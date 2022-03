»Die Gräben, die entstanden sind, machen mir zu schaffen«

Streitgespräch: Irina Übelhör und Michael Kroschewski vertreten unterschiedliche Ansichten zur Pandemie - Im Main-Echo-Gespräch tauschen sie Standpunkte aus

Michael Kroschewski. Foto: Kroschewski Blick auf einen Marktheidenfelder »Corona- Spaziergang« im Dezember Foto: Wolfgang Dehm Irina Übelhör. Foto: Übelhör

Kroschewski warnte vor rechtsextremen Telegram-Postings und klagte über Geschrei auf den Straßen. Er beschrieb die Spaziergänger als »krakeelende und (augenscheinlich) höchst schlecht gelaunte Menschen«, die »mehrfach an unseren Wohnungen vorbeiziehen, die Ruhe stören, unseren Intellekt beleidigen«. Aus einer Telegram-Gruppe berichtete er: »Dort verabreden sich Menschen, die sich freuen, dass ›spazieren gehen für die anderen Überstunden schruppen ist‹ und sich dann darüber beschweren, dass ›zu viel von unseren Steuergeldern bezahltes Personal‹ da sei, um ›Bürger zu schikanieren‹. Menschen, die ›das Chaos doch richtig genial‹ finden! Und die uns dieses ›Chaos‹ antun wollen, ›jeden Montag, bis die Scheiße aufhört‹? Und mit ›Scheiße‹ meinen sie leider nicht die Pandemie.« Er wolle diese Menschen nicht auf den Straßen seiner Stadt und sehe sich von ihnen nicht vertreten. Er vertraue der Wissenschaft, dem Staat und seinen Organen.

Übelhör betonte die Vielfalt der Positionen und die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Der Leserbrief sei voll »mit beleidigenden, überheblichen und ausgrenzenden Meinungsäußerungen«. Kroschewski habe sich »nach Gießkannenprinzip ein Urteil über Menschen mit einer anderen Meinung gebildet, ohne (vermutlich) je mit diesen Menschen gesprochen zu haben«. Hier geschehe eine Spaltung, weil manche Bürger in der Stadt nicht mehr willkommen seien. Sie vermisse einen »fundierten Meinungsaustausch«.

In ihrer E-Mail an die Redaktion betonte sie nochmals ihren Wunsch nach einer offenen, öffentlichen Debatte. In einer Videoschaltung mit Main-Echo-Redaktionsleiterin Lena Schwaiger haben Michael Kroschewski und sie ihre Positionen ausgetauscht.

Anlass Ihrer Leserbriefe waren die nicht angemeldeten Spaziergänge im Januar in Marktheidenfeld. Können Sie kurz zusammenfassen, wie Sie diese erlebt haben.

Übelhör: Ich war insgesamt bei drei Spaziergängen dabei, bevor die Allgemeinverfügung des Landkreises (Vorgaben vom 19. Januar für unangemeldete Veranstaltungen, Anm. d. Red.) galt. Es war eine Gruppe von Menschen, die sich getroffen haben, die eine Meinung teilen. Vielleicht nicht in allen Facetten. Aber die Grundmeinung war die gleiche. Man hat sich durch die Stadt bewegt und dabei unterhalten. Ich war an keinem der Spaziergänge dabei, wo gerufen wurde. Das ist schwierig für mich. Ich selber war nicht der Meinung, dass man das so machen sollte. Es gab auch Menschen, die das wichtig fanden, weil ihnen der stille Protest nicht mehr genügt hat. Man wollte auf die Problematik aufmerksam machen. Ich habe die Menschen, die ich da getroffen habe, immer als sehr freundlich erlebt.

