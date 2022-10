Die Sanierung geht dem Ende entgegen

Polizeisporthalle: Umfangreiche Arbeiten auf dem Reinhardshof sollen Ende 2022 abgeschlossen sein

Wertheim 24.10.2022 - 12:31 Uhr 3 Min.

Soll zum Jahreswechsel wieder nutzbar sein: Die Sporthalle der Polizeischule auf dem Reinhardshof. Foto: Gunter Fritsch

Dass es jetzt erst zum Jahreswechsel klappt, wie Frank Berkenhoff, Leiter des Amts für Vermögen und Bau Heilbronn und in dieser Funktion zuständig für die umfangreichen Sanierungsarbeiten des Gebäudes, erklärt, hat auch mit der angespannten Situation in der Baubranche zu tun.

Viele Unternehmen waren so ausgelastet, dass die Ausschreibungen einzelner Gewerke oft eine Herausforderung darstellten, die Bauarbeiten sich wegen Personal- und Materialmangels verschoben. Was ursprünglich lediglich als ein Sanierungsvorhaben nach einem Brandschaden - im Jahr 2015 hatte es einen bis heute nicht aufgeklärten Brandanschlag auf das Gebäude gegeben - ausgelegt war, wurde schließlich um weitere Arbeiten vor allem zur Verbesserung der »klimatischen Standards« der Sporthalle erweitert, wie Berkenhoff auf Anfrage dieser Redaktion erläutert. »Wir haben die Wärmestandards der Halle deutlich erhöht, und auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage verbaut.«

Nicht nur die zusätzlichen Arbeiten an der Halle, auch die in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegenen Baupreise haben den ursprünglich kalkulierten Kostenrahmen von rund 3,7 Millionen Euro gesprengt. Seit 2010 seien die Baupreise um 70 Prozent gestiegen, rechtne Berkenhoff vor. Er geht jetzt davon aus, dass das gesamte Sanierungsvorhaben nach der Schlussabrechnung im kommenden Jahr wohl bei rund vier Millionen Euro landen wird. »Vielleicht ein bisschen darüber«, wäre dann die komplett sanierte Sporthalle allerdings noch immer deutlich günstiger als ein kompletter Abriss und Neubau. Nach Kritik aus der Landespolitik an der Wirtschaftlichkeit des Sanierungsvorhabens ergab eine breits vor einigen Jahren eigens in Auftrag gegebene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, dass ein Neubau mindestens 5,7 Millionen Euro verschlungen hätte.

Mit dem Baufortschritt ist Frank Berkenhoff zufrieden. Das Dach und die Fassaden seien inzwischen fertiggestellt. Der Innenausbau sei zu 80 Prozent erledigt. »Am Boden der Halle sind noch Arbeiten zu erledigen«, schildert er den Sachstand. Fliesen und Armaturen in den Sanitärräumen müssen noch angebracht werden. Die Duschen, Sanitäranlagen und Umkleideräume in der Polizeisporthalle entstehen komplett neu. Die Halle wird über das Fernwärmesystem der Stadtwerke Wertheim versorgt, eine Wärmerückgewinnungsanlage wird es geben. Die ehemalige Badmintonhalle im hinteren Teil soll künftig zum Konditions- und Kraftraum werden.

Sanierung begann 2019

Richard Zorn, Leiter der Wertheimer Polizeischule, zeigte sich im Gespräch mit der Redaktion erfreut, dass die Sporthalle ab dem neuen Jahr wieder von Polizeischülern genutzt werden kann. Das war bis 2015 so. Nach dem Brand der Halle in der Nacht zum 13. September des Jahres 2015 vergingen vier Jahre, bis die Instandsetzung des Gebäudes beginnen konnte. Erst ein langfristiges Bekenntnis von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl zum Standort Wertheim als Ausbildungsort für die Polizei sorgte 2019 dafür, dass die Sanierung gestartet werden konnte (zur Vorgeschichte siehe auch: Hintergrund).

Zorn machte deutlich, wie wichtig eine Sporthalle für den täglich stattfindenden Dienstsport der Polizeischüler, aber auch für das Stammpersonal der Einrichtung sei. Derzeit weichen die Polizeischüler noch in Sporthallen in Wertheim und Külsheim aus. »Wir sind da gut untergekommen«, bedankte sich Zorn für die kommunale Aufnahmebereitschaft in den vergangenen Jahren, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass eine eigene Halle den Standort der Polizeischule insgesamt stärke. Ob in Zukunft die Halle auf dem Reinhardshof wieder - wie in der Vergangenheit - von örtlichen Sportvereinen genutzt werden könne, da wollte sich Zorn noch nicht festlegen.

Zumal es von der Stadt Wertheim auch noch keine Anfragen in diese Richtung gegeben habe. Unter der Woche sei die Halle aber von 7 bis 19 Uhr von der Polizei ausgelastet, allenfalls Freitag- oder Samstagabend könne er sich Zeitfenster vorstellen, in denen kein Sportbetrieb der Polizei stattfinde.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Polizeisporthalle Die Polizeisporthalle auf dem Reinhardshof liegt in der Willy-Brandt-Straße, nur wenige hundert Metern entfernt vom Gelände, auf dem sich die Gebäude der Polizeischule Wertheim befinden. Sie wurde bereits Mitte der 1955er Jahre als Halle für die US-Streitkräfte in der damaligen Kaserne Peden-Barracks erbaut. Seitdem wurde sie mehrfach umgebaut. Als die amerikanischen Soldaten Anfang der 1990er Jahre aus Wertheim abzogen, siedelte sich eine Außenstelle der Landespolizeischule Baden-Württemberg in Teilen der ehemaligen Kasernengebäude an und übernahm auch die Sporthalle. Genutzt wurde die Halle auch von örtlichen Sportvereinen. Ab 2015 wurde das Areal der Polizeischule praktisch an einem Wochenende zur Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtung des Landes umgebaut. Die Sporthalle baute das Technische Hilfswerk wegen der erwarteten großen Zahl an Flüchtlingen zu einem Notquartier um. Ein Brandanschlag beschädigte das Gebäude Anfang September 2015 so schwer, dass es komplett saniert werden musste. gufi