Nina Warken: Die Präsidentin der THW-Landesvereinigung über häufige Krisen, die Grenzen des Digitalen und die Bedeutung des Ehrenamts

"Die Menschen wissen jetzt, was das THW kann"

MAIN-TAUBER-KREIS 28.12.2022 - 15:34 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nina Warken im Gespräch mit THW-Helfern.

Sie vertritt die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich täglich im Land für den Schutz ihrer Mitmenschen engagieren.

Im Gespräch mit dem Medienhaus Main-Echo erklärt sie, wie sie sich für das THW einsetzt, wo die Herausforderungen der Zukunft liegen und wie sie und ihre Familie sich auf mögliche Katastrophen vorbereiten.

Was ist Ihre Rolle als ehrenamtliche Präsidentin?

Das THW hat zwei Stränge. Zum einen das Hauptamt mit den Geschäftsstellen im Regionalbereich, dem Landesverband und der THW-Leitung in Bonn, wo eine stattliche Zahl an Hauptamtlichen die Arbeit koordiniert. Dann die Ehrenamtlichen - in Baden-Württemberg sind es etwa 10.000 - in den knapp hundert Ortsverbänden. Diese haben fast überall auch eine Helfervereinigung gegründet, also eine Vereinigung der Ehrenamtlichen. Diese Vereine sind in Baden-Württemberg zusammengefasst zur Landesvereinigung, deren Präsidentin ich bin. Wir haben die Aufgabe, Lobbyarbeit zu betreiben für die Ehrenamtlichen. Darüber hinaus bieten wir über die Landesvereinigung zusätzliche Versicherungen für die Helferinnen und Helfer an. Wir haben die Möglichkeit, Spenden einzuwerben, und können dadurch zusätzliche Dinge anbieten für die Jugendausbildung, das ein oder andere zusätzliche technische Gerät anschaffen. Außerdem versuchen wir über den Kontakt mit der Bundesvereinigung und die Landesvereinigung Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungsträger. Wir sind diejenigen, die die Anliegen der Ehrenamtlichen in Berlin weitertragen.

Wie viel Zeit macht das für Sie aus?

Sicherlich nicht so viel, wie die Ehrenamtlichen an Arbeit hineinstecken. Es sind wenige Stunden im Monat. Wir haben regelmäßige Vorstandssitzungen, immer wieder Veranstaltungen, Gespräche, bei denen ich mich mit Spendern unterhalte. Und natürlich Besuche beim THW vor Ort.

Sie haben die THW-Ausbildung selbst gemacht. Waren Sie seitdem bei einem Einsatz dabei?

Bei einem Einsatz war ich nicht dabei. Und es ist auch nur eine verkürzte Grundausbildung gewesen. Aber ich bin froh, diesen Grundstock zu haben, zu wissen, wie es ist, wenn man die Kleidung anhat, wie man ein paar Handgriffe machen kann, wie die Herausforderungen sind.

Wie stehen Sie persönlich zum Katastrophenschutz? Es gibt ja beispielsweise die Empfehlung, dass man Vorräte für zehn Tage zu Hause haben sollte. Wird darauf in Ihrem Haushalt geachtet?

Ich meine schon, dass man das ernst nehmen muss. Nicht, um die Bevölkerung in Angst zu versetzen. Aber es ist gut, wenn man ausreichend Wasser zu Hause hat, die Medikamente hat, die man braucht. Wenn der Strom ausfällt, braucht man Batterien, Taschenlampen, Kerzen. Wir müssen uns alle wieder mehr bewusst werden, dass Vorsorge notwendig ist. Ob wir bei uns zu Hause für alle Personen die zwei Liter Wasser pro Person haben, bin ich mir nicht sicher. Das ist wirklich eine Menge. Aber bei den Lebensmitteln sind wir ganz gut aufgestellt.

Das »batteriebetriebene Radio« sorgt in der Liste immer mal wieder für Amüsement...