Kroschewski: Ich oute mich, dass ich bei den Impfen-statt-Schimpfen-Demos dabei war. Da habe ich zum ersten Mal Kontakt mit einem der sogenannten Spaziergänge gehabt. Das war für mich alles gut erträglich im Rahmen des demokratischen Meinungsdiskurses. Ich habe dann an dem Spaziergang in der Woche vor der Allgemeinverfügung als Passant in der Stadt ein paar Gruppen erlebt, die laut skandierend durch die Stadt gezogen sind. Ich hatte für mich da ein bedrohliches Gefühl. Ich habe keine körperliche Aggression gesehen. Es war einfach dieses Marschieren und dieses Schreien, »Für die Freiheit auf die Straße«, in sehr lautem Ton. Mein Leserbrief resultiert aber nicht aus dem Erleben des Spaziergangs, sondern aus dem Mitlesen in der »Freiheitsboten Marktheidenfeld«-Gruppe. Da war für mich dann der freiheitlich demokratische Diskurs verlassen.

Diese Telegram-Gruppe ist das zweite große Thema, um das es in Ihren Leserbriefen ging. Welche Telegram-Gruppe ist das, und haben Sie die beide gelesen?

Kroschewski: Ich habe den Anfang gemacht bei der »Freiheitsboten-Marktheidenfeld«-Gruppe und von da aus verschiedene andere Gruppen angeschaut, die verlinkt sind. Im Moment ist die Gruppe ziemlich tot, weil einmal ein Mensch leicht kritische Äußerungen getan hat. Dann hat man relativ schnell eine interne Gruppe gegründet, in der ich nicht mehr Mitglied wurde. Im Wesentlichen beziehen sich alle Zitate, die ich in meinem Leserbrief genannt habe, auf diese Gruppe.

Übelhör: Ich war ursprünglich auch in dieser Gruppe und habe da mitgelesen. Ich bin aus dieser Gruppe aber auch wieder ausgetreten. Ich will das nicht abtun, als würde da etwas nicht stehen, was Herr Kroschewski gelesen hat. Für mich ist der grundsätzliche Tenor nicht dieser. Solche Kommentare überlese ich. Ich identifiziere mich nicht damit und deswegen scrolle ich weiter.

Kroschewski: Ich habe einen Schwiegersohn, der in einer Berufsschule mit Förderschwerpunkt arbeitet, also mit jungen Menschen, denen das Leben bisher nicht gut mitgespielt hat. Wir haben uns ausgetauscht und gemeinsam darin gelesen. Für mich war bedeutsam zu hören, was er sagt, was solche Aussagen bei seinen Jugendlichen bewirken und vor allem, dass niemand widerspricht. Zum Beispiel wurde die Behauptung a) aufgestellt und b) zweimal goutiert, dass die Impfung bei fast 100 Prozent aller Schwangeren zu einer Totgeburt führen würde. Das ist abgrundtiefer Nonsens, der solche Angst machen kann. Ich kann den leicht mit der kleinsten Stichprobe widerlegen - eine meiner Töchter gehört dazu. Aber da widerspricht niemand.

Übelhör. Die Frage, warum da niemand widerspricht, ist für mich auch schwierig. Ich denke, dass sich die Leute gewisse Informationen ziehen. Das Problem ist die Angst auf beiden Seiten. Sehr viele Menschen haben gerade davor Angst. Vor der Impfung, vor den Nebenwirkungen, davor, dass die Menschen, die Nebenwirkungen wegen der Impfung haben, nicht wahrgenommen werden. In diesen zwei Jahren sind Ängste ein Riesenproblem geworden.

Sie sehen das Problem in den Ängsten?

Übelhör: Ja, deswegen haben sich auch diese zwei Lager gebildet. Jeder hat seine Angst. Das ist das Ergebnis, was wir hier lokal erleben. Herr Kroschewski hat sich von der Gruppe, die herumgeschrien hat, bedroht gefühlt. Das ist auch eine Angst.

