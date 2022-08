Die Freudenburg

Freudenberg entdecken (8):Von Wertheimer Grafen, einem Hexenturm und den Burgfestspielen

Freudenberg 29.08.2022 - 15:49 Uhr 1 Min.

Die Freudenburg hoch über der Stadt Freudenberg. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Geschichte der Burg begann im Jahr 1197. In diesem Jahr ließ der Würzburger Bischof Heinrich III. den Bergfried bauen. Zuvor hatte er durch Gebietstausch mit dem Zisterzienserkloster Bronnbach Ländereien erworben und kam so in den Besitz der kleinen Siedlung Lullingescheit.

Machtpolitik und Machtansprüche auf Gebiete sowie der Wunsch, die eigene Bedeutung zu verdeutlichen, führte in unsere Region zum Bau mehrerer mächtiger Burganlagen. Mit dem Bau der Freudenburg reagierte das Bistum Würzburg auf die Burgbauten anderen Bauherrn in der Region.

Der Bergfried sollte durch seine gigantischen Ausmaße keinen Zweifel am Machtanspruch der Würzburger aufkommen lassen. Wahrscheinlich waren die Grafen von Wertheim von Anfang an Lehensnehmer der Burg. Aber erst 1295 waren sie in dieser Rolle sicher nachweisbar.. Die Burg wurde im Laufe ihrer Geschichte immer weiter ausgebaut. 1361 wurden unter anderem die Ringmauer und der Palas durch Eberhard von Wertheim weiter gebaut. Graf Erasmus von Wertheim lies die Burg 1497 bis 1507 zu einer Festungsanlage umbauen. Um in die innere Kernburg zu gelangen, musste man einst drei Tore durchqueren. Die zuletzt gebaute äußere Wehrmauer wurde nach Westen und Osten bis an den Main verlängert. Sie bildete damit die Stadtmauer des Städtchen Freudenberg. 1552 wurde die Burg im Markgräflerkrieg stark beschädigt. Ab 1556 kam es zum Verfall, der sich immer weiter fortsetzte.

Steht man heute auf der Wiese vor der Burg sieht man Richtung Main den Turm mit einer Hexe. Es handelt sich um den Kanonenturm. Ab dem späten 16. Jahrhundert diente der Turm als Gefängnis, unter anderem für die Hexenprozesse. Daran erinnert die Hexenfigur, die in den 1990er Jahren an den Turm kam. Vorlage für die Figur war ein Scherenschnitt der Wertheimer Künstlerin Elisabeth Emmler. Seit 1987 finden auf der Burg alle zwei Jahre Burgfestspiele statt. Einen Teil der Bühne sowie den Unterbau für die Sitzplätze findet man im Burghof. Seit dem 2. Juli 1995 ist die Burg offiziell Eigentum der Stadt Freudenberg.

Die Tür neben dem Burgeingang führt in das »Schminkzelt«, welches der Burgschauspielverein selbst errichtet hat. Es dient den Schauspielern der Burgfestspiele bei Proben und Aufführungen als Maske, Aufenthaltsbereich und Garderobe. Er ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Zur Entstehung der Freudenburg gibt es auch neue Erkenntnisse von Wolfgang Hartmann in seinem Buch »Das Burgenrätsel Miltenberg - Freudenberg und die treuen Weiber von Weinsberg«. Es ist unter anderem im Tourismus- und Kulturbüro der Stadt Freudenberg erhältlich.

