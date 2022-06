Die Liebe zum Motorrad und zu Pferden ist immer geblieben

Geburtstag: Vockenroter Eberhard Herbach feiert an diesem Montag seinen 90. Geburtstag - 1965 Reitverein Vockenrot gegründet

Wertheim 26.06.2022

Eberhard Herbach feiert an diesem Montag seinen 90. Geburtstag. Foto: Thilo Winkelmann Als 21-Jähriger fuhr 1952 Eberhard Herbach sein erstes Motorrad. Foto: Herbach

Als 13-Jähriger hatte er eine Aushilfsanstellung als Fuhrknecht und transportierte Holz aus dem Spessart mit Pferdefuhrwerken über die Mainfähre in Wertheim bis nach Vockenrot. Die Liebe zu den Pferden, die damals begann, ist ihm bis heute geblieben. Auch die Musik hat es ihm angetan, und so trat er schon 1947 in den Gesangverein Eintracht Vockenrot ein, in dem er mehr als 70 Jahre als Tenor aktiv war. Nach einer abgeschlossenen Lehre als Landmaschinenschlosser und einigen Kurzzeitstellen kam Herbach 1952 zur Firma Zippe. Dort arbeitete er bis zu seiner Pensionierung 1997 zuletzt als Werkmeister.

In den 50er-Jahren hat Herbach auch seine Leidenschaft für das Motorradfahren entdeckt. Seine Horex SB 35 besitzt er heute noch, und wenn es die Zeit erlaubt, schraubt er ein wenig an der über 70 Jahre alten Maschine. 1954 heiratete er seine Frau Mizzi und möchte, »so Gott will«, sagt Herbach, in zwei Jahren die Gnadenhochzeit (70 Jahre) mit ihr feiern. »Ohne meine Frau«, so Herbach, »hätte ich viele Aktivitäten, zum Beispiel im Reitverein, nicht bewältigen können«.

1963 konnte sich Herbach einen seit der Kindheit bestehenden Wunsch erfüllen und sich der Reiterei zuwenden.

Herold auf der Michaelis-Messe

Mit einigen Freunden beschloss er, 1963 einen Reit- und Fahrverein zu gründen, was 1965 in die Tat umgesetzt werden konnte. Zunächst im Bauausschuss, später als Vorsitzender leitete Eberhard Herbach diesen Verein. Viele Turniere, die jährliche Eröffnung der Wertheimer Michaelis-Messe als Herold oder auch Jagdveranstaltungen trugen seine Handschrift und sorgten für einen großen Bekanntheitsgrad des Vereins.

1992 machte er sich zum 60. Geburtstag mit einem kompletten Kutschen-Gespann selbst das größte Geschenk. Mit dieser Kutsche fuhr er seitdem beim Messeumzug geladene Gäste durch die Straßen Wertheims. Dem drohenden Niedergang des Reitvereins setzte er alles entgegen und konnte, wie er sagt, »den Karren wieder aus dem Dreck ziehen«.

Seit 2003 ist Herbach auch aktives Mitglied im Gesangverein Frohsinn Boxtal. Dort gibt er immer noch jede Woche als Tenor sein Bestes. Für sein Engagement wurde er vom Reitverein zum Ehrenvorsitzenden ernannt, mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und zum 80. Geburtstag mit der bronzenen Stadtmedaille Wertheims ausgezeichnet.

Mit seinen beiden Kindern, vier Enkeln, drei Urenkeln und zahlreichen weiteren Gästen feiert Eberhard Herbach seinen 90. Geburtstag an diesem Montag in der Mehrzweckhalle in Vockenrot.

Zu seinem Jubeltag meint er selbst etwas verschmitzt: »Ich bin froh, endlich volljährig zu sein«.

