Die Lust darauf, jemand anders zu sein

Bühne: Mitglieder der Unterstufen-Theater-AG des Wertheimer Gymnasiums sprechen über die Schauspielerei

Wertheim 18.04.2022 - 18:49 Uhr 3 Min.

Pamina (10 Jahre). Paula (13 Jahre) als »Feline« in der Kinderdetektivserie »Sternendetektive« (Setfoto). Jakow (14 Jahre). Paula (13 Jahre). Anton (12 Jahre). Lana (12 Jahre). Die Mitwirkenden der Unterstufen-Theater-AG des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums proben mit viel Begeisterung für ihre Aufführung im Sommer. Fotos: Grein

Aktuell proben die Schülerinnen und Schüler der Unterstufen-Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wertheim (DBG) für die Aufführung im Sommer. Wir haben sie bei einer Probe besucht und gefragt, was für die Schülerinnen und Schüler Theater bedeutet.

Die zwölfjährige Lana geht in die siebte Klasse des DBG. Ihre erste Theatererfahrung sammelte sie ab der dritten Klasse in Krippenspielen. In der fünften Klasse spielte sie im Rahmen des Kreativprojekts des DBG einen Weihnachtsmann und in einem Sketch eine Schülerin, die den Lehrer veräppelt. Seit diesem Schuljahr ist sie in der Theater-AG. »Ich mag es, im Mittelpunkt zu stehen, möchte kreativ sein und schreibe aktuell selbst ein Krimitheater«, erklärte sie. Das Schönste auf der Bühne sei, in andere Rollen zu schlüpfen und sich wie eine andere Person zu verhalten.

Früher habe sie etwas Angst gehabt, dass andere sich über sie lustig machen. »Jetzt ist mir nur wichtig, dass es mir gefällt.« Die Mitwirkung im Theater habe ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Eine Herausforderung in der Schauspielerei sei, nicht in einem unpassenden Moment lachen zu müssen. Sie könnte sich Schauspielerin auch als späteren Beruf vorstellen. Gerne würde sie auch einmal Regie ausprobieren. »Meinen Krimi sollen meine Eltern und Freunde aufführen«, berichtete sie. Steht sie selbst auf der Bühne, könne es gerne eine Hauptrolle sein. »Ich komme aber mit allen Rollen klar.«

Die 13-jährige Paula geht ebenso in die siebte Klasse. Neben ihrer Mitwirkung im Schultheater spielt sie in der Kinder- und Jugenddetektivserie »Die Sternendetektive« die Rolle »Feline«. Beim Film habe man viele Chancen, eine Szene zu drehen, wenn sie nicht gleich klappe. Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Schauspielern mache viel Spaß. Beim Theater sei es schön, auf der Bühne zu stehen und die direkte Rückmeldung des Publikums zu erhalten. »Auf der Bühne ist es ganz anders als beim Dreh.«

Ihre erste Schauspielerfahrung, noch ohne Text, machte sie schon als Zwei- bis Dreijährige beim Krippenspiel. In ihrer Grundschulzeit wirkte sie bei einem Musical und in der Theater-AG mit. Auch ihr gefällt es, in andere Rollen zu schlüpfen und dabei mit den weiteren Figuren zu interagieren. Schwierig findet sie es, traurig zu spielen, wenn andere Mitspieler dabei nicht ernst sind. Auch sie könnte sich die Schauspielerei beruflich vorstellen. »Gerne habe ich Rollen mit viel Text, nicht so gerne sensible Figuren.«

»Mehr Selbstbewusstsein«

Dem Siebtklässler Jakow macht es Spaß, mit Freunden in der AG zu proben und auf der Bühne aufzutreten. »Ich bekam durch das Theater mehr Selbstbewusstsein«, ist der 14-Jährige überzeugt. Er findet es zudem schön, beim Theater Teil eines großen Projekts zu sein. Seit der dritten Klasse ist er Mitglied in einer Theater-AG. Gerne spiele er Hauptrollen. Eine Herausforderung sei der Stress kurz vor den Aufführungen. Sei das Stück dann ein Erfolg, freue man sich. »Je mehr man für die Aufführung arbeitet, desto mehr freut man sich über den Erfolg.« Theater werde für ihn auch zukünftig ein Hobby bleiben, beruflich interessiere ihn mehr der technische Bereich.

Pamina ist zehn Jahre alt und geht in die fünfte Klasse. Schon ab vier Jahren habe sie viele Theater angeschaut und darüber nachgedacht, erzählte sie. Seit diesem Jahr spielt sie selbst das erste Mal mit. »Mit macht es am meisten Spaß, mit anderen etwas zu machen, Neues auszuprobieren und jemand anders zu sein.« Sie würde gerne mal eine aufgedrehte, »tussihafte« Figur spielen, denn sie selbst sei eher zurückhaltend. Etwas Sorge habe sie, dass bei den Aufführungen etwas schief gehen könnte. Auch ernst zu bleiben sei nicht immer einfach. Beruflich könnte sie sich Schauspielerei aktuell nicht vorstellen.

Anton ist zwölf und geht in die sechste Klasse. Seit dem sechsten Lebensjahr habe er vor der Familie kleine Sketche aufgeführt. Sein erster Auftritt auf der Bühne stehe noch bevor. »Ich freue mich am meisten darauf, vor Publikum zu spielen, dass sich die Proben auszahlen und die Zuschauer sich freuen.« Ihm gefalle es, sich in eine andere Person zu versetzen. »So hat man mal Pause von sich selbst.« Herausforderungen beim Schauspiel seien für ihn, manche Emotionen zu spielen. Auch für ihn soll das Schauspiel ein Hobby bleiben.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Schauspielprojekte der jungen Schauspieler Der Unterstufen-Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wertheim (DBG) gehören vier Jungen und zehn Mädchen aus den fünften bis siebten Klassen an. Seit sechs Jahren leitet Melanie Renz, Lehrerin für Englisch und Spanisch am DBG, die AG. Unterstützt wird sie dabei von einer Kollegin. Sie erklärte, für sie als Lehrerin sei es unglaublich schön, die Schülerinnen und Schüler auf andere Weise kennenzulernen und gemeinsam auf ein kreatives Endprodukt hinzuarbeiten. Dabei werde auch viel gelacht. Die Kinder- und Jugendlichen profitierten durch die Mitwirkung im Theater persönlich. Es werde das soziale Miteinander in der Gruppe gefördert, das Selbstbewusstsein gestärkt, Kreativität gefördert und und das freie Sprechen vor vielen Menschen geübt. Die Kinder- und Jugenddetektivserie »Die Sternendetektive« wird im Rahmen eines medienpädagogischen Projekts vom Verein »Junge Forscher Main-Tauber« Freudenberg gedreht. Die Mitwirkenden werden dabei in der Schauspielerei und Medienkompetenz gefördert und lernen, wie professionelle Dreharbeiten ablaufen. Zur Gruppe des Medienprojekts gehören 19 Jungen und Mädchen, hauptsächlich aus den Klassen vier bis sieben. Aktuell sind der Pilotfilm »Sternenband« und die erste Serienfolge »Klosterraub« erschienen. Weitere Serienfolgen werden erscheinen. Die Filme der Nachwuchsermittler »Die Sternendetektive« sind auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal gratis abrufbar. ()