Von 2017 bis '21 jährlich 7,6 Prozent mehr Hitze-Patienten im Main-Tauber-Kreis

Klimawandel

MAIN-TAUBER-KREIS 09.08.2022 - 15:08 Uhr 2 Min.

Anhaltend hohe Temperaturen sorgen für erhebliche Gesundheitsbeschwerden. Die Zahl der Behandlungen von Hitzeschäden steigt an. Foto: AOK

Das statistische Landesamt bezifferte die Zahl der Sterbefälle wegen der extremen Temperaturen für den Sommer 2019 mit knapp 1700 Menschen. In den vergangenen fünf Jahren waren in Baden-Württemberg jährlich zwischen 2.888 und 6.524 AOK-Versicherte wegen Hitzeschäden in ärztlicher Behandlung. Im Main-Tauber-Kreis waren es zwischen 43 und 106. Von 2016 bis 2019 gab es bei den Behandlungen von Hitzeopfern einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 21,4 Prozent, heißt es weiter.

Durch die Corona-Pandemie verringerten sich diese Werte 2020 und 2021. Denn damals waren ja die Freizeitmöglichkeiten erheblich eingeschränkt, und deutlich weniger Menschen sind zum Arzt gegangen. Im Main-Tauber-Kreis erhöhte sich die Zahl der Hitze-Patienten von 2017 bis 2021 im Durchschnitt um jährlich 7,6 Prozent. In diesem Jahr rechnen Experten wegen der weiter gestiegenen Temperaturen mit deutlich mehr Gesundheitsschäden und Todesfällen. Sabine Knapstein, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg sagt dazu: »Besonders gefährdet sind Menschen mit vermindertem gesundheitlichem Allgemeinzustand, starkem Übergewicht, aber auch mit chronischen Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, sowie akut Erkrankte. Daneben haben alle Personen, die sich bei Hitze im Freien aufhalten, ein erhöhtes Risiko.«

Ältere besonders gefährdet

Eine besondere Gefährdung bestehe zudem für ältere Menschen, Babys und Kleinkinder, da diese oft zu wenig trinken, so die Mitteilung. Hohe Temperaturen könnten viele Beschwerden auslösen, die von Kopfweh, Übelkeit, Atemnot, Hyperventilation und Schwindel bis zum Kollaps reichen. »Wenn es dem Körper nicht mehr gelingt, sich durch Schwitzen ausreichend abzukühlen, entwickelt sich ein Wärmestau mit einem schnellen Anstieg der Körpertemperatur auf über 39 Grad Celsius. Dadurch schwillt das Gehirn an, und es kommt zum Hitzschlag. Typische Anzeichen dafür sind gerötete, heiße und trockene Haut, Übelkeit, Kopfschmerzen, Bewusstseinsveränderungen bis hin zur Bewusstlosigkeit.

Ein extremer Hitzschlag ist ein medizinischer Notfall, weil der Kreislauf völlig zusammenbrechen kann. In diesem Fall muss unbedingt der Rettungsdienst (112) gerufen werden. Als erste Hilfsmaßnahmen sollten Betroffene an einen kühlen Ort gebracht und der Körper abgekühlt werden,« so Knapstein.

Wenn es durch starkes Schwitzen, zum Beispiel beim Sport oder bei Gartenarbeit, zu einem starken Verlust an Flüssigkeit und Mineralstoffen im Körper kommt, könne es auch zu Hitzekrämpfen kommen, heißt es weiter. Die Muskulatur reagiere darauf mit schmerzhaften Muskelkrämpfen, meist in den Armen und Beinen. Denn Mineralstoffe, wie Natrium oder Kalium, sogenannte Elektrolyte, würden benötigt, um unter anderem die Nerven- und Muskelfunktion zu steuern. Auch ein Sonnenstich mit Kopfschmerzen und Schwindel sei möglich.

Hier empfiehlt die Medizinerin ebenfalls, sich in den Schatten oder noch besser an einen kühlen Ort zu begeben, sich auszuruhen und mit kalten Umschlägen abzukühlen. Die Ärztin rät grundsätzlich: »An heißen Tagen viel trinken, wasserhaltige Nahrung zu sich nehmen und sich möglichst im Schatten aufhalten. Auch die Zufuhr von Elektrolyten ist wichtig, denn sie unterstützen die Steuerung der Nerven- und Muskelfunktion.«

Flüssigkeitszufuhr erhöhen

Als Getränke sind Wasser sowie ungesüßte Kräuter- und Früchtetees empfehlenswert. Der Mehrbedarf an Flüssigkeit ist bei großer Hitze nicht zu unterschätzen: Die sonst empfohlenen 1,5 bis 2 Liter reichten oft nicht mehr aus. Gesunde könnten die Trinkmenge unbesorgt um rund einen Liter steigern.

el