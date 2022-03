»Die Qualität hat sich herumgesprochen«

»Unikat sucht Liebhaber«:Kunstveranstaltung im Kloster Bronnbach nach Corona-Unterbrechung vielleicht sogar bunter als je zuvor

WERTHEIM-BRONNBACH 20.03.2022 - 15:14 Uhr 2 Min.

Florale Diademe für (fast) jeden Anlass. Leuchtende Seide. Überhaupt kam alles, was leuchtet, richtig gut an. Fotos: Michael Geringhoff Blick in einen der Ausstellungsbereiche im Kloster Bronnbach. Der Erlös aus diesen ledernen Schlüsselanhänger-Elefanten geht an die Ukraine-Hilfe. Einer der Designer präsentierte sich im extravaganten Gehrock für den Sommer.

In den Jahren vor der Corona-Zeitrechnung waren jeweils zwischen 600 und 800 Gäste pro Ausstellungstag dabei gewesen, dafür hat es dieses Mal noch nicht ganz gereicht und dennoch war die Aura von Glanz und Farbe ungebrochen - es könnte sogar bunter gewesen sein denn je.

»Das braucht man ja auch«

»Das braucht man ja auch«, sagt dazu Margit Valiak. Sie ist Textilkünstlerin aus Wildberg und fast von Beginn an dabei bei »Unikat sucht Liebhaber«. Sie malt auf Seide. »Da leuchten die Farben noch einmal intensiver«, sagt sie. So richtig gedeckte Farben, das könne sie gar nicht, da müsse man sie ständig ermahnen, dass sie nicht ins Farbenfrohe abgleite. Sie brauche es bunt und die Kunden auch, »besonders jetzt«, sagt Valiak.

Was die Kundschaft auch brauche, sei Qualität, sagt Astrid Hackenberg. Sie ist die Ausstellungsmacherin. Seit fast 15 Jahren kommt sie mit ihrem Tross ins Kloster Bronnbach. Üblicherweise dürfe bei ihr nur ausstellen, wer eine fundierte künstlerisch-handwerkliche Ausbildung oder ein Studium mitbringe. Reine Autodidakten schafften es nur selten, ihre Qualitätsansprüche zu erfüllen, aber genau das müssten sie schaffen, weil auch die Kundschaft das verlange. »Die Qualität hat sich herumgesprochen«, sagt Hackenberg.

Dass das schon mal seinen Preis haben kann: geschenkt. »Ist doch klar«, sagt der Aussteller Robert Müller. Seine Frau Heike ist die Künstlerin, sie macht erlesene Jacken, Hüte und Kleinigkeiten aus Walkloden.

Qualität sei unabdingbar, das gute Design komme obenauf und liefere den entscheidenden Kaufanreiz, sagt sie und dass das soweit auch kein Problem sei. »Da scheuen sich die Kunden nicht, auch mal etwas mehr Geld auszugeben.« Um die 800 Euro sind es für einen Mantel, die farbenfrohen und teils extravaganten Hüte sind billiger zu haben.

Ukraine-Hilfe

Zum ersten Mal dabei ist Ralf Jansen. Der Frankfurter Lederkünstler hat durchaus einiges Schwarzes zu bieten, auch Masken und solcherlei »Frankfurteria«, aber das Bunte dominiert auch bei ihm. Mitten zwischen den Auslagen finden sich bunte Lederelefanten als Schlüsselanhänger. »Die sind für die Ukraine-Hilfe«, sagt er, der Erlös werde gespendet.

»Bronnbach, das hier ist eine schöne Veranstaltung, sehr gut organisiert und vor allem das Publikum ist in Ordnung.« Es schätze und achte die handwerkliche Qualität, die in allem stecke, was in Bronnbach zu entdecken sei, sagt Müller.

Mit Wow-Effekt

Am Stand von Stefan Lüpges saugt ein Staubsauger aus den 1940er-Jahren Sägemehl ab. Lüpges fertigt Zauberburgen mit Wow-Effekt.

Zum Teil sind die aus knorrigem Holz ragenden Stadtlandschaften nur handtellergroß, lassen sich aber mit feinmechanischer Präzision in den Stamm zurückschieben. »In diesem Jahr ist es erst mein zweiter Markt, weil ja so viel ausgefallen ist«, sagt er und streckt das Gesicht in die Sonne. Gut sei es, sagt er.

»Ein wirklich schönes Angebot«

Das finden auch zwei 55-jährige Damen aus Miltenberg und Freudenberg. Sie kommen schon seit Jahren. »Schön, dass es wieder geht«, sagt die eine, sie hat am Vortag Geburtstag gehabt. Ein Geschenk und Erinnerungsstück - ein blumiges Diadem - hatte sich schnell gefunden.

»Es ist ein wirklich schönes Angebot hier - einfach immer wieder. Hier gibt es handgefertigte Dinge zu sehen und zu kaufen, die es sonst nirgends gibt«, sagt die andere. Vielleicht kämen zu wenig jüngere Menschen, da müsse man vielleicht noch den richtigen Dreh finden.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Veranstaltung »Unikat sucht Liebhaber Seit fast 15 Jahren gibt es »Unikat sucht Liebhaber« im Kloster Bronnbach, eineinhalb Mal hatte man wegen der Corona-Pandemie aussetzen müssen. Im vergangenen November hatte es, nach mehreren Verschiebungen, für einen abgespeckten Markt gereicht, dieses Mal waren die Veranstalterin Astrid Hackenberg und ihre Künstler wieder wie gewohnt am Start. Wer es in diesem Jahr nicht hingeschafft hat oder den Besuch noch einmal nacherleben möchte: www.unikat-sucht-liebhaber.de. () eOnline-Bilderserie auf www.main-echo.de