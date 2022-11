Neuer Gedichtband: Kooperation von Wertheimer Dichter Wolf Wiechert und Konzeptkünstler Ottmar Hörl

Die Kraft von Wort und Bild

Wertheim 14.11.2022 - 15:33 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine der "Rotationen" von Ottmar Hörl ist auf dem Buchcover zu sehen. Erster Blick ins neue Buch. Wolf Wiechert (rechts) ist gespannt, wie es Ottmar Hörl gefällt.

»Wir kennen uns schon lange«, erklärt Ottmar Hörl im Gespräch mit unserem Medienhaus. Als Wolf Wiechert ihn bat, das Buchcover zu gestalten, habe er zugesagt. »Man muss doch junge Künstler unterstützen«, fügt er schmunzelnd hinzu. So findet der Leser in dem am 21. Oktober erschienenen Werk außer 63 Gedichten auch 21 »Rotationen« genannte Fotografien aus Hörls digitalem Fundus, die Wiechert den Gedichten gegenübergestellt hat. Die Texte sind alle klein geschrieben und reimen sich nicht. Sie sind in drei Gruppen chronologisch angeordnet, wie er erläutert. Das sehe man auch am Stil. »Die ersten sind noch gegenständlicher, die letzten eher lyrisch immanent«, gibt Wolf Wiechert zu Protokoll. Sie repräsentierten eigene Wirklichkeiten jenseits der üblichen Aussagen von Sprache.

Die Kamera machen lassen

Dem schließt sich Ottmar Hörl an, wenn er sagt, dass im Idealfall Sätze ebenso wie Bilder die Menschen bewegen könnten und so neue Imaginationsräume erzeugten. Das finde immer statt zwischen Leben und Tod. Seine »Rotationen« sind Fotosequenzen der besonderen Art. Schwindlig kann dem Betrachter bei längerem Anschauen werden. Die Kamera selber machen lassen, hat Hörl schon Anfang der 80er Jahre propagiert. Für die »Rotationen« wurde die Kamera auf einen Akkuschrauber montiert und der Selbstauslöser vielfach aktiviert. In einem speziellen Programm wurden die Bilder übereinandergelegt und so der Effekt erzielt. »Die Welt ist kein statisches Produkt«, so Hörl. Man komme nur schwer zur Ruhe, da müsse man Widerstand leisten. »Vielleicht ist Gedichteschreiben ein Widerstand«, meint er.

Der poetische Kosmos

Um Widerstand, Gefühle, Konflikte, Liebe und Frust, aber auch um die Schönheit der Natur und seine masurische Heimat geht es in Wiecherts Gedichten, mit denen er in den poetischen Kosmos einlädt, wie er betont. Dabei ist er mit »jeder tag ist den tag wert« durchaus positiv und lebensbejahend aber auch zweifelnd, wenn er schreibt »ratlos bleiben wir zurück«. Und immer wieder endlich, wie in »herbst«, wo es heißt »im letzten akt die stärksten farben als ob erst schön wäre was vergeht«. Und todesnah wie im Gedicht »tanzt du noch« in der Zeile »schläfst du noch mit mir im sarg«. Suggestiv »nach der sonnenfinsternis«, platziert neben einem rotierenden, dunklen Nadelwald. Da war »einmal um mittag nacht« und man spürte die »sprachlose solidarität der sterblichen«. In »gegen morgen« üben die Vögel »frühstücksfroh die Kaffeekantate ein«. Und gegenüber blitzt ein Stückchen blauer Himmel durch den rotierenden Wald. Versöhnlich.

Eine besondere Veranstaltung gibt es am 2. Dezember um 19.30 Uhr im Atelier Johannes Schwab in Wertheim. Da präsentieren Wolf Wiechert und Ottmar Hörl »Restsüße« in Wort, Bild und Klang. Wolf Wiechert wird ausgewählte Gedichte lesen, und die »Rotationen« von Ottmar Hörl werden im Großformat zu sehen sein. Komponist Alexander Wolf begleitet die Mezzosopranistin Sonja Miranda Martinez bei einer Auswahl von ihm vertonter Gedichte.

Buch-Info: Wolf Wiechert: Restsüße - Zwischen Leben und Tod, Gedichte; Illustrationen von Ottmar Hörl; Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund: Restsüße von Wolf Wiechert Restsüße von Wolf Wiechert der die mir den tod wünscht spül ich ihr glas ihr weinglas mit dem roten rest den wisch ich ab wie rouge von ihren augen wie lack von ihren fingernägeln die die mir den tod wünscht schminkt sich nicht schön ist sie aus sich selbst warum spül ich ihr glas

Zur Person: Wolf Wiechet, Ottmar Hörl Der Dichter Wolf Wiechert ist in Ostpreußen geboren. Nach dem Studium in Heidelberg unterrichtete er von 1965 bis zu seiner Pensionierung Deutsch am Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Wiechert lebt in einem Ortsteil der Main-Tauber-Stadt. Den ersten Gedichtband veröffentlichte er im Jahr 1980. Weitere Lyrikbände, Romane und Erzählungen folgten. 2019 erschien in Zusammenarbeit mit dem Marktheidenfelder Komponisten Alexander Wolf ein Album mit 30 Kunstliedern, die auf seinen Gedichten basieren. Wiechert schrieb auch das Libretto für die Oper »Mozart - Ein Sommermärchen«, die 2021 Premiere feierte. Der Konzeptkünstler Ottmar Hörl stammt aus Nauheim, lebt und arbeitet in Wertheim. Er war bis 2018 Professor an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Seit 1980 ist er weltweit mit Installationen und Ausstellungen unterwegs. Dazu gehören auch Malerei und Fotokonzepte. Die bekannte Euro-Skulptur vor dem ehemaligen Sitz der EZB in Frankfurt hat er zur Einführung des Euro geschaffen. In Wertheim gab es zuletzt 2020 einen Flashmob mit 300 seiner Optimisten-Skulpturen, dieses Jahr wurde im April ein drei Meter großer blauer Optimist vor dem Grafschaftsmuseum aufgestellt, der sich großer Beliebtheit erfreut. ()