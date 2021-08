Nächste närrische Kampagne der Wertheimer Concordia schon durchgeplant

Komplette Terminliste

Für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Wolfsschlucht Concordia Wertheim ehren Oberwolf Michael Oetzel und seine Stellvertreterin Yvonne Frenzel-Tafili zahlreiche Mitglieder. Foto: Wolfsschlucht Concordia Wertheim

Im letzten Jahr hatte die Mitgliederversammlung, die für den Herbst geplant war, wegen der Corona-Auflagen entfallen müssen, erläutert der Vorsitzende des Vereins nach der Versammlung. »Wir hatten allerdings auch keinen riesigen Druck, die Veranstaltung nachzuholen, weil außer den Vorstandsberichten keine Neuwahlen oder ähnliches anstanden«, begründete er die Entscheidung, sie komplett ausfallen zu lassen. »Allerdings wollten wir in diesem Jahr kein Risiko eingehen und haben zur Hauptversammlung im Sommer eingeladen.«

Über sehr viele Aktivitäten habe er nicht zu berichten gehabt, sagt der Oberwolf und spricht damit die Tatsache an, dass sowohl der Rathaussturm 2020 als auch die Sitzungen 2021 ausfallen mussten. Trotzdem stehe die WCW wirtschaftlich solide da, war dem Bericht von Kassenwolf Luis Kressmann zu entnehmen. Deshalb stürze es den Verein auch nicht in finanzielle Nöte, wenn man in diesem Jahr, in dem es »so gut wie keine Leistungen von Vereinsseite gegeben habe«, auf den Einzug der Mitgliedsbeiträge verzichtet habe. Der Einnahmeausfall werde ausgeglichen, durch die zweimalige Corona-Förderung durch das Land.

Weil es im letzten Jahr keine Ehrungen gab, war die Liste der langjährigen Mitglieder, die für ihre WCW-Zugehörigkeit ausgezeichnet werden sollten, sehr lang und umfasste nicht weniger als 41 Namen. »Für die anstehende Kampagne 2021/22 haben wir eine vollständige Terminliste erstellt, und wenn es nach uns geht, wollen wir alle Veranstaltungen auch durchziehen«, kündigt Oetzel an. Geplant ist der Rathaussturm für den 11. November, und der Saisoneröffnungsball soll am 13. November stattfinden. Am 6. Dezember soll es wieder ein Nikolausfeier für die Kinder geben, und die Erwachsenensitzungen sind für den 12. sowie 19. Februar und die Kindersitzung für den 13. Februar vorgesehen.

Die Hallen seien reserviert, und alle Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. »Alles was vorbereitet werden konnte, ohne dass Kosten verursacht werden, haben wir erledigt«, erklärt der Oberwolf. Alles Weitere werde kurzfristig entschieden. Er kündigt auch im Falle einer Absage an, dass man sich im Vorstand bereits Gedanken über »Angebote in abgespeckter Form« mache. Nicht vorstellen könne er sich, dass der Rathaussturm, der ja ausschließlich im Freien stattfinde, abgesagt werden muss. »Entsprechend werden wir an diesem Termin auch ein neues Prinzenpaar präsentieren«, kündigt er an.

Hintergrund: Ehrungen Nachstehende Jubilare, die schon lange der Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) die Treue halten, sind in der Hauptversammlung von Oberwolf Michael Oetzel und seiner Stellvertreterin Yvonne Frenzel-Tafili geehrt worden: 25 Jahre: Tom Baumann, Wolfram Karlein, Eva Schneider, Renate Beck, Birgit Lutz, Sylvia Horn, Paul Väth, Daniela Baumann, Jutta Dreikorn, Karin Hofbauer, Helga Bethäuser, Christl Kirchner, Uschi Döhner, Andrea Freek, Elisabeth Rieck, Maximilian Busch, Karin Müssig, Eva-Maria Arnold, Marlene Schuon und Nina Bruckner. 40 Jahre: Günther Hartmann, Jürgen Baumann, Frieder Winzenhöler, Elke Ueffinger-Arnold, Hans-Joachim Müssig, Joachim Freek, und Helmut Bicek. 50 Jahre: Franz Goldschmitt, Erich Streichsbier, Johannes Bald, Heinz Kressmann, Siegfried Schneider, Heinrich Göpfert, Georg Dürr, Hans-Georg Frage, Gerhard Goldschmitt und Bernhard Schild. 60 Jahre: Albrecht Krimmer, Gerhard Zeller, Erich Sommer und Diether Dosch. riff