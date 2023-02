Diakonie im Main-Tauber-Kreis in neuen Händen

Sozial-Verband: Aleit-Inken Fladausch-Rödel folgt Wolfgang Pempe nach - Herausfordernde Personalgewinnung

MAIN-TAUBER-KREIS 09.02.2023

Der scheidende Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Pempe übergibt symbolisch den Eingangsschlüssel zur Geschäftsstelle des Diakonischen Werks Main-Tauber an seine Nachfolgerin Aleit-Inken Fladausch-Rödel. Foto: Gunter Fritsch Familienpflegerin Alexandra Deißler ist für das Diakonische Werk Main-Tauber im Einsatz. Foto: Alexandra Helmich/Diakonie

Bereits seit Anfang dieses Jahres ist seine Nachfolgerin Aleit-Inken Fladausch-Rödel in Tauberbischofsheim, lernt die Strukturen des Sozial-Verbands kennen, arbeitet sich in die neue Aufgabe ein. Drei zentrale Herausforderungen, so die Einschätzung des scheidenden Geschäftsführers, werden es vor allem sein, die die Arbeit des Verbands in der Zukunft prägen werden.

Zum einen sieht Pempe vermehrt finanzielle Herausforderungen auf das Diakonische Werk zukommen. Eine Grundproblematik des Verbands sei es nämlich, dass das Diakonische Werk derzeit »zu etwa einem Viertel« seine Arbeit über Kirchensteuereinnahmen bezahle. Das ermögliche es zwar einerseits, derzeit auch Hilfen und Beratungsangebote vorzuhalten, die vom Staat »nicht ausreichend oder gar nicht finanziert werden«.

Als Beispiel nennt Pempe die »Allgemeine Sozialberatung«, die der Verband an allen seinen Standorten in Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim mit der Außenstelle Boxberg vorhält. Sie werde komplett aus Kirchensteuereinnahmen finanziert. »Bei rückläufigen Kirchensteuereinnahmen wird das aber Konsequenzen für uns haben«, müsse sich der Verband in