Kroschewski: Ja, natürlich. Was ich hier befürchte, ist, dass der Diskurs sich wegbewegt von Fakten. Sie sprechen Nebenwirkungen von Impfungen an. Nebenwirkungen gibt es, das will ich nicht bestreiten. Ich habe nichts gegen Menschen, die sich nicht impfen lassen, aber ich habe etwas gegen manche Argumentationsstränge, gegen Lügen, gegen das Nicht-Wahrnehmen von Wahrheiten. Warum wird es nicht wahrgenommen, dass das Paul-Ehrlich-Institut jeden einzelnen Geimpften einlädt, seine Nebenwirkungen zu melden? Meine Frau, meine Kinder und ich haben alle an diesem Programm teilgenommen. Man kann sich anschauen, welche Nebenwirkungen auftreten und für sich die Entscheidung treffen. Aber die Grundlage muss doch sein, dass es Fakten gibt.

Übelhör: Das ist das Hauptproblem. Die beiden Seiten haben »ihre Fakten«.

Kroschewski: Ich würde ihre »Fakten« unheimlich gerne mit Ihnen im Internet nachverfolgen. Offenheit für neue Informationen vorausgesetzt, kann man jede dieser Informationen widerlegen.

Wie geht man mit rechten Teilnehmern bei Demonstrationen um? Die bayerische AfD-Fraktion hat gesagt, sie stelle sich hinter alle unangemeldeten Spaziergänge ...

Übelhör: Ich würde trotzdem an einer Demonstration teilnehmen, auch wenn die AfD dabei ist. Ich bin ja nicht bei der AfD, ich unterstütze sie nicht, ich stehe da nur für mich selbst. Ich finde total interessant, dass man immer sofort miteingenommen wird. Dass man sagt, die Menschen, die da auf die Straße gehen, sind alle rechts und Nazis, ist das große Problem. Wenn man in einem Bereich die gleiche Meinung hat, hat man das nicht notwendigerweise in einem anderen, zum Beispiel, was den Bereich Migration angeht.

Kroschewski: Da bin ich sogar zum Teil Ihrer Meinung. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich für Umweltthemen auf die Straße gegangen bin, als Repräsentant katholischer Jugend. Mir wurde vorgeworfen, ob ich denn Seite an Seite mit Linken marschiere. Da habe ich dann gesagt, das ist mir in dem Fall egal, mir geht es um das Thema. Hier geschieht aus meiner Sicht aber etwas grundlegend anderes. Es gibt eine Reihe von Gruppen, ich nenne besonders hier in der Gegend »Die Basis«, die den Corona-Protest instrumentalisiert für ihre eigenen Zwecke. Da wäre ich persönlich froh, wenn mehr Menschen vorsichtig wären, um ihrer selbst und ihrer intellektuellen Redlichkeit wegen.

Frau Übelhör, Sie sagen, Sie stehen da für Ihre Ziele. Ganz konkret, welche sind das?

Übelhör: Ich stehe da für unsere Kinder, ich finde das nicht in Ordnung, wie sie bis jetzt behandelt wurden und werden. Man hat ihnen zwei Jahre ihres Lebens geraubt - für nichts. Obwohl die Stiko damals unter massivem politischen Druck die Impfung für Zwölf- bis 16-Jährige freigegeben hat unter dem Aspekt, ungeimpfte Kinder dürfen nicht vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden, ist genau das mit ihnen gemacht worden. Meine Kinder durften nicht ins Schwimmbad gehen, nicht ins Kino, im Prinzip nirgendwo hin. Dann stehe ich dafür, dass die Impfung nach wie vor eine freie Entscheidung bleiben muss. Jedem muss es selbst überlassen werden. Außerdem steht ich für mehr beidseitiges Verständnis. Ich finde es nicht richtig, dass man die Menschen, die etwas dagegen haben, gleich abstempelt. Die Gräben, die entstanden sind, machen mir zu schaffen. Diese Langzeitschäden, die gesellschaftlichen Schäden, dafür werden wir noch viele Jahre brauchen. Ich finde es gut, dass wir miteinander reden. Bis jetzt war es nur, übereinander zu reden und nicht miteinander.

