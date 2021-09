Die Rotkreuzler sind für Katastrophenfälle gerüstet

DRK-Kreisverband: Leistungsschau im Industriepark A 81

Im Rahmen der Veranstaltung hatten die kommunalpolitischen Repräsentanten und Landrat Christoph Schauder die Gelegenheit, an drei Stationen Einblick in die Ausrüstung, Leistungsfähigkeit und Praxisaufgaben des Katastrophenschutzes zu erhalten.

Vor rund 20 Jahren hat der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim den kreisweiten Katastrophenschutz für das Landratsamt übernommen.

»Die besondere Bedeutung eines wirksamen Katastrophenschutzes wurde uns nicht zuletzt durch die Corona Pandemie sowie die jüngsten Hochwasserereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vor Augen geführt«, erinnerte Oskar Fuchs bei der Leistungsschau auf dem Areal des Katastrophenschutzzentrums im Industriepark A 81 des Zweckverbands Tauberbischofsheim/Großrinderfeld/Werbach.

Um die vor rund sieben Jahren durch Land und Bund modern und hochwertig ausgestattete Ausrüstung geschützt, geordnet und jederzeit einsatzbereit zu halten, habe der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim eigens für diesen Zweck im Industriegebiet A 81 das Katastrophenschutzzentrum inklusive Halle aus eigenen Finanzmitteln ohne irgendwelche Zuschüsse gebaut, so der DRK-Kreisverbands-Präsident.

Kostendefizit

»Die Gerätschaften und Fahrzeuge jederzeit einsatzbereit zu halten, daneben die laufenden Schulungen der ehrenamtlichen Helfer im Katastrophenschutz kosten viel Zeit, Einsatz, Engagement - und Geld«, akzentuierte Oskar Fuchs. Vor etwa vier Jahren, als man beim Kreisverband daran ging, jede einzelne Einheit getrennt zu bilanzieren, sei in der Summe ein Kostendefizit von 80 000 Euro im Bereich des Katastrophenschutzes festgestellt worden, das im Wesentlichen durch den Kreisverband getragen werden müsse. »Die nach eingehenden Gesprächen erfolgte Zusage des Landkreises über 20 000 Euro bringt uns diesbezüglich nicht viel weiter.« Es bleibe immer noch ein Defizit von 60 000 Euro. »Der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim war bisher immer ein verlässlicher Partner für den Landkreis«, zeigte er sich überzeugt. Dies habe sich etwa bei der Flüchtlingshilfe 2015 und ebenso jüngst bei der Corona-Pandemie bewiesen. Leider sei es in den Gesprächen mit der Kreisverwaltung bislang nicht gelungen, eine auskömmliche Finanzierung für diese wichtige Aufgabe zu erreichen, unterstrich Oskar Fuchs.

»Die Anwesenheit vieler Bürgermeister und Kreisräte zeige die Wertschätzung für den Katastrophenschutz und den DRK-Kreisverband«, meinte Landrat Christoph Schauder, der zugleich allen ehren- und hauptamtlichen Kräften der DRK-Kreisverbände Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim zum Beispiel für deren Unterstützung in der Coronakrise sowie beim Impfprozess dankte. Der Katastrophenschutz sei keine kommunale, sondern grundsätzlich Aufgabe des Landes. Die 20 000 Euro des Main-Tauber-Kreises seien eine freiwillige Leistung, die immerhin höher sei als die Zuschüsse des Landes und des Bundes zusammen.

Kreisbereitschaftsführer Marco Genise stellte die Strukturen und Aufgaben sowohl des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim als auch des Katastrophen- und Zivilschutzes vor. Genise appellierte, dass der Katastrophen- und Zivilschutz als staatliche Aufgabe komplett von Bund und Land finanziert werden müsse.

Anschließend hatten die kommunalpolitischen Repräsentanten Gelegenheit, an drei Stationen einen tieferen Einblick in die Ausrüstung, Leistungsfähigkeit und Praxisaufgaben des Katastrophenschutzes zu erhalten, so die Mitteilung abschließend.

