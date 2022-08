Die letzte Reise des Külsheimers Kurt S. geht nach Hohenbucko

Arme Menschen werden in Brandenburg begraben

Külsheim 24.08.2022 - 10:56 Uhr 3 Min.

Auf dem Friedhof in Külsheim wäre Kurt S. gerne beerdigt worden. Weil er kein Geld für eine Beerdigung hatte, wurde er eingeäschert und seine Urne auf dem Friedhof in Hohenbucko (Brandenburg) bestattet. Foto: Gunter Fritsch

Kurt S. wollte in Külsheim begraben werden. Das sei sein letzter Wunsch gewesen, den er noch kurz vor seinem Tod mit seinem Betreuer besprochen habe, berichtet der Külsheimer Manfred Keller in einem Schreiben an die Redaktion. Keller, der Kurt S. gut gekannt hat, ist über die Art und Weise entsetzt, wie man mit dem letzten Willen von Menschen umgeht. Und er drückt das auch in deutlichen Worten aus: Nach dem Tode des Mannes, der sein ganzes Leben in der Brunnenstadt verbrachte, sei der Leichnam eingeäschert, die Urne auf dem Postweg nach Brandenburg geschickt und die sterblichen Überreste von Kurt S. dort in ein anonymes Grab gelegt worden.

Ein Verfahren, das nach Recherchen dieser Redaktion bei Menschen ohne eigenes Einkommen durchaus üblich ist, wie auch Wertheims Bestatter Manfred Busch auf Nachfrage bestätigt. Busch war es auch, der sich im Auftrag der Stadt Külsheim um die Einäscherung, den Transport und die Beerdigung von Kurt S. gekümmert hat. Bereits im Jahr 2008 hat die brandenburgische Gemeinde Hohenbucko im im Süden von Berlin ein Geschäft daraus gemacht, anonyme Urnenbestattungen auf ihrem Friedhof zu ermöglichen.

Seit damals hat die Gemeinde mit der DF Deutsche Feuerbestattungen GmbH eine entsprechende Vereinbarung getroffen, die es dem Unternehmen ermöglicht, einen Teil des Friedhofs für anonyme Urnenbestattungen zu nutzen. Seitdem werden dort, vor allem aus Kostengründen - eine Bestattung in Hohenbucko ist deutlich günstiger als auf den Friedhöfen in der Region Wertheim - in Kooperation mit den jeweiligen örtlichen Bestattern Urnen aus ganz Deutschland beigesetzt.

Und so ging die letzte Reise des Külsheimers Kurt S. nach Hohenbucko. Als der in der Brunnenstadt bekannte Mann vor wenigen Wochen verstarb, war sein letzter Wille allerdings ein ganz anderer gewesen, versichert Manfred Keller in seinem Schreiben. Zuletzt wohnhaft in einem Pflegeheim, als Sozialhilfeempfänger mittellos, habe er keine finanzielle Vorsorge für seine Beerdigung schaffen können. Sein ganzes Leben habe Kurt S. in Külsheim verbracht, von der Grundschule bis zu seinem Tod, war es für Keller verständlich, dass er auch auf dem Friedhof in Külsheim seine letzte Ruhestätte finden wollte.

Finanzielle Gründe machten eine Beerdigung auf dem Külsheimer Friedhof aber schließlich unmöglich, wie Bürgermeister Thomas Schreglmann erläutert. Er sei von Gesetzeswegen gezwungen, die Kosten für eine sogenannte "Sozialbestattung" möglichst niedrig zu halten. Und der Vergleich zwischen den Friedhofsgebühren der beiden Kommunen Külsheim und Hohenbucko dokumentiert, wie viel Geld eine Gemeinde sparen kann, wenn sie arme Menschen nach ihrem Tod in der brandenburgischem Gemeinde anonym beerdigen lässt.

