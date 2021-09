So sehen Afghanen in Wertheim die Lage in ihrem Heimtland

Gespräch mit Hassan Nazari und Morteza Arab

Wertheim 06.09.2021

Wenig Hoffnung für die Heimat: Morteza Arab lebt seit 2015 im Wertheimer Stadtteil Eichel. Er zweifelt, ob er jemals nach Afghanistan zurückkehren kann. Hassan Nazari glaubt nicht an die Versprechungen der Taliban für Afghanistan.

Seit die Situation in Afghanistan und Kabul in den vergangenen Wochen die Hauptnachrichten bestimmten, fürchten auch viele Afghanen im Ausland um Angehörige und ihre eigene Perspektive. »Ich hatte immer vor, zurückzugehen und etwas zu bewirken. Aber einer Taliban-Regierung möchte ich nicht helfen«, sagt Nazari, der aus Kabul geflüchtet ist, im Januar 2016 nach Deutschland kam und mittlerweile eine Mechatronikerlehre abgeschlossen hat und das Fachabitur nachholen will. »Freunde, zu denen ich Kontakt habe, sind hoffnungslos, planlos, ziellos«, berichtet der 22-Jährige, der in Urphar lebt. Überprüfen lassen sich die Angaben unserer Gesprächspartner kaum, es gibt aber wenig Grund, an ihren Aussagen zu zweifeln.

Langer ethnischer Konflikt

»Das ist für mich kein Religionskrieg, sondern ein Volkskrieg«, meint Morteza Arab. Über mehr als eineinhalb Stunden gibt er im Gespräch mit unserer Redaktion reflektiert Auskunft, blickt auf die Geschichte, die verschiedenen Volksgruppen und deren Verhältnis - und auf die aktuellen Ereignisse.

Selten ist in der westlichen Berichterstattung die Rede davon, dass es in Afghanistan kaum ein Nationalgefühl gibt. Paschtunen stellen die größte Bevölkerungsgruppen, danach kommen Tadschiken und Usbeken sowie die Hazara, dazu kleinere Gruppen. Die anderen Ethnien wollen gar nicht als »Afghanen« bezeichnet werden, denn dies ist schlicht das persische Wort für »Paschtunen«.

Besonders zu leiden haben die Hazara, die seit Jahrhunderten benachteiligt und immer wieder Opfer von Mordaktionen und Anschlägen werden. Unter den mehr als 180 Toten eines Selbstmordattentats am Flughafen in Kabul während der Evakuierungsaktion war auch ein Kumpel von Nazari: »Sechs Monate habe ich während eines Englischkurses in Kabul das Zimmer mit ihm geteilt«, erinnert sich der 22-Jährige, der zur Gruppe der Hazara gehört. Im Gegensatz zu den sunnitischen Paschtunen, von denen die Taliban die größte Unterstützung genießen, sind sie Schiiten. »Als die Taliban 1996 an der Macht waren, wurden viele Hazara umgebracht. Manche sprechen sogar von einem Völkermord. Sie werden nicht getötet, weil sie Schiiten sind, sondern weil sie Hazara sind. Es gibt auch Hazara, die Sunniten sind. Auch die werden getötet«, erklärt Morteza Arab, der selbst Tadschike ist.

Krieg folgt auf Krieg

»Ich war noch nie in Afghanistan«, sagt der 20-Jährige, dessen Vater und Mutter als Flüchtlinge im Iran leben - wie etwa drei Millionen Landsleute. »Sie sind Flüchtlinge, und ich wieder«, sagt Arab, der als 14-Jähriger über die Türkei, Griechenland und den Balkan nach Deutschland gekommen ist und derzeit eine Ausbildung zum Elektroniker macht. »Seit den 1960er Jahren folgt in Afghanistan Krieg auf Krieg«, erinnert er. Monarchisten kämpften gegen Kommunisten, 1979 bis 1989 kämpfte die Sowjetunion im Land gegen von den USA unterstützte Aufständische einen Stellvertreterkrieg.

1996 eroberten die Taliban von Pakistan kommend die Macht, ehe die USA und andere westliche Staaten 2001 zur Bekämpfung von Terroristen in das Land einmarschierten. Dass die Taliban so schnell zurück an die Macht gekommen sind, schockiert beide Afghanen. »Das Land haben sie nicht erobert, es wurde ihnen überlassen«, betont Arab. Dass die Armee ihres Landes mit auf dem Papier über 350 000 Soldaten so schnell gegen etwa 75.000 Talibankämpfer aufgegeben hat, führen beide auf jahrelange Vorbereitung und Unterwanderung zurück. Die hauptsächlich paschtunischen Offiziere hätten ihre Soldaten einfach nach Hause geschickt. »Die meisten Kommandanten waren Paschtunen. Als Präsident Ghani an die Macht kam, hat er viele Offiziere anderer Ethnien entlassen oder auf andere Posten versetzt.«

