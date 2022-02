Ehewpaar aus Urphar bangt um Verwandte in der Ukraine

Bei Telefonat Explosionen gehört

Wertheim 27.02.2022 - 11:51 Uhr

Anastasiia Wagner (33), ihre Eltern sind auf der Flucht aus Kiew, - Ihr Ehemann Alex Wagner (35) ist Russe aus Nowosibirsk. Foto: Geringhoff Solche Videos werden uns bei der Recherche von Russen zugespielt. Eine Junge Frau berichtet in bestem Deutsch aus Donezk, dass die Unterdrückung durch die Neonazi-Ukrainer ein Ende habe, die Menschen im Donbas feierten den Einmarsch. Links läuft Ukrainisches Fernsehen, rechts russisches - jeder behauptet etwas anderes. Die Deutschen Nachrichten laufen im Hintergrund, hinkten jedoch immer um Stunden oder Tage hinterher. Video auf dem Handy von Anastasiia Wagner - eine Rakete schlägt in ein Wohnhaus. Abends sehen wir es auch in der Tagesschau. Kriegsberichterstattung: Die ungeheuerlichsten Dinge vom Handy abgefilmt.

Wertheim-Urphar. "Anastasiia, es ist Krieg!" Als Anastasiia Wagners Mutter morgens um 5.20 Uhr von Kiew aus in Urphar anruft, gibt es im ersten Moment nicht viel mehr zu sagen als diesen einen Satz. Das ukrainische Fernsehen hatte die Nachricht gebracht. Von Lugansk im Osten und von Weißrussland im Norden her, marschierten russische Truppen auf Kiew, hieß es dort.

Anastasiia Wagners Mutter ist 58, der Vater 60 Jahre alt, auch die Großmutter lebt im gleichen Haus, sie ist 86 Jahre alt. Das Haus steht linksseitig des Dnepr, dort wo auch das später umkämpfte Kraftwerk Nummer sechs steht, das Regierungsviertel ist rechtsseitig des Flusses. Auf dem mittlerweile verifizierten und immer wieder gezeigten Fernsehvideo, das zeigt, wie eine Rakete in einen Wohnblock einschlägt, sieht man das Haus der Eltern unten rechts am Bildrand - sehr nah.

Auch Kiew erlebt den Krieg in den ersten Stunden nur im Fernsehen. Bei einem Telefonat am nächsten Tag hört man Geschütze und Explosionen im Hintergrund, die Eltern fliehen mit der Großmutter in die nahe Schule Nr. 306 - der Keller ist als Schutzraum ausgebaut. Als die Nacht kommt hält das Ehepaar es im Keller nicht mehr aus, kehrt mit der Großmutter nach Hause zurück. Es sei alles so schrecklich. Hier wie dort sterbe man vor Angst, sagt die 33-jährige Psychologin Anastasiia Wagner.

"Propaganda und Desinformation"

Auf dem Fernseher im Urpharer Wohnzimmer laufen seit Kriegsbeginn mindestens drei Programme gleichzeitig. "Wir sehen das ukrainische Fernsehen, das russische und die deutschen Nachrichten." Die Unterschiede seien absolut gewaltig, der Krieg werde auch mit Lügen und Propaganda geführt, sagt der technische Systemplaner Alex Wagner (35) - er ist Russe aus Nowosibirsk. "Es ist verrückt. Im ukrainischen Fernsehen sehe und höre ich den Präsidenten Selenskyj, wie er intensiv um Verhandlungen bittet, während zeitgleich im russischen Fernsehen eine Laufschrift zu sehen ist, die sagt, dass Selenskyj Verhandlungen ablehnt. "Das ist alles Propaganda, sind Desinformationen und Lügen, die Putin da verbreitet", sagt der 35-Jährige.

Es stimme schon, dass die östlichen Teile der Ukraine - Donezk und Lugansk - Russland zuneigten, während der Westen nach Europa schaue. Aber es stimme überhaupt nicht, dass es ernste Konflikte gebe. "Alle sehen sich zuallererst als Ukrainer, sie wollen keine Spaltung". Es sei irreal zu sehen, wie Putin im Fernsehen von Genozid an Menschen aus Donezk und Lugansk spreche und von Neonazis, die in Kiew regierten. Jetzt könne man erkennen, dass diese Stimmungen seit Jahren aufgebaut worden sein, nur um diesen, von langer Hand vorbereiteten Krieg, zu rechtfertigen.

