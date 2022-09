Wertheim Card wird digital: Was es den Kunden bringt

70 Geschäfte nehmen teil

Wertheim 21.09.2022 - 14:09 Uhr 2 Min.

Die Wertheim Card, hier mit dem Motiv des Optimisten, wird ab dem 1. November digital aufladbar. Foto: Gunter Fritsch Die Wertheim Card, deren Guthaben zum Einkauf in der Wertheimer Gastronomie und im Einzelhandel genutzt werden kann, soll ab dem 1. November in digitaler Form kommen, kündigten der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Bernd Maack (links), und Innenstadtmanager Christian Schlager am Mittwoch an. Foto: Gunter Fritsch

Seit November 2011 gibt es die Wertheim Card in Scheckkartenformat, meist mit einem Wert von 10 Euro, als Einkaufsgutschein für den Wertheimer Einzelhandel, in der Gastronomie und bei Dienstleistern, erinnerte Maack an die Geschichte der Karte, die davor lediglich in Papierform vorgelegen habe. »Allein im vergangenen Jahr wurden Wertheim Cards im Wert von 55.000 Euro verkauft«, schildert Maack die Erfolgsgeschichte eines Produkts, dass es jetzt in aufladbarer Form geben wird.

Über 70 Geschäfte in Wertheim akzeptierten inzwischen die Wertheim Card. Eine Wertheim Card in bisheriger Form wird es dann nicht mehr, alte Karten könnten allerdings auch noch drei Jahre nach ihrem Erwerb umgetauscht werden, verspricht Maack eine reibungslose Übergangszeit. Auf Anregung der Wertheimer Industrie, Maack hatte das neue Projekt des Stadtmarketingvereins erst jüngst beim Unternehmergespräch der Stadt vorgestellt, möchte der Verein in Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim jetzt die digitale Wertheim Card einführen.

Die Arbeitgeberkarte

Weil die Karte bisher schon von Firmen zu Jubiläen oder als Weihnachtsgeschenk an Mitarbeiter verschenkt worden sei, soll die neue Karte jetzt auch als Arbeitergeberkarte einsetzbar sein, erläuterte Bernd Maack die Idee hinter dem neuen Produkt.

In Zukunft kann die Card individuell mit Beträgen zwischen fünf und 100 Euro aufgeladen und auch in Teilbeträgen bei verschiedenen Betrieben eingelöst werden. Das ist neu. Neu ist auch, dass ab November Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden über die Wertheim Card einen steuerfreien Sachbezug von 50 Euro monatlich zukommen lassen. Möglich ist es zusätzlich, das Beschäftigte eines Unternehmen steuerfrei 60 Euro jährlich zu einem besonderen Anlass (etwa ein Betriebsjubiläum) auf der Wertheim Card verbucht bekommen.

Ziel sei es, so die Wertheimer Wirtschaft, Unternehmen und Dienstleister zu unterstützen. »Denn jeder Einkauf in der Heimat zählt und fördert die Attraktivität unserer Stadt«, verweist Christian Schlager auf Vorteile des neuen Systems.

Wiederaufladbar

Das neue Produkt ist im Unterschied zur bisherigen Wertheim Card wiederaufladbar - monatlich und bis zu zwölf Mal im Jahr. Und kann zudem, wie schon heute, mit einem Firmenlogo individuell gestaltet werden.

Für Schlager gibt es nicht nur für Firmen klare Vorteile. Auch die Mitarbeitenden könnten so bis zu 600 Euro steuerfrei pro Jahr erhalten. Bezahlt werden könne mit der neuen Karte so einfach wie mit der EC-Karte an über 80 Akzeptanzstellen in Wertheim. Für Geschäfte die heute noch über kein EC-Cash Lesegerät verfügten, gebe es eine Kooperation mit der Volksbank Wertheim, die Einzelhändler und Dienstleister ein solches Lesegerät jetzt in der Anlaufphase für ein Jahr kostenlos zur Verfügung stellen. Bis zu 1800 Euro könnten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so in drei Jahren auf der Wertheim Card ansparen.

Ausgeweitet worden sei auch die Zahl der teilnehmenden Firmen, bei denen das Guthaben auf der Karte eingelöst werden könne, verweist Bernd Maack darauf, dass jetzt neben einer Lebensmittelkette auch zwei Tankstellen in Wertheim die Karte akzeptierten. Ziel müsse es jetzt sein, so der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, vermehrt Firmen in Wertheim zu finden, die die neue Karte regelmäßig als Arbeitgeberkarte einsetzten.

Für den Wertheimer Einzelhandel und die Gastronomie stelle das »eine große Chance dar, neue Kunden aus der Region zu gewinnen«. Dazu müsse der Einkaufsgutschein allerdings auch quasi lückenlos im Wertheimer Einzelhandel und in der Gastronomie einsetzbar sein, erinnerte Maack daran, dass es noch immer Innenstadtgeschäfte gebe, die die Karte nicht akzeptierten.

GUNTER FRITSCH