Deutlich günstigere Beerdigung

Nur für das Ausheben und Schließen eines Urnengrabes fallen in Külsheim bereits mindestens knapp 398 Euro an. Dazu kommen die Nutzungsrechte für ein anonymes Urnengrab über 15 Jahre, die noch einmal mit 1000 Euro zu Buche schlagen. Zusammen also knapp 1400 Euro, die die Gemeinde für die Beerdigung ihre langjähriges Bürgers aus Steuergeldern hätte aufbringen müssen. Weil auch die beiden Geschwister von Kurt S. kein Geld für die Beerdigung ihres Bruders hatten, stimmten sie schließlich einer Überführung der Urne nach Hohenbucko zu, wie Schreglmann zu den Hintergründen erläuterte. Für die anonyme Beisetzung einer Urne auf dem Friedhof Hohenbucko fallen lautder Entgeltordnung des Krematoriums Elbe-Elster GmbH, das die Beisetzungen übernimmt, dagegen lediglich Kosten in Höhe von knapp 143 Euro (für die Dauer von 20 Jahren) zuzüglich der Urnenüberführung per Post von 35,70 Euro an.

Dabei ist die Stadt Külsheim keinesfalls die einzige in der Region, die aus Kostengründen so vorgeht. Wie Volker Mohr vom Wertheimer Ordnungsamt erläutert, gebe es in der Großen Kreisstadt im Jahr durchschnittlich etwas mehr als fünf Beerdigungen, für die die Kommune finanziell aufkommen müsse, weil sich kein Verwandter mehr finde, der für die Beerdigungskosten einstehen könne oder wolle. In solchen Fällen sei die Ortspolizeibehörde für die Beerdigung zuständig und der Steuerzahler müsse für die Kosten aufkommen, schildert er die Hintergründe. Deshalb sei man per Gesetz gezwungen, solche Beerdigungen möglichst kostengünstig zu halten. Allerdings sei es möglich, bei Personen, die zu Lebzeiten Sozialhilfe erhalten haben, die Kosten für eine Bestattung zumindest teilweise vom Sozialamt zurückzufordern.

Die Bemühungen von Manfred Keller, Kurt S. auf dem Külsheimer Friedhof ein namentliches Urnengrab zu ermöglichen, blieben somit letztlich vergeblich. Telefonate mit Bürgermeister Thomas Schreglmann, so schreibt er, führten zu keinem Erfolg. Auch Versuche über das Sozialamt eine Beerdigung in Külsheim zu ermöglichen, führten laut Keller zu keinem Ergebnis.

Zwischenruf: Pietätloses Verfahren Menschen, die fast ihr ganzes Leben in einer Gemeinde gelebt haben, nach ihrem Tod auf einem Hunderte Kilometer entfernten Friedhof anonym zu bestatten, weil sie für die Beerdigungskosten nicht aufkommen können und die Kommune per Gesetz gezwungen ist, möglichst kostengünstig Menschen unter die Erde zu bringen, das ist schlicht pietätlos. Geld für die Bestattung ihrer eigenen Bürger sollte in den Gemeinden dann vorhanden sein, wenn der Verstorbene nicht in der Lage war, selbst für seine Beerdigung zu sparen und auch die Angehörigen nicht zur Kasse gebeten werden können. Die Gefahr, dass mit einer solchen Regelung Schindluder getrieben wird, Angehörige sich weigern zu zahlen, obwohl sie es könnten und müssten, hält sich offenbar in Grenzen, wenn man die Zahl der Fälle nimmt, bei denen die Stadt Wertheim für die Beerdigung aufkommen musste. Richtig ist allerdings auch: Wertheims Ordnungsamtsleiter Volker Mohr dürfte nicht falsch liegen, wenn er für die Zukunft eine steigende Zahl von sogenannten "Sozialbestattungen" allein schon wegen des demografischen Wandels prognostiziert. Und trotzdem: Jeder Bürger einer Gemeinde sollte das Recht einer pietätvollen Beerdigung nach seinen Wünschen haben - auch wenn es den Steuerzahler dann mehr Geld kostet. Gunter Fritsch