"Der Krieg spalte auch in Wertheim"

Seine Frau zählt mit leiser Stimme Tschetschenien, Georgien, die Krim und andere auf. Es laufe immer gleich, sagt sie. Der Krieg jetzt spalte auch in Wertheim, sei dort in den Köpfen der Deutschen aus Russland schon längst von Putin gewonnen. "Auf dem Wartberg und dem Tannenberg da glaubt man der russischen Regierung", sagt Alex. "Die Alten sitzen vorm Fernseher und schauen das russische Staatsfernsehen, die Jungen sind in der Handyblase und bei TikTok gefangen". Keiner wolle dort hören, dass es andere Wahrheiten gebe, alle säßen sie mit festgefügten Weltbildern. "Es ist einfach so", sagt Alex Wagner.

Er sei auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als seine Frau ihn angerufen und gesagt habe, dass Krieg sei. "Ich habe es trotzdem nicht glauben können, ich hätte es nie gedacht", sagt er. Früher habe er Putin regelrecht gut gefunden, geglaubt der sei ein cleverer Taktiker. "Aber jetzt ist er nur noch verrückt." Wagner spricht von "imperialistischem Wahnsinn und von hilfloser Wut", die da in ihm aufsteige, weil Wahrheiten im Krieg der Meinungen nicht zählten. Den Eltern seiner Frau haben er und seine Frau intensiv zugeredet, sich in Sicherheit zu bringen, nicht abzuwarten, nicht in den Schutzraum zurückzukehren, sondern das Land zu verlassen, solange es noch gehe.

Der Stadtteil, in dem die Eltern leben, ist demnach mit drei Brücken über den Dnepr mit Rest Kiews und dem Bahnhof verbunden. Ukrainische Truppe hätten dort bereits "Marker" gesetzt, um die Brücken notfalls zerstören zu können und einen möglichen Vormarsch der Russen zu bremsen. Alles werde streng kontrolliert, wer wegwolle, der müsse jetzt gehen. "Wir haben ewig im Internet nach Zugtickets geschaut, da tauchen kurz welche auf, sind dann aber sofort auch schon wieder verschwunden", sagt Alex. Schließlich habe man doch welche bekommen, für einen Zug nach Lwiw, also westlich in Richtung Polen.

Die Großmutter bleibt zurück

Als die Eltern am Bahnhof angekommen waren, hätten die Tickets keine Gültigkeit mehr. "Der Zug war konfisziert worden, sie haben ihn mit Menschen vollgestopft, so gut es ging, und das ist auch richtig so", sagt Alex Wagner. Dann sei Zug mit seinen Schwiegereltern aber dennoch nicht abgefahren, es habe eine Luftangriffswarnung gegeben. Nach einer guten Stunde seien die Eltern dann doch unterwegs gewesen. Jedoch allein, ohne die Großmutter. "Babuschka hat nicht mit gewollt", sie mache sich große Sorgen um die 86-Jährige, der Telefonkontakt klappe seither auch nicht mehr richtig, sagt Anastasiia Wagner mit brechender Stimme. Immerhin es gebe Leute im Haus, die sich um die Oma kümmerten. "Alles ist so schrecklich".

Die Eltern und die Großmutter sind die letzten Verwandten, die die 33-Jährige in der Ukraine hat. Sie habe, als sie vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen ist, viele Freunde zurückgelassen. Viele von denen hätten mittlerweile Familien, auch Kinder. Die Männer hätten sich jetzt sämtlich zum Militär gemeldet, um die Ukraine mit der Waffe zu verteidigen. "Sie sind wie Brüder", sagt die 33-Jährige. Es klingt etwas pathetisch, aber es sei eine Sache auch des Nationalstolzes der Ukrainer. Das Land habe in seiner Geschichte viel Leid gesehen. "Die Ukrainer werden niemals aufgeben, sie werden bis zum Ende dastehen", viele würden wohl sterben müssen, sagt Alex Wagner.

