Die Burgfestspiele von Anfang an mitgeprägt

Jubiläum: Der gebürtige Freudenberger Paul Pagel feiert an diesem Freitag seinen 75. Geburtstag

Freudenberg 17.11.2022 - 14:53 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Paul Pagel prägte die Burgfestspiele Freudenberg von Anfang bis heute maßgeblich mit. An diesem Freitag feiert er seinen 75. Geburtstag. Foto: Birger-Daniel Grein

Pagel wurde am 18. November 1947 in Freudenberg geboren. Schon im dortigen Kindergarten lernte er seine spätere Ehefrau Gerda kennen. »Es war eine Sandkastenliebe«, sagt er. Nach dem Besuch der Volksschule Freudenberg wechselte er mit zwölf Jahren an das Gymnasium Tauberbischofsheim und lebte im strengen erzbischöflichen Studienheim St. Michael.

Nach dem Abitur 1967 folgten 18 Monate bei der Bundeswehr und ein Lehramtsstudium der Fächer Deutsch, Geschichte und Geografie für Gymnasien an der Universität Würzburg. Seit 1975 war er im Schuldienst, nach dem Referendariat in München und an einem Würzburger Gymnasium. 2011 ging er in den Ruhestand. Das Paar hat zwei Töchter und vier Enkel zwischen fünf und elf Jahren, die alle in Berlin leben.

Immer gemeinsam mit der Frau

Bei seinen Berichten über das Engagement in Freudenberg ist Paul Pagel eines besonders wichtig: »Es war immer die gemeinsame Arbeit von mir und meiner Frau, nur so war es möglich.« Schon als Junge habe er am Main, im Wald und im damals noch zugewachsenen Burghof gespielt. »Schon damals dachte ich mir, die Burg wäre ein guter Ort für Theater.« 1983 sei es zum »berühmten Waldspaziergang« mit Franz Hofmann gekommen. Dabei habe dieser von seiner Idee der Rettungsinitiative für die Burg berichtet. »Er sagte zu mir, du hast eine poetische Ader«, erinnerte sich Pagel. So bat Hofman ihn, ein Stück zu schreiben, das die Burg zurück in das Bewusstsein der Leute holt. Dieses sollte im Jubiläumsjahr 700 Jahre Freudenberg 1987 aufgeführt werden.

Gemeinsam mit seiner Frau schrieb er das Stück über »Graf Asmus«. So wurde er mit Gerda Pagel sowie Franz und Heinz Hofmann Gründer der Burgfestspiele. Gut kann er sich an die damalige Premiere erinnern. »Wir waren vollkommen high«, beschreibt er das Hochgefühl. Sogar das SWR-Fernsehen habe von den Proben und den Aufführungen berichtet. »Wir waren stolz, es allen Unkenrufen zum Trotz umgesetzt zu haben«, erinnert er.

Vier Stücke geschrieben

Aufgeführt wurde das Stück in Kooperation mit der Stadt Freudenberg. 1988 wurde der Burgschauspielverein (BSV) gegründet, bei dem sich die Pagels als Gründungsmitglieder weiter engagierten. Das Paar schrieb insgesamt vier Stücke für das Burgtheater, neben dem Eröffnungsstück waren dies »Hasenstab« (1995), »Süßkind« (2001) und »Aufruhr (2007).

Bei den ersten beiden Stücken der Burgfestspiele führten die Pagels Regie. Sie spielten zudem in verschiedenen Jahren mit. Er habe bei sechs Stücken mitgespielt, bei vier davon sei er am Tag der Aufführung eingesprungen, da ein Schauspieler ausfiel, erzählt Paul Pagel. Dazu habe er in Stunden die Texte mittelgroßer Rollen gelernt und meint: »Das würde ich heute nicht mehr schaffen.«

Bis 2013 kümmerte er sich um die komplette Pressearbeit des Burgschauspiels und war viele Jahre Pressewart im Vorstand des BSV. Von Anfang an bis heute ist das Paar auch Mitglied der Spielleitung. »Jetzt soll es in jüngere Hände kommen«, wünscht er sich.

»Die Burgfestspiele sind unser drittes Kind, und Kinder vernachlässigt man nicht«, erklärt er zu dem jahrzehntelangen Engagement.

Die Pagels schrieben und inszenierten auch große Aufführungen für den Nibelungenzug in den Jahren 2000 und 2010 sowie für die 725-Jahr Feier von Freudenberg 2012. Alle wurden am Main aufgeführt. »Da haben jeweils über 400 Leute vom Kindergartenkind bis zum Senior mitgespielt«, erzählt er. 1987 wurde das Paar für seinen Einsatz mit dem Ehrenring der Stadt Freudenberg ausgezeichnet. »Das war für uns eine Freude und zugleich eine lebenslange Verpflichtung.«

Er freut sich, dass es mit den Burgfestspielen weiter geht. Wichtig sei ihm, dass viele Leute länger auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und sich dann über den Erfolg freuen. So sei es heute noch. Die Burg sei ein wunderbarer Spielort, und er werde sich mit seiner Frau auch künftig die Stücke anschauen.

bdg