten Party könne man ruhig auf eine vorher festgelegte Playlist setzen. »Dann hat der Gastgeber Zeit für seine Gäste und muss sich nicht mehr um die Musik kümmern.« Entweder man stelle sich selbst eine Playlist zusammen oder man greife auf die Party- und Faschingsplaylisten von Musikstreamingdiensten und Youtube zurück.

DJ Weaksens, bürgerlich Phillip Heimer, wuchs in Wertheim-Reicholzheim auf und lebt heute in Bamberg. Bei den Faschingsveranstaltungen des RNC Reicholzheim sorgt er zu späterer Stunde für Stimmung. Als DJ ist er seit etwa 15 Jahren aktiv. »Ich setze auf Musik mit starkem elektronischem Einfluss aber auch Hip-Hop.« Das passe besonders gut, wenn das Energielevel bei den Feiernden bereits hoch ist. Die Mischung passe für Partys mit altersgemischtem Publikum.

Ein guter Einstieg, um Leute auf die Tanzfläche zu locken seien zum Beispiel Songs von Will Smith. Für die breite Masse eignen sich bei heißer Stimmung Hip-Hop-Klassiker wie von »50 Cent« oder »Flo Rida.« Ebenso kämen Remixe von Songs der 80er oder aktuelle Charthits an, die energetisch aufgeladen sind. Als Beispiel nennt er die Musik des britischen Electronica-Duos »The Chemical Brothers«. Klassische Faschingslieder lässt er auf solchen Partys jedoch weg.

Das richtige Equipment Für eine gelungene Faschingsparty daheim spielt neben der Playlist auch die richtige Technik eine Rolle. »Diese muss nicht teuer sein. Gerne geliehen wird eine Partybox, das ist ein Lautsprecher mit Bluetooth-Empfang«, erklärt DJ Mario Fäth aus Collenberg. Auch Lichteffekte tragen zur Partystimmung bei. »Es gibt schon relativ günstige Bluetooth-Lautsprecher mit Systemen, die raumfüllende Lichteffekte erzeugen.« Auch andere gute LED-Lichteffekte seien günstig zu erwerben. Wem das nicht reicht: Eine kleine Nebelmaschine gibt es bereits ab 20 Euro. Aber aufgepasst: Die Nebelmaschine sollte für die Raumgröße nicht überdimensioniert sein, damit man während der Party nicht den Durchblick verliert. ()

Diese Musik darf bei keiner Faschingsparty fehlen Damals flogen die Löcher aus dem Käse! Bunte Erinnerungsfetzen von Luftschlangen und Girlanden im heimischen Wohnzimmer, auf dem Fernseher flimmert »Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht«, und schon geht sie los, unsere Polonaise, vorbei am süffigen Bowle-Pott und direkt in den Ententanz mündend. Nein, Engel waren wir damals alle nicht. Das Schöne ist: Trotz Corona hat sich einiges nicht verändert. »Mainz bleibt Mainz« gibt es auch dieses Jahr wieder, unverwüstlich seit 1973. Und für Stimmung im heimischen Wohnzimmer - dank aller erneut ausgefallenen Faschingspartys - sorgt die passende Musik. Wir haben uns bei DJs aus der Region umgehört, welche Songs zu einer echten Faschingsparty gehören. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Eins sind sich die DJs allerdings bei einer Sache: Frank Zander und Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals, die einst mit Polonaise und Ententanz von keiner Karnevalsfeier wegzudenken waren, gehören (leider) nicht mehr dazu. Die Kriterien für einen guten Faschingssong scheinen aber gleich geblieben zu sein, wenn es nach DJ »Volli«, Volker Durchholz aus Partenstein geht. »Einfacher Liedaufbau, einfacher Text, einfach zum Mitgrölen«, sagt Durchholz, der früher schon mal hobbymäßig auf Faschingspartys in der Region aufgelegt hat. Der größte Unterschied von einer Faschingsparty zu anderen Feiern sei für ihn die Feierfreudigkeit des Publikums. »Die Leute sind einfach motiviert zu feiern. Da ist von Anfang an klar, dass es auf der Tanzfläche eskaliert, also im positive Sinn.« Dementsprechend sucht der DJ die Musik aus. Mit Liebhaberliedern wie zum Beispiel »Nothing else matters« von Metallica brauche man da nicht zu kommen. Stattdessen: Après Ski, Ballermann, Deutsche Schlager. »Wolfgang Petri, Pur, alle Arten von DJ Ötzi-Songs«, listet Durchholz auf. Nach seiner Erfahrung gibt es eine weitere einfache Formel: je jünger das Publikum, desto mehr Ballermannmusik wie Micky Krause oder Lorenz Büffel. Ab 30 aufwärts stehen die Partygänger eher auf deutsche Klassiker, Anita, Mendocino, mal ein »Sexy« von Westernhagen, das geht immer. »Ich finde es gut, von allem etwas abzudecken. Von Deutschrock bis Ballermann, gemixt mit Disco wie Boney M. und ABBA, dazu Neue Deutsche Welle wie Major Tom und ein paar 90er Klassiker wie »It's my life« von Dr. Alban. Dann hat man einen guten Faschingsmix«, sagt Durchholz.