Für die Welt sei es heute eigentlich egal, woher die Ukraine kommt, wichtig sei nur sich immer wieder vor Augen zu führen, dass es ein demokratisches Land mit frei gewählter Regierung sei. "Für mich fühlt sich der Angriff auf die Ukraine genau so unwirklich an, als würde jetzt Berlin angegriffen", sagt er. Anastasiias Eltern hatten es am Samstag - da haben wir die Wagners in ihrem Haus in Urphar getroffen - mit dem Zug dann bis Lwiw geschafft. Über Freunde hatten sie Kontakt zu einem örtlichen Busunternehmen herstellen können, dort haben sie zwei Plätze in einem Überlandbus nach Polen bekommen.

Im Stau an Polens Grenze

Die letzte Nachricht von Samstagmorgen war, dass der Bus am Grenzübergang im Stau stehe - 30 Kilometer von der eigentlichen Grenzstation entfernt. Gegen 14 Uhr am Samstag ruft die 33-Jährige ihre Eltern auf dem Handy an. Das Telefonat ist kurz, die Ukrainer sind aufgerufen das Funknetz möglichst offen zu halten. Die Stimme der Mutter klingt müde. Sie hätten streng genommen seit drei Nächten nicht mehr geschlafen - maximal irgendwo im Sitzen gedöst. In den letzten Stunden habe der Bus fünf Kilometer auf die Grenze gut gemacht. Es seien immer noch 25 Kilometer Stau und der Krieg komme näher. Das Urpharer Ehepaar hat das Auto vollgetankt. Wenn die Nachricht kommt, dass die Eltern Polen erreicht haben, werden sie losfahren.

Sicher ist das alles noch nicht. Anastasiias Vater ist 60, eigentlich darf er nicht ausreisen, muss sich bewaffnen und gehört zur zivilen Verteidigungsreserve. "Aber er ist eben auch sehr krank, wir hoffen, dass sie ihn gehen lassen", sagt Alex Wagner. Wenn nicht, dann werde auch ihre Mutter bleiben, sagt Anastasiia. "Zurück nach Kiew können sie nicht - eigentlich können sie nirgendwo hin", sagt sie. Wichtig sei es, dass man unbedingt den Menschen in Polen danke, sagt Anastasiia Wagner noch. Die "Hilfsbereitschaft ist unglaublich. Jeder tut, was er kann, die Menschen kaufen Lebensmittel, Schlafsäcke, bieten Unterkunft und Fahrdienste. Die Solidarität ist riesengroß. Wir alle müssen jetzt den Menschen in Polen helfen und sie unterstützen so gut wir können".

Berichterstattung langsam

Und im Fernsehen laufen immer noch die Nachrichten auf drei Programmen. Die Berichterstattung in Deutschland sei gut, aber viel zu langsam, hinke den Ereignissen oftmals einen ganzen Tag hinterher. Manche Nachrichten bringe es auch nicht. Wagner erzählt von Berichten im ukrainischen Fernsehen, wonach russische Kriegsgefangene gar nicht wüssten, dass sie im Krieg seien. Viele wüssten gar nicht, dass sie die Grenze zur Ukraine überquert hätten, nähmen an, nach wie vor in Manövern zu sein. Am Sonntagfrüh um neun gibt es noch keine Neuigkeiten, die Familie Wagner sitzt immer noch in Urphar - eigentlich hatte man gehofft längst unterwegs nach Polen zu sein. Die Eltern hätten mittlerweile die Grenze erreicht, die Lage sei aber unübersichtlich. "Die Behörden haben die Pässe eingesammelt". Ob und wann es mit der Ausreise klappe, sei überhaupt nicht abzusehen, nach wie vor offen die Frage, ob der Schwiegervater zurückgewiesen werde. Um 9.30 Uhr ruft Wagner überraschend wieder an. Der Schwiegervater habe die ukrainische Grenzkontrolle passiert, die Grenzkontrolle auf polnischer Seite liege noch vor ihm. Zuhause im Kiewer Stadtteil Trojeschtschina seien wieder Bomben eingeschlagen.

Michael Geringhoff