Kroschewski: Ziele für mich wäre, dass die Gesellschaft diese Entscheidung des Bundestags zur Impfpflicht akzeptiert, toleriert und mitgeht. Denn das ist unser repräsentatives Gremium. Ohne ein Grundmaß an Vertrauen in die demokratischen Gremien geht es nicht. Ein zweites Ziel ist, zu unterscheiden zwischen der Person und der Information. Der Schüler, der mir im Brustton der Überzeugung gesagt hat, die Impfung erzeuge Brustkrebs, ist deswegen kein schlechter Mensch. Im Gegenteil. Er hat sich getraut, etwas zu sagen. Er ist anschließend mit mir den Weg der Quellenüberprüfung gegangen und hat eine andere Information an sich herangelassen. Weil Sie die Kinder und Jugendlichen ansprechen - da will ich einen anderen Aspekt hervorheben. Ziel für mich wäre, die Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Ich möchte ungern im öffentlichen Diskurs so tun, als ob Kinder und Jugendliche so arm dran wären. Unsere Kinder und Jugendliche sind selbstbestimmte Menschen. Sie als Opfer von falschen Entscheidungen hinzustellen, finde ich schlecht, auch psychologisch schlecht. Wir sind nicht Opfer, wir sind Herr unseres eigenen Schicksals und auch die Kinder und Jugendlichen sind das.

Übelhör: Bei der Selbstbestimmung bin ich durchaus ihrer Meinung. Aber bei den Masken ist das so eine Sache. Selbstbestimmt wäre für mich, wenn man sagt, es ist keine Maskenpflicht mehr, jeder darf für sich entscheiden, ob er die weiter tragen möchte, um sich selbst zu schützen.

Kroschewski: Freie Entscheidung heißt nicht konsequenzenlose Entscheidung. Eine Entscheidung hat immer eine Konsequenz und ist deshalb trotzdem selbstbestimmt.

Die Frage der Impfpflicht wird breit diskutiert, es gibt Demonstrationen dafür und dagegen, mehrere offene Debatten im Bundestag ?

Kroschewski: Die Frage ist, sind wir alle bereit, uns dieser Entscheidung anzuschließen? Ich bin nebenbei bemerkt sehr froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Es gibt sehr gute Argumente auf der Pro-Seite, sehr gute Argumente auf der Contra-Seite. Für mich ist die entscheidende Frage: Werden wir beide, Frau Übelhör, Sie und ich, die Entscheidung, so wie sie ausgehen wird, dann akzeptieren als eine demokratisch legitimierte, breit diskutierte Entscheidung, der man sich dann auch fügt?

Übelhör: Ich muss die Entscheidung akzeptieren. Ob ich mich dann tatsächlich impfen lasse, bin ich mir nicht sicher. Das betrifft mich ganz persönlich. Die Konsequenz wäre, dass ich aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werde. Ich würde das wahrscheinlich mit allen Konsequenzen durchziehen. Aber ich würde nicht jemand anders dafür verurteilen, dass er sich aufgrund der allgemeinen Impfpflicht impfen lässt. Ich hoffe, dass die allgemeine und auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit breiter Mehrheit abgelehnt werden.

LENA SCHWAIGER

Zur Person: Michael Kroschewski Michael Kroschewski ist 57 Jahre und verheirateter Vater von vier Kindern. Der Marktheidenfelder unterrichtet Mathematik und katholische Religion am Gymnasium. ()

Zur Person: Irina Übelhör Irina Übelhör lebt in Marktheidenfeld, ist 47 Jahre alt, verheiratet, und Mutter von drei Kindern zwischen 14 und 19 Jahren. Sie ist gelernte Kauffrau im Groß- und Außenhandel und arbeitet als kaufmännische Angestellte in der Buchhaltung. ()