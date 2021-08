Region Wertheim: Die Urlauber kehren zurück

Tourismus: Überwiegend Deutsche - Hotels verzeichnen gute Auslastung

Reichlich Velos in der Stadt: Der Radtourismus boomt auch im Main-Tauber-Kreis.

»Über unsere eigenen Erfahrungen in der Tourist Info haben wir jedoch festgestellt, dass seit einigen Wochen die Übernachtungsbetriebe mindestens in Wertheim-Stadt sehr gut gebucht, häufig auch ausgebucht waren und sind«, erklärt Förster. Am häufigsten seien im Moment Individualtouristen unterwegs, worunter die Gruppe der Radfahrer eine bedeutende Stelle einnehme. »Es sind darüber hinaus sehr viel Wohnmobilisten und Campingplatznutzer in der Region«, hat die Tourismus-Expertin festgestellt.

So langsam nehme auch der Schiffstourismus wieder an Fahrt auf. Die größte Reederei Viking lege seit einer Woche wieder in Wertheim an, und zur Freude der Touristiker seien auch wieder Busse auf dem Busparkplatz am Spitzen Turm zu sehen. Insgesamt resümierte Förster, die ersten Wochen nach der Wiedereröffnung an Pfingsten seien verhalten gewesen.

Dies resultierte ihrer Einschätzung nach aus den zahlreichen unterschiedlichen Regelungen insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg und der Testpflicht für die Außengastronomie. Seit einigen Wochen seien in Wertheim gute Besucherzahlen zu verzeichnen. »Wir können uns vorstellen, dass sich die Übernachtungszahlen für den Tourismus in der Ferienregion Wertheim mit Freudenberg, Kreuzwertheim und Külsheim aufgrund der vielen Beschränkungen in vielen Reiseländern der Deutschen gegenüber dem Vorjahr verbessern«, sagt Förster.

Zu den Radtouristen, die die Main-Tauber-Stadt besuchten, gehörte auch ein Ehepaar aus Fulda. Die Beiden fuhren mit ihren E-Bikes drei Tage lang auf den Radwegen an Main und Tauber entlang. Sie seien schon öfters auf Strecken entlang des Mains gefahren und wollten nun auch mal Wertheim kennenlernen. Ihr Argument für Urlaub in der Region: »In Deutschland ist es sehr schön, warum woanders hingeben?« Auch Wertheim sei eine wunderbare Stadt.

Hardy Kutschan, Betreiber des Hotels Am Malerwinkel, stellt fest, für seinen Betrieb sei es ein normaler Sommer, was die Buchungszahlen betrifft. Aktuell habe er nur Gäste aus Deutschland und den Beneluxstaaten. In Jahren ohne Corona wären sonst auch viele internationale Gäste da. Er formuliert jedoch die Sorge, dass die Übernachtungszahlen ab Oktober wieder stark einbrechen könnten. Auch den Ausfall der Michaelismesse werde er als Hotelier merken, denn zu dieser seien auch viele Hotelgäste gekommen, unter anderem ehemalige Wertheimer.

Stefan Kempf ist Inhaber des Hotels Wertheimer Stuben und des Altstadthotels Baunachhof in Wertheim. Er erklärt: »Wir haben im bisherigen Sommer 2021 eine gute Auslastung, wie wir sie schon 2020 erlebt haben.« Man müsse nun abwarten, wie sich die neuen 3G-Regeln zum Schutz vor der Corona-Pandemie auswirkten. Er habe die Sorge, sie könnten Gäste abschrecken. Die Mehrheit seiner Gäste komme aktuell aus Deutschland. Es seien nur vereinzelt Reisende aus den Nachbarländern dabei. »Sehr viele Gäste sind Individualtouristen, die die Region mit dem Rad entdecken«, berichtet Kempf. Radfahren boome in Deutschland.

Auch Freudenberg verzeichnet eine stabile Nachfrage von Touristen. Unter ihnen sind viele Radtouristen und Wanderer. Diese Form des Individualtourismus' boome aktuell in allen Altersschichten, heißt es aus dem Tourismus- und Kulturbüro der Stadt. Seit Corona seien auch vermehrt junge Leute als Wanderer unterwegs. Aber auch Familien, Väter mit kleineren Kindern oder Frauen allein oder in der Gruppe hätten das Wandern für sich entdeckt.

