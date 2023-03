Wie eine Firma aus dem Main-Tauber-Kreis in wenigen Jahren Grünen Wasserstoff produzieren will

Überzeugt von der Erzeugung Grünen Wasserstoffs im Main-Tauber-Kreis: Politiker und Unternehmer aus dem Landkreis inklusikve Geschäftsführung der neuen H2 Main-Tauber GmbH. Schon bald ein Auslaufmodell? Heizwerk der Stadtwerke auf dem Wartberg. Künftig könnte auch die Prozesswärme der Wasserstofferzeugung für die Beheizung der Wohnungen auf Wartberg und Reinhardshof sorgen.

Ende Januar hat sich die H2 Main-Tauber GmbH gegründet, um Machbarkeitsstudien und konkrete Pläne auf den Weg zu bringen. Mit vor Ort erzeugter Energie will man künftig unabhängiger von der Weltlage werden und zum Klimaschutz beitragen - und dazu Pionierarbeit leisten. Dabei kann die neue Firma mit großer Unterstützung aus der Politik und von regionalen Unternehmern rechnen. Das zeigt sich schon an der großen Runde, die sich am Montag in einem Tauberbischofsheimer Hotel zur Pressekonferenz zusammengefunden hat, um über konkrete Pläne zu sprechen: Landrat Christoph Schauder, die Oberbürgermeister von Bad Mergentheim und Wertheim mit den Geschäftsführern ihrer jeweiligen Stadtwerke sowie weitere Gesellschafter und Beteiligte.

Integrierte Lösungen anbieten

Ziel sollen integrierte Lösungen sein, und das möglichst schon 2025 oder 2026, machte Werner Spec, Geschäftsführer der Firma klar. Denn bei der Elektrolyse, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird, fällt viel Prozesswärme an, die für die Beheizung von Gebäuden genutzt werden kann und soll. Erzeugter Sauerstoff kann beispielsweise in Kläranlagen eingesetzt werden. Die laufenden Machbarkeitsuntersuchungen sollen die Grundlagen für die Umsetzung von Elektrolyseanlagen im Main-Tauber-Kreis schaffen, die dann sogenannten Grünen Wasserstoff - weil CO2-frei erzeugt - für die Region verfügbar machen sollen. "Die Machbarkeitsstudien sind unsere Eintrittskarte für den Förderweg", so Spec. Denn noch sei die Erzeugung nicht marktwirtschaftlich möglich. Allerdings wäre man als Pilotregion mit der innovativen Energieversorgung früh dran, denn: "Wir wollen nicht warten, bis Grüner Wasserstoff importiert werden kann", machte Spec klar. Damit sei für den Süden Deutschlands wohl erst 2030 zu rechnen.

Sechs Pilotprojekte in Baden-Württemberg werden mit Bundesgeldern gefördert, der Großteil rund um Stuttgart sowie in Freiburg. Das Vorhaben im Main-Tauber-Kreis kam mit Glück noch in die laufende Förderung, weil ein anderes Projekt absprang. "Hier geht es nicht um theoretische Studien, sondern konkrete Umsetzungsempfehlungen", machte Christian Kley vom Steinbeis-Innovationszentrum deutlich, als er zusammen mit Benjamin Trippe die wissenschaftlichen Grundlagen erläuterte.

Überschuss-Strom speichern

Die Bundesregierung will die 125 Gigawatt elektrische Leistung, die 2022 regenerativ erzeugt werden konnte, bis 2030 auf 360 Gigawatt fast verdreifachen. Ein Problem dabei ist die Speicherung des überschüssigen Stroms von Photovoltaik- und Windkraftanlagen, die bei der Erzeugung teils stark von Wetter und Tageszeit abhängen. Dieser soll für Elektrolyse genutzt werden, um speicherbaren Wasserstoff zu gewinnen. Dazu ist viel Strom nötig: 2022 wurden gerade einmal 70 Megawatt für Elektrolyse abgerufen, 2030 könnten es 10 Gigawatt, also das 140-fache sein.

Das Problem, dass bei Elektrolyse der direkte Wirkungsgrad nur bei 55 bis 60 Prozent liegt, lässt sich lösen, indem die entstehende Prozesswärme in Fern- oder Nahwärmenetze eingespeist wird. Der Wirkungsgrad steigt so auf 80 bis 85 Prozent. "Wasserelektrolyse wird also eine entscheidende Rolle einnehmen", so Kley.

Und dafür sei der Main-Tauber-Kreis als Standort besonders geeignet, erklärte Trippe: Schon jetzt Spitzenreiter in der Windkraft in Baden-Württemberg, zudem mit viel Ausbaupotenzial bei Photovoltaik und gleichzeitig ein großer Gasbedarf in der Industrie von bis zu 130 Gigawattstunden. Wenn alles optimal läuft, könnte zwischen 2025 und 2027 erster Wasserstoff produziert werden.

