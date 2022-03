Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die Falter fliegen wieder

Insekten: Schmetterlinge aus der Kälte erwacht

In einer Hecke bei Wertheim-Urphar sonnt sich einer der ersten "C-Falter". Seinen Namen bekam dieser Schmetterling wegen einer "C"-förmigen hellen Zeichnung auf der Flügelunterseite. Foto: Thilo Winkelmann

Deshalb brauchen sie Nahrung und Sonne, um Energie tanken zu können. Beim Sonnenbad sind Insekten gut zu beobachten, darunter die ersten Schmetterlinge wie der C-Falter. Seinen Namen bekam dieser vier bis fünf Zentimeter große Falter wegen einer C-förmigen hellen Zeichnung auf der Flügelunterseite. Typisch sind auch die auffallend gezackten Flügelränder.

Die Schmetterlinge leben bevorzugt an Wegen und Waldrändern, in Hecken und Gebüsch; sie tauchen aber auch in blütenreichen Gärten gerne auf, wo sie Nektarpflanzen finden.

