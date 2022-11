Wertheimer Firma gewinnt die kreisweite Aktion "Stadtradeln"

Pink Vakuumtechnik

Wertheim 24.11.2022 - 16:21 Uhr 2 Min.

Erfolgreiche Radler: Andreas Stumpf (links), Brigitte Müller und Michael Penning von der Firma Pink haben in diesem Jahr an der Stadtradeln-Aktion im Main-Tauber-Kreis teilgenommen. Foto: Gunter Fritsch

Penning gehört zu den 50 Radelnden, die alle bei der Pink Vakuumtechnik GmbH auf dem Reinhardshof in Wertheim beschäftigt sind. Alle zusammen brachten sie es in diesem Jahr es auf 13.265 Kilometer beim Stadtradeln und waren damit das erfolgreichste Team, das eine Firma im Landkreis für den Stadtradeln-Wettbewerb gestellt hat. In der Einzelwertung schaffte es Penning, der in den drei Wochen im Sommer jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist, auch noch auf Platz drei.

Die Pink Vakuumtechnik hat in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal an dem Wettbewerb teilgenommen, berichtet Alexandra Dosch, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen. 2021 belegte das Radler-Team der Firma den zweiten Platz im Landkreis unter den Firmen. Und Andreas Stumpf wurde bei der Einzelwertung nur für den Raum Wertheim Erster. Stumpf war auch in diesem Jahr unter den Teilnehmern und schaffte es diesmal auf 1300 Kilometer im dreiwöchigen Aktionszeitraum. Der 44-Jährige, der bei Pink in der Konstruktion arbeitet, kommt fast jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und legt von seinem Heimatort im bayerischen Tiefenthal auf der kürzesten Strecke knapp 20 Kilometer einfach zurück. Er nennt sich selbst einen "sportlichen Radfahrer", was bei einer Jahresleistung von 13.000 Kilometern beinahe schon bescheiden klingt.

Dabei klappt die Organisation bei Pink inzwischen ganz einfach. Die Personalabteilung informiert die Belegschaft per Mail und Aushang über den Wettbewerb. Alles Weitere machten dann die Teilnehmer selbst, sagt Dosch. "Alle Beteiligten laden sich die App runter, und die Kilometer werden entweder automatisch erfasst oder können manuell von den Teilnehmern eingegeben werden", berichtet sie von den Abläufen. Jeder könne so auch die Kilometer der Kollegen und der anderen Gruppen einsehen: "Das motiviert zusätzlich", ist sie überzeugt. Das hat auch Brigitte Müller (54) so gemacht. Der Vorteil für sie: Die App zeige ihr auch gleich, wie sie von Collenberg auf der kürzesten Strecke auf den Reinhardshof komme. Hin und zurück ist sie so mit dem E-Bike 46 Kilometer unterwegs. "Einfach fahre ich eine Stunde."

Von Stadtprozelten aus sind es nur elf Kilometer bis auf den Reinhardshof. Aber auch nur dann, wenn Michael Penning in Hasloch über die Eisenbahnbrücke mit dem "Bio-Bike" fährt, wie er sein Fahrrad ohne Motor mit einem Augenzwinkern nennt. Das Überwinden der Treppen an der Eisenbahnbrücke von Hasloch nach Bestenheid ist mit dem leichteren Rad einfacher. 17 Kilometer sind es einfach, wenn Penning über Kreuzwertheim und die Spessartbrücke zur Arbeit fährt.

Neben dem Klimaschutz gehe es beim Stadtradeln für die Beschäftigten von Pink natürlich auch um die persönliche Fitness und den Teamgedanken, schildert Alexandra Dosch die Hintergründe. Dabei kommen die Teilnehmer aus allen Abteilungen der Firma, sei es Fertigung, Konstruktion oder Verwaltung. So komme man untereinander ins Gespräch und lerne bei 320 Beschäftigten auch Kollegen kennen, mit denen man eher nicht so viel zu tun habe, sieht die Marketingfrau auch positive Effekte für das Firmenklima. "Man spornt sich gegenseitig an und motiviert sich zu dem einen oder anderen zusätzlichen Kilometer", ist sie überzeugt.

Stichwort: Das Jobrad Seit sechs Jahren, so Alexandra Dosch von Pink Vakuumtechnik, bietet das Unternehmen bereits Jobräder für ihre Mitarbeiter an. Bis zu einem Preis von 5000 Euro können sich die 320 Beschäftigten ein Rad kaufen. Der Anschaffungspreis werde dann über drei Jahre von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Raten abbezahlt. Nach drei Jahren können die Beschäftigten dann ein neues Rad kaufen, müssen das alte Rad dann allerdings zum Restwert übernehmen, schildert Dosch die Konditionen. Gekauft werden so vor allem E-Bikes. Ladestationen für die elektrifizierten Räder gebe es auf dem Gelände der Firma aber noch keine. Das solle, nachdem in einem ersten Schritt Ladestationen für E-Autos gebaut werden sollen, in einem zweiten Schritt geschehen, kündigt sie an. (gufi)