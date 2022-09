Wertheimer Kino Roxy bleibt für immer geschlossen

Das Ende einer 46-jährigen Kinogeschichte

Wertheim 16.09.2022 - 14:17 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Roxy-Kino in Wertheim hat nach der Sommerpause nicht wieder geöffnet. Damit geht eine 46-jährige Kinogeschichte in Wertheim zu Ende. Foto: Gunter Fritsch

Der Tenor: Viele Kinofans in Wertheim können die Entscheidung der Gebauers zwar verstehen, angesichts der angespannten Situation vor allem auch der kleinen Lichtspielhäuser jetzt in den Ruhestand zu gehen. Finden es aber zugleich schade, dass es in Wertheim nach 46 Jahren kein Kino mehr geben wird. Binnen weniger Tage kamen mehr als 11.759 Rückmeldungen auf die Entscheidung, das Kino ganz zu schließen.

Verlorener Monat

Wer vor dem Eingang des Kinos in der Wertheimer Bismarckstraße steht, erfährt allerdings noch nichts davon, dass nach 46 Jahren die Kinogeschichte in Wertheim zu Ende geht. Dort wird noch darauf hingewiesen, dass sich das Lichtspielhaus in der Sommerpause befinde. Eine Sommerpause, die es in der Geschichte des Kinos in diesem Jahr zum ersten Mal gab und die auch dem Wertheimer Burgfilmfest geschuldet gewesen sei, wie Wolfgang Gebauer zu den Hintergründen erläutert. »Wenn eine Stadt Open-Air-Kino veranstaltet, ist das für den örtlichen Kinobetreiber ein verlorener Monat, da kann er zulassen«, so Gebauer wörtlich.

Im August wurde Gebauer 66 Jahre alt. Als er den Bescheid der Rentenversicherung in den Händen gehalten habe, sei der Entschluss zusammen mit seiner Frau gefallen, das Wertheimer Kino komplett zu schließen. »Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist. Wenn man beim Feiern den Zeitpunkt verpasst, kann man es am nächsten Tag mit einem dicken Kater bereuen«, schreibt Wolfgang Gebauer in einer Stellungnahme an die Redaktion. »Wäre man 20 Jahre jünger, sähe alles ganz anders aus. 46 Jahre Kino sind eine lange Zeit, es gibt in Wertheim wenige Geschäfte, die so lange vom gleichen Inhaber betrieben werden.«

Vor allem die Corona-Pandemie und ihre Folgen nennt Gebauer als einen weiteren wichtigen Grund, die Türen des Wertheimer Lichtspielhauses nach der Sommerpause nicht mehr aufzumachen. Fachleute prophezeiten noch mindestens drei Jahre, bis die Zuschauerzahlen in den Kinos wieder das Niveau von 2019 erreicht haben, dann wäre er 70 Jahre alt. Jetzt komme noch die Inflation dazu, »irrwitzige Energiekosten«, ab dem 1. Oktober der Mindestlohn und möglicherweise gebe es im Herbst und Winter die nächste Corona-Welle. All das trage nicht dazu bei, dass die Besucherzahlen in den Kinos ansteigen werden, gab sich Gebauer pessimistisch, die gestiegen Kosten mit einer Erhöhung der Eintrittspreise auffangen zu können: »Kein Besucher ist bereit, für das Ticket 12 Euro zu zahlen.«

In der Bahnhofstraße wirbt das Roxy-Kino noch für die aktuellen Filme. Foto: Gunter Fritsch

Sinkende Besucherzahlen

Besorgniserregend sind auch die von der Filmförderungsanstalt (FFA) veröffentlichen Besucherzahlen in den Kinos für die vergangenen sechs Monate. Für die zehn besucherstärksten Filme wurden zwischen Januar Juli knapp 60 Prozent aller Tickets gelöst. Hunderte andere Filme teilten sich den Rest der Kinokarten, verweist Wolfgang Gebauer darauf, dass es ein paar wenige Blockbuster seien, die das Kino noch am Laufen hielten. Eine ganze Reihe von Filmen laufe in den Kinos, ohne dass das Publikum davon Kenntnis nehme. Vor allem das ältere Publikum werde immer noch in den Kinos vermisst.

Viele Streaming-Abos

Während der Corona-Krise haben sich viele Menschen ein Abo für einen Streaming-Dienst zugelegt, analysiert Gebauer die angespannte Situation in der Kinolandschaft. Zudem gebe es eine ganze Reihe von Filmverleihern, die ihre Filme nun »zum Teil exklusiv, zum Teil recht kurz nach Kinostart« auf eigenen Plattformen anbieten. »Dass das zu sinkenden Besucherzahlen führt, liegt auf der Hand«, schreibt Wolfgang Gebauer.

Was wird jetzt aus dem Kinosaal in der Bismarckstraße? Dort bleibe erst einmal alles so, wie bisher, sagt Gebauer, dem das Gebäude zusammen mit seiner Frau gehört. Die Kinotechnik werde man behalten, an einen Verkauf etwa der Kinosessel habe er noch nicht gedacht. Wer Kinofilme in der Region auf großer Leinwand sehen möchte, der könne das weiterhin im Schloss-Theater in Miltenberg.

Das Kino in der Miltenberger Altstadt habe wegen seiner zentralen Lage mehr Besucher als das Wertheimer Roxy. Dort können auch die noch gültigen Kinogutscheine des Roxys eingelöst werden.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Wertheimer Kinos Das Ehepaar Gabi und Wolfgang Gebauer haben das Wertheimer Roxy Kino am 24. September 1976 mit dem Film "Frankenstein Junior" nach Jahren ohne Kino in Wertheim wiedereröffnet. Erbaut wurde das Kino 1954. Mit Beginn der 50er Jahre, der Zeit des großen Kinobooms in Deutschland, wurden, laut dem Internetportal "Regionale Kinogeschichte", allein in Deutschland über 100 Kinoneubauten so benannt. Nach dem Ende des Kinobooms werde der Name für Lichtspielhäuser allerdings nicht mehr vergeben. Bis das Ehepaar Gebauer das Kino 1976 übernahm hatte es mehrere Betreiber und war auch wieder geschlossen. Bereits Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrtausend hatte Hermann Arnold die "Arnold-Lichtspiele" im Hinterhaus der Gaststätte "Ochsen" am Marktplatz eingerichtet. 22 Jahre später eröffnete er ein modernisiertes Kino mit 355 Sitzplätzen in der Altstadt, wo erstmals auch Cinemascope-Filme gezeigt werden konnten. Zu dieser Zeit betrieb Arnold im Haslocher Weg in Bestenheid zudem die "Maintal-Lichtspiele". Dort steht heute die Volksbank-Filiale. gufi