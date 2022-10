Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die Polizei stellt ihre Arbeit vor

Berufswahl: Berufsinformationstag im Polizeipräsidium Tauberbischofsheim

MAIN-TAUBER-KREIS 18.10.2022 - 14:46 Uhr 2 Min.

Bei der Vorstellung des Streifenwagens durften Interessierte das Sitzen hinter dem Steuer testen.

Angefangen hat der Tag im Polizeigebäude mit der Einstellungsberatung. Hierbei sorgten besonders die 650 verschiedenen Berufsfelder innerhalb der Polizei für Staunen. Dazu zählt die Arbeit bei der Verkehrspolizei, aber auch die Tätigkeit als Hundeführer oder das Annehmen und Koordinieren von Notrufen. Außerdem wird künftigen Polizisten die Unterkunft und Verpflegung während einer Ausbildung oder eines Studiums ermöglicht, für welche diese gerade einmal 150 Euro im Monat zu zahlen haben, wobei die Ausbildung mit 1300 Euro vergütet wird.

Praxisnahes Einsatztraining

Anschließend wurde den Besuchern im Freien das praxisnahe Einsatztraining nähergebracht. Hierbei konnten die Jugendlichen auch die 20 Kilo schwere Polizeiuniform testen. Neben dieser führen die Beamten auch eine Einsatztasche mit, welche ein Erste-Hilfe-Set sowie die Schirmmütze, Funkgerät und Drogentests enthält. Wichtig für Einsätze sind auch Kenntnisse im Umgang mit Verletzungen sowie das Beherrschen von Selbstverteidigung. Hierbei konnten sich die Besucher die Dienstwaffe und das von den Beamten stets mitgeführte Pfefferspray ansehen.

Wieder im Gebäude, klärten zwei Polizisten über die Arbeit der Prävention auf. Hierbei erläuterten sie, wie man Unfällen oft vorbeugen kann. Dabei erinnerten sich einige Jugendliche an den in der Grundschule gemachten Fahrradführerschein, welcher eine Maßnahme zur Verkehrssicherheit darstellt. Anschließend durften Rauschbrillen anhand eines Parcours getestet werden, was auf großes Interesse stieß.

Zu den Aufgaben der Prävention zählt zudem, den Polizeiberuf Kindern näherzubringen. Hierfür besuchen die Polizisten Kindergärten und Schulen, was den Kindern zusätzlich die Angst vor der Polizei nehmen soll. Aufklärungsarbeit im Hinblick auf Drogen und Alkohol wird in diesem Berufsfeld auch geleistet. Zudem wird der richtige Umgang mit Medien und Zivilcourage, zum Beispiel beim Thema Mobbing, Jugendlichen nähergebracht.

Autoverfolgung

Auch die Arbeit der Verkehrspolizei wurde beleuchtet. Hierbei betonten die Polizisten besonders die Gefahr, welche mit Ihrem Beruf einhergeht. Dabei wurden zur Veranschaulichung Videos gezeigt, in welchen die Polizisten ein 200 Stundenkilometer schnelles Auto auf einer Landstraße verfolgen. Dabei spielte auch die erforderliche emotionale Belastbarkeit der Beamten eine Rolle. So müssen nach Unfällen oft auch Tote geborgen werden, was vielen Polizisten sehr nahe geht.

Viele Fragen gestellt

Anders ist hingegen die Streifentätigkeit. Bei deren Vorstellung konnten die Jugendlichen viele Fragen an die erst 2021 eingestellten Beamten stellen. Außerdem war es möglich, sich ein Einsatzfahrzeug der Polizei von innen anzuschauen und hineinzusetzen. Zum Schluss informierten sich viele über das Bewerbungsverfahren und verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Dabei wurde auch betont, dass werdende Polizisten aus der Gegend die Polizeischule Wertheim besuchen können.