Eine Freundin, die mittlerweile in die USA geflüchtet sei, habe ihm aus Herat in Westafghanistan berichtet. »Die Offizieren haben den Soldaten gesagt: Lasst Waffen und Kleidung da und geht nach Hause. Und die haben geweint und gesagt: Wie kann das sein, dass wir keinen Widerstand leisten dürfen.«

Neue Generation

Ähnlich sei es auch in Kabul gelaufen, nun haben nach 20 Jahren die Taliban wieder das Sagen. »Meine Generation hat deren Regeln gar nicht erlebt, wir hatten zum Beispiel in der Schule immer Unterricht zusammen mit Mädchen«, sagt Nazari. Jetzt zeigt er auf seinem Smartphone ein Bild aus Kabul, auf dem zwischen Schülerinnen und Schülern ein Vorhang aufgezogen ist. Unter diesen Regeln wolle er dort nicht leben. Auch andere nicht, denn immer wieder erreichten ihn Hilferufe. »Meine Freunde wollten wissen, was sie tun sollen und wie Deutschland und der Westen reagieren werden.« Erst am Sonntag habe er mit einem Freund telefoniert, der in Kabul sei und für ein deutsches Unternehmen gearbeitet hat. »Er sagt, so lange er im Haus bleibe, gibt es derzeit keine Probleme.«

Auf die Beteuerungen der Taliban, künftig Frauenrechte zu achten und Menschen, die für westliche Truppen oder Firmen gearbeitet haben, ungehindert ausreisen zu lassen, geben weder Arab noch Nazari viel. »100 Prozent gelogen«, sagt Nazari nur. Alles fokussiere sich auf Kabul, welche Verbrechen in den Provinzen geschehen, finde in westlichen Medien kaum Erwähnung. Er nennt das Beispiel einer schwangeren Frau, die mit der Polizei zusammengearbeitet habe und die vor den Augen ihres Mannes und ihrer Kinder erschossen wurde. »Die sagen: Hazara haben keinen Wert, die können wir erschießen.«

»Im Scharia-Recht ist die Frau gar nichts«, weiß Arab. Den Taliban gehe es nur darum, im Ausland gut Wetter zu machen, denn das Land sei zu mehr als 70 Prozent von ausländischen Hilfsgeldern abhängig. Die Realität sehe anders aus. Eine Freundin aus Kabul hat ihm Fotos geschickt, die einen von roten Striemen gezeichneten Arm mit einer kleinen Tätowierung zeigen: »Drei oder vier Tage nach der Eroberung Kabuls durch die Taliban ist sie draußen gewesen zum Einkaufen im Geschäft.«

Als die Burka ein Stückchen nach oben gerutscht sei, habe ein im Geschäft anwesender Talib mit einer Peitsche auf ihre Hand geschlagen, als er das Tattoo erblickt habe.

Dass nun keine Gelder mehr an die Taliban fließen sollen, findet er richtig. »Doch was soll mit den Menschen passieren, wenn in ein paar Wochen der Winter kommt?« Seine Großeltern wohnen noch in Kabul, ein Onkel, ein Onkel väterlicherseits.

Während die Angst in Afghanistan wächst, schwinden auch für viele geflüchtete Afghanen die Perspektiven. »Ich selber hatte Hoffnung, dass ich vielleicht nach 20 Jahren zurückgehen könnte«, sagt Arab. »Wenn ich genug Erfahrung gesammelt, studiert und gearbeitet hätte. Aber mit jeder schlimmen Nachricht bricht das Herz, und man hat jeden Tag ein Stück weniger Hoffnung.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Afghanen in Wertheim Stand 31. Dezember 2020 lebten nach Angaben der Stadtverwaltung 52 afghanische Staatsangehörige in Wertheim - davon 35 in der kommunalen Anschlussunterbringung in verschiedenen Stadien des Asylverfahrens. Die Menschen in der Anschlussunterbringung werden vom städtischen Integrationsmanagement betreut. "Die Befürchtung, dass der Afghanistan-Konflikt unmittelbar in die Aufnahme einer größeren Anzahl von Flüchtlingen mündet, haben wir nicht", sagt Angela Steffan, Sprecherin der Stadtverwaltung. Derzeit sei weiter ungewiss, ob und wie es der Bundesregierung überhaupt gelingen kann, afghanische Ortskräfte und ihre Angehörigen aus dem Land herauszuholen. In der vergangenen Woche hat es ein erstes vorbereitendes Gespräch zwischen Landesregierung und kommunalen Landesverbänden über praktische Fragen der Aufnahme, Verteilung und Unterbringung der schutzbedürftigen Menschen aus Afghanistan gegeben. Bisher läuft die Aufnahme Schutzbedürftiger über die Erstaufnahme durch das Land, dem folgend eine vorläufige Unterbringung auf Landkreisebene und schließlich Anschlussunterbringung in den Kommunen mit begleitender Integration. "Selbstverständlich wird die Stadt Wertheim sich dieser Aufgabe stellen", kündigt Steffan an. (scm)