Wir haben es tatsächlich. Unsere Kinder haben es von ihrem Patenonkel geschenkt bekommen. Das kann man sogar mit der Hand aufkurbeln. Man setzt bei den Warnungen viel auf Digitales, auch auf Apps. Gleichzeitig muss man aber auch schauen, dass wir die herkömmlichen Methoden wieder mehr nutzen, wie die Sirene zum Beispiel oder aber auch durch das Radio die Menschen erreichen.

Seit Sie 2015 das Amt übernommen haben, hat sich viel verändert in den Rahmenbedingungen. Klimawandel, Krieg, die Frage, ob eine nukleare Katastrophe denkbar wird - hat das in Ihrem Erleben das THW verändert?

Ich meine schon. Als ich begonnen habe, war es ein Kampf um Mittel für Ausstattung. Das ist in den letzten Jahren sehr gut geworden. Wenn Sie in die THW-Ortsverbände reingehen, ist eine hohe Zufriedenheit da, was die Ausstattung mit technischem Gerät, mit Ausrüstung angeht. Das THW hat sich auch organisatorisch auf den Weg gemacht, es gab eine Neuaufstellung in der Struktur durch das neue Konzept der zivilen Verteidigung. Das hat sich auch in den Ortsverbänden durch neue Fachgruppen und zusätzliches Material bemerkbar gemacht. Die Themen Führung und Kommunikation sind zudem stärker im Fokus. Auch bei den anderen Hilfsorganisationen haben die Helfer durch die vielen verschiedenen Lagen - Aufbau von Flüchtlingszelten, Hilfe in der Pandemie, große Hochwasserkatastrophen, nicht nur im Ahrtal - eine große Sichtbarkeit gehabt. Die Menschen wissen jetzt, was das THW ist, was das THW kann. Das hat mehr Wertschätzung gebracht für die Ehrenamtlichen. Das THW hat mancherorts auch einen ganz guten Zulauf gehabt in den letzten Jahren.

Würden Sie sagen, das THW ist jetzt fit für das, was kommt?

Es ist sicherlich immer etwas zu tun. Man hat sich gut aufgestellt. Natürlich gilt es weiterhin, sich auf neue Herausforderungen einzustellen und auch die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorganisationen zu verbessern. Etwa durch mehr gemeinsames Üben. Natürlich werden die Herausforderungen nicht kleiner. Wir müssen in den nächsten zehn Jahren eher mehr Geld in den Bevölkerungsschutz investieren als weniger.

Wie digital ist das THW, und wie digital darf es überhaupt sein?

Es findet vieles digital statt, auch Alarmierung über Handys zum Beispiel. Im Bereich der Verwaltung ist man digitaler geworden, auch wenn da meines Erachtens noch viel Luft nach oben ist, gerade um die Ehrenamtlichen bei der Bürokratie zu entlasten. Digitalisierung hat aber auch ihre Grenzen - im Ernstfall müssen alle Fähigkeiten, alle Erreichbarkeiten funktionieren, daher wird manches parallel analog vorgehalten. Und es ist eben wichtig, dass man im Ernstfall auch als THW in der Lage ist, die nötige Infrastruktur in Betrieb zu halten. Etwa durch Notstromaggregate. Fällt ein Funkmast aus, kann auch keine Warnung über die Handys erfolgen. Man weiß nicht, wann der Betreiber das Problem behoben hat. Da muss man auf Alternativen eingestellt sein beziehungsweise Abhilfe schaffen können.

In den letzten Jahren ist eine Krise auf die andere gefolgt. Sehen Sie die Gefahr, dass den Ehrenamtlichen die Puste ausgeht?

