Die »Mussich« lädt zur offenen Probe

Musikverein: Hundheimer gehen neue Wege bei der Suche nach musikalischer Verstärkung

Külsheim 04.09.2022

Mitgliederwerbung mal anders: Die Hundheimer »Mussich« will über offene Proben begeistern. Foto: Geringhoff

Die zwei Dutzend Musiker spielten viel Modernes, auch Rockiges. Da sind Holz- und Blechbläser, aber auch Keyboard, Bass und Schlagzeug, für den zeitgenössischen Drive. Viele junge Leute sind dabei.

Wer will, stimmt ein

»Zwei, drei mehr wären ganz gut, besonders im hohen und tiefen Blech«, sagt der Dirigent. Mit der klassischen Mitgliederwerbung: Nachmittage bei Kaffee und Kuchen mit Vorstellung der Instrumente und alldem sei man allerdings »durch«, sagt Bischof. Jetzt, nach Corona, packe man es erneut an, habe eine Menge Handzettel verteilt: »Nur da, wo wir anderen Musikvereinen nicht in die Quere kommen, und wir gehen auch über die Sozialen Medien.« Am vergangenen Wochenende hatte die »Mussich« zur offenen Probe am neuen Dorfplatz eingeladen. Jeder, der wollte, durfte mitspielen, mal reinhorchen, wie es so rockt und jazzt und bigbandet.

Aus der »offenen« ist dann eher eine »öffentliche« Probe geworden, reichlich Zuschauer waren dabei - ganz junge und ganz alte. Silvia Bischof (53) war an diesem Freitag die einzig echte Schnupperkandidatin. Eigentlich ist sie ein alter Hase am Flügelhorn, hatte selbst lange gespielt, dann waren ihre Kinder bei der »Mussich« dabei und sie war weg. »Wenn doch die Kinder spielen, da will ich als Mutter doch nicht dabei sein«, das habe zu viel mit Kontrolle zu tun und bremse den Spaß beim Nachwuchs, sagt sie. Jetzt sind andere Zeiten, aber festlegen will sich die 53-Jährige noch nicht. »Erst einmal mitspielen aus Spaß an der Freude«, sagt sie.

Dass da eine Menge Freude sei, betonen alle. Nevio Kopietz ist mit 15 der jüngste, spielt aber mit der Tuba das größte Instrument. Seitdem er sieben ist, musiziert er, sein Großvater Josef Lurker hat ihm alles beigebracht. »Opa war super, auch als Lehrer, mit ihm hat das richtig Spaß gemacht«, sagt Nevio und strahlt. Opa Josef hat 60 Jahre lang im Musikverein gespielt.

»Ganz viel macht die Gemeinschaft aus«, sagt die 17-jährige Jasmin Beer. Sie hat in der dritten Klasse mit der Klarinette begonnen, ist noch heute dabei und bleibt dabei, sagt sie. Miteinander zu musizieren sei etwas ganz Besonderes. Man werde gefordert und gefördert, erklärt der Dirigent. Drei Jahre Instrumentenerfahrung brauche man, dann reiche es für die leichteren Stücke. Die »Mussich« spiele aber durchaus auch technisch Anspruchsvolles, wo sich die Anfänger rantasten müssen.

»Hauptsache miteinander«

Der Senior unter den Musikern ist der 69-jährige Wolfgang Erbacher. Seit 1967 spielt er die Trompete. »Eigentlich war es bei mir Akkordeon.« Irgendwann habe er den Musikverein spielen gehört und die hätten die gleichen Lieder gespielt wie er, aber eben doch ganz anders. Das Akkordeon habe einen Haufen Knöpfe und die Trompete nur drei. Das habe den initialen Reiz ausgemacht. In der »Mussich« sei man ein gutes Team und es werde eine Menge modernes Repertoire gespielt. Ein klein bisschen habe er selbst mit dem Alter auch Dinge wie Polka und Märsche schätzen gelernt, innerhalb der »Mussich« bediene er da allerdings eine Minderheitenmeinung, sagt der 69-Jährige auch. Es komme nicht darauf an, was genau gespielt werde. »Hauptsache miteinander«, das sei wichtig.

bDie nächste offene Probe ist am Freitag, 9. September um 19.15 Uhr am neuen Dorfplatz neben der Kirche

