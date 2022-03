Die Zeitwenden nachgezeichnet

Wanderausstellung: »Demokratie wagen? Baden 1818 bis 1919« bis 19. Mai im Beruflichen Schulzentrum Wertheim

Bilder einer Ausstellung: Repräsentanten der neuen Demokratie vor dem Schloss Favorite im Jahr 1921. Foto: Michael Geringhoff Etwas blasse Monarchen beschauen sich Demokraten bei der Ausstellungseröffnung: "Demokratie wagen? Baden 1818 -1919".

Monika Schaupp musste zur Ausstellungseröffnung die erwartete Karlsruher Archivprominenz vertreten, Peter Exner und Rainer Brüning liegen mit Corona flach.

»Die glücklichen Tage von Frieden, Freiheit, Demokratie hätten vor knapp zwei Wochen erst einmal ein jähes Ende gefunden, sagte BSZ-Schulleiter Manfred Breuer, während Landrat Christoph Schauder eine Vorlesung zur Geschichte der Demokratie hielt. Er sei seit Schultagen ein »Geschichts-Freak« entschuldigte Schauder sich.

Immer einen Schritt voraus

In der Demokratie sei die Konkurrenz von Interessengruppen und die Begleitung derer durch Medien erwünscht, sagte der Landrat und zeichnete Demokratie und Parlamentarismus entlang verschiedener Daten der Jahre 1818 bis 1919 nach. Fest im Blick dabei, dass die Badener den Württembergern immer einen Schritt voraus gewesen seien. Das auch später noch, nach der NS-Zeit. Die erste Verfassung sei badisch gewesen. Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte eigentlich mit Willy Brandt und seinem Satz von »mehr Demokratie wagen« einsteigen wollen, doch auch der OB musste ob der politischen Wendungen, gleich hinter der polnischen Grenze, umdisponieren. Es sei notwendig, vor Ort darauf zu schauen, »dass wir uns einig sind«. Entlang der Brandt-Intention müsse man auch innerhalb Wertheims aufeinander zugehen und dürfe den Ukraine-Konflikt nicht über pro- oder kontrarussische Affekte hierhertragen, unterstrich Herrera Torrez.

Ein Ringkampf

Monika Schaupp machte dann »die breite Klammer« vom Ringen der Monarchie und der Demokratie auf. Es ist der Kern dessen, was »in gleichzeitiger Ungleichzeitigkeit« in der Ausstellung gezeigt wird. Besonders in Baden sei es ein langes Ringen um Teilhabe an der Herrschaft gewesen, bis jener Punkt erreicht gewesen sei, »an dem der Rechtsstaat, getragen von Vielen, auch die Minderheiten schützt«, erklärte Schaupp.

Alles beginne mit der französischen Revolution, wie sie ins badische Oberland getragen worden ist, wo im Karlsruher Ständehaus auch die Wiege des Parlamentarismus' stehe. Kapitel für Kapitel zeichne die Ausstellung Zeitwenden nach.

Fast revolutionsfrei

Es kam auch der Sturm der Reicholzheimer auf Bronnbach darin vor. Sonst sei »die 1848er Revolution an Wertheim ja doch eher weitgehend vorbeigezogen«, so Schaupp. In ihren Eckpunkten reicht die Ausstellung bis 1949 - zum Grundgesetz. Sie decke weit mehr als nur historisches Basiswissen ab, sei Bekenntnis zur Verfassung, stolz auf das Erreichte und Ansporn die Demokratie weiterzuleben, zu vermitteln und zu verteidigen.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund Hintergrund: Wanderausstellung »Demokratie wagen? Baden 1818 bis 1919« Die Ausstellung des Landesarchivs »Demokratie wagen? Baden 1818 bis 1919« wird noch bis 19. Mai im Forum des Beruflichen Schulzentrums gezeigt. Zu sehen ist sie montags bis donnerstags zwischen 13 und 16 Uhr. Schulklassen werden nach Anmeldung auch vormittags eingelassen. Tel. 09342 9659-0 / info@bsz-wertheim.de. Zur Ausstellung ist ergänzendes fachdidaktisches Material für die Sekundarstufen I und II erhältlich. Darüber hinaus gibt es eine sehenswerte Publikation von Peter Exner. Nach Voranmeldung über das BSZ ist mit ihm auch eine Kuratorenführung geplant. Sie ist für Mittwoch, 30. März, 19 Uhr, anberaumt. (Ge)