Mehrere Standorte

Was für die Große Kreisstadt Wertheim denkbar wäre, skizzierten Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier. An mehreren Standorten in der Stadt könnten Anlagen zur Wasserstofferzeugung - sogenannte Elektrolyseure - entstehen. Die Abwärme der Anlagen könnten beispielsweise ins bestehende Fernwärmenetz eingespeist werden, das 3500 Menschen in den Stadtteilen Wartberg und Reinhardshof mit Wärme versorgt. Ein dafür nötiger Wärmeplan steht kurz vor der Vollendung, Wertheim gehört damit zu den deutschlandweiten Vorreitern. Die Industrie könne sowohl Abwärme als auch Wasserstoff abnehmen, für Letzteren gebe es schon Interessenbekundungen von mehreren Tausend Tonnen jährlich, so Beier. Und auch eine Wasserstofftankstelle an der A3 wäre denkbar. "Da gibt es beim Schwerlast-Verkehr künftig exorbitanten Bedarf schon in nächster Zukunft", prophezeite Beier. Außerdem könne man erzeugten Wasserstoff in die Europäische Ferngasleitung Megal, die nahe Wertheim verläuft, einspeisen.

Dass die Pläne für einen Produktionsstart 2025 sehr ambitioniert sind, wurde am Rande deutlich. Die entsprechenden Anlagen sind derzeit schwer zu beschaffen. Und auch die erneuerbaren Energien, die zur Produktion nötig sind, werden erst schrittweise ausgebaut werden können.

Die Beteilgten machten trotzdem deutlich, dass sie von ihrem Modell überzeugt sind. Alle sich bietenden Möglichkeiten wollen die Partner künftig nutzen, um die Vorzüge des Grünen Wasserstoffs publik zu machen und auch eine Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, machte Werner Spec deutlich. Dazu dient auch eine Online-Präsenz. "Wir sind aus der Region für die Region", sagte Geschäftsführer Arne Weinig bei der Vorstellung der frisch freigeschalteten Internetseite. Unter der Adresse wasserstoff-allianz-main-tauber.de können sich Interessierte über das Vorhaben informieren und Beteiligungsmöglichkeiten ausloten. Weinig: "Das ist unsere Kommunikationsplattform in alle Richtungen."

Matthias Schätte

Herrera Torrez: "Grüner Wasserstoff als echter Game Changer" Heute schon für die Energieversorgung von Morgen vorbauen: Das ist das Ziel der Wasserstoff-Allianz Main-Tauber und der neu gegründeten H2 Main-Tauber GmbH. Für das innovative Vorhaben im Landkreis gibt es eine Menge Rückendeckung aus Politik und Unternehmen. »Der Landkreis steht fest an Ihrer Seite«, sicherte beispielsweise Landrat Christoph Schauder am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz zu. Die Energiewende werde im Landkreis gelebt, so Schauder (CDU). Der Kreis wolle klimaneutral werden, zu den aktuell 145 Windkraftanlagen sind zehn weitere genehmigt. 13 Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind in Betrieb, weitere genehmigt oder schon im Bau. Grüner Wasserstoff sei eine wichtige Technologie, Verfügbarkeit, Preis und Konkurrenzfähigkeit wichtige Faktoren. Schauder sieht eine große Herausforderung und macht das an einem Beispiel deutlich: Bei der Neuausschreibung der Buslinien 2027 sei bei 32,5 Prozent der Fahrzeugflotte Emissionsfreiheit gefordert, bei weiteren 32,5 Prozent Emmissionsarmut. "Da ist es mit der Umstellung der Busse noch lange nicht getan. Das bedeutet ganz andere Umläufe und Ladezeiten", erklärte er. Werner Spec als Geschäftsführer der H2 Main-Tauber machte klar, dass man froh sei, es mit rührigen Mittelständlern und lokalen Versorgern zu tun zu haben. So seit Wertheim in der kommunalen Wärmeplanung bereits sehr weit vorangeschritten. "Und ohne Planung kein Erfolg." Perspektiven für Unternehmen Udo Glatthaar (CDU) als Oberbürgermeister Bad Mergentheims beschrieb die Fortschritte seiner Stadt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Schon jetzt versorge man sich aus einem Naturwärme-Kraftwerk, mit Wasserstoff könne man lokalen Unternehmen Zukunftsperspektiven geben. "Für das Vorhaben brauchen wir einen langen Atem. Das ist nicht in ein paar Monaten vorbei." Die Wasserstofferzeugung sei ein "Meilenstein", man springe nicht auf einen fahrenden Zug auf, sondern stelle ein gemeinsames Projekt auf die Schiene. Den als "Abfallprodukt" anfallenden Sauerstoff wolle man in der Kläranlage zur Abwasseraufbereitung nutzen. Für diese Art der Nutzung gibt es auch in Wertheim Pläne. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) machte deutlich, regenerative Energien seien wichtig, um eine lebenswerte Erde auch für künftige Generationen zu erhalten. Die derzeitigen Klimaproteste seien gerechtfertigt, "wir sollten uns nur nicht blenden lassen von denen, die es mit ihrem Protest weit überziehen", so Herrera Torrez. Für einen Industriestandort wie Wertheim mit elf Weltmarktführern sei es wichtig, Energie sauber zu erzeugen. "Es gibt bei uns Raum und Platz für den Erneuerbare-Energien-Bereich", so Herrera Torrez. "Grüner Wasserstoff kann ein echter Game Changer werden." Großes Interesse Peter Herm als Initiator der Wasserstoff-Allianz sprach von seinen ersten Überlegungen, ein kleines Netz von Wasserstofftankstellen in der Region aufzubauen - und was sich daraus entwickelt habe. Es sei eine historische Chance, bei der Energieversorgung autark werden zu können mit vor Ort produzierter Energie. Das Bewusstsein für das Thema sei da: "Alle meine Kontaktaufnahmen bisher waren von Erfolg gekrönt, es gab nicht eine Absage." Alle großen Mineralölkonzerne arbeiteten mittlerweile an der großindustriellen Produktion von Grünem Wasserstoff. "Natürlich wollen die mich als Kunden", erklärte er. Doch er sei der Meinung, dass man mit lokal produziertem Wasserstoff ebenso erfolgreich sein könne. "Ich freue mich auf die Zukunft." Paul Gehrig als Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken sagte, das Vorhaben führe Akteure zusammen, die sonst Konkurrenten seien: "Es geht darum, einen zusätzlichen Kuchen in der Region zu backen, von dem alle profitieren." Thomas Beier als Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim erklärte, dass es bei der Industrie viel Wasserstoff-Bedarf gebe, Gespräche liefen bereits. Erhebliches Potenzial gebe es auch beim Fernverkehr an der A3, Wasserstoff sei gerade bei Schwerlast ein Antrieb der Zukunft. Aufbruchstimmung "Wir sehen hier die gleiche Aufbruchstimmung, bei einer Pionierarbeit mitwirken zu können", sagte Bruno Fleck von der Firma Tauber-Solar im Hinblick auf den Photovoltaik-Boom. "Ohne Speicher wird es keine Zukunft geben können." Thomas Lippert ist Luft- und Raumfahrttechniker und Geschäftsführer der Külsheimer Weberei Pahl. In seiner Promotion habe er sich mit dem Zusammenwirken verschiedener Energiesysteme beschäftigt, die teils noch Zukunftsmusik waren. Wenn man über den Tellerrand blicke und verschiedene Systeme örtlich zusammenschalte, bringe das Erfolge. scm

Stichwort: H2 Main-Tauber Die H2 Main-Tauber GmbH - H2 steht darin für Wasserstoff - ist eine am 31. Januar gegründete Firma, die die Energiewende im Main-Tauber-Kreis voranbringen soll. Dazu werden in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern Machbarkeitsuntersuchungen vorgenommen und erste konkrete Projekte geplant. Gesellschafter der Firma sind die Stadtwerke Wertheim und das Stadtwerk Tauberfranken, die Firmen Tauber-Solar und Herm GmbH sowie die Unternehmen von Thomas Lippert (Weberei Pahl) und Werner Spec (Sustain@ble Urban Solutions GmbH). Ziel ist laut Eigendarstellung die "Erarbeitung umsetzungsreifer H2-Projekte und für die Region Tauberfranken, gemeinsam mit Vertretern aus der Wasserstoffallianz Main-Tauber und interessierten Bürgerinnen und Bürger über Beteiligungsmodelle von Volksbanken und der Kreissparkasse". Als Geschäftsführer fungieren Werner Spec, ehemaliger Oberbürgermeister von Ludwigsburg sowie Arne Weinig von der Firma Tauber-Solar. H2 Main-Tauber arbeitet unter anderem mit dem Steinbeis-Innovationszentrum /EGS-Plan Stuttgart zusammen, um für Bad Mergentheim und Wertheim erste konkrete Machbarkeitsstudien zu erstellen. Gegründet ist die Firma innerhalb der seit Novewmber 2021 bestehenden "Wasserstoffallianz Main-Tauber", deren Ideengeber der Unternehmer Peter Herm (Lauda-Königshofen) ist, der sich nach eigener Aussage seit 2019 mit der Umsetzung einer regionalen Wasserstoffversorgung beschäftigt. Zur Allianz gehören auch Mittelständler, Stadtwerke sowie die Volksbank und Sparkasse. Das Ziel: Grünen Wasserstoff mit Hilfe von Photovoltaik und Windkraft vor Ort zu erzeugen. (scm)