Das muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Ich sehe eine hohe Motivation bei den Ehrenamtlichen, aber solche Einsätze gehen nicht spurlos an einem vorbei. Bundeswehrsoldaten haben gesagt, was sie im Ahrtal gesehen haben, hätten sie in mehreren Afghanistan-Einsätzen nicht sehen müssen. Es ist wichtig, dass man eine Nachsorge anbietet, um Dinge zu verarbeiten. Man muss auch schauen, dass die Einsätze möglichst rund laufen. Da kann man aus dem Ahrtaleinsatz einiges lernen, wo viele Dinge liefen, manches aber auch geruckelt hat. Es hat nicht so ineinander gegriffen, wie man es sich wünschen würde. Lange Wartezeiten, viele freiwillige Helfer standen plötzlich da und man wusste nicht, wie man sie einsetzen soll. Wie man bei Großschadensereignissen noch besser kommuniziert, zentral prüft, wie man Einheiten besser einsetzen kann und wie man freiwillige Helfer aus der Bevölkerung einbinden kann, sind Herausforderungen. Das muss man im Blick haben, um dem Ehrenamt zu zeigen, dass man aus Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, lernt. Das ist ein wichtiges Signal, damit kein Frust entstehen kann.

Eine andere wichtige Hilfsorganisation sind die Feuerwehren, die aber ganz anders strukturiert sind. Wie ist da der Kontakt?

Vor Ort meistens sehr gut. Man kennt die jeweiligen Fähigkeiten und kann sich sehr gut ergänzen. Natürlich kann es auch Reibungen an der einen oder anderen Stelle geben. Beide Organisationen sind vom Ansatz her durchaus verschieden: Die Feuerwehr hilft schnell, ist direkt da und ist eine kommunale Angelegenheit. Das THW ist nicht in jeder Kommune vorhanden, hat längere Ausrückzeiten, kann dafür länger bleiben, um zu helfen. Frust entsteht oft da, wo man beispielsweise selbst bereits vollständig ausgelastet ist, das THW aber woanders hin abgezogen wird. Das führt oft zu Unverständnis. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit aber wie gesagt gut. Wir haben in Baden-Württemberg vor zwei Jahren das Katastrophenschutzgesetz neu geregelt. Da ging es darum, Helfergleichstellungen zu erreichen, Aufwandsentschädigungen anzupassen. Da ist noch Luft nach oben - in den einen Bundesländern mehr, in den anderen weniger. Katastrophenschutz ist ja vor allem Ländersache.

LENA SCHWAIGER

Im Überblick: Empfohlene Vorräte für den Notfall Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt, für Notfälle einen Vorrat für zehn Tage an Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und anderem dringenden Bedarf bereitzuhalten. Das könne hilfreich sein bei Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser, großer Hitze, Eis oder Schnee - oder auch, wenn sich unangekündigter Besuch einstellt und mehr Nahrungsmittel gebraucht werden. Unter anderem empfiehlt das BBK (ausführliche Liste auf http://bbk.bund.de): o Nahrungsmittel für 2200 kcal pro Erwachsenen (z. B. 3,5 kg Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis, 4 kg Gemüse und Hülsenfrüchte, 2,5 kg Obst und Nüsse, 2,6 kg Milch und Milchprodukte, 0,375 kg Fette und Öle pro Perso) o Getränke (20 Liter pro Person) o Medikamente o Futter für Haustiere o wichtige Hygieneartikel (Seife, Waschmittel, Zahnbürste und Zahnpasta, Toilettenpapier, Damenhygiene, Müllbeutel) o Hausapotheke (Verbandskasten, nötige Medikamente, Schmerzmittel, Fieberthermometer, Desinfektionsmittel, Pinzette) o Kerzen und Streichhölzer oder Feuerzeug o Taschenlampe mit Reservebatterien o Campingkocher o Feuerlöscher o batterie- oder kurbelbetriebenes Radio mit Ersatzbatterien o Smartphone mit Powerbank o Dosenöffner, Taschenmesser o Schutzmaske o etwas Bargeld, um unabhängig von Geldautomaten zu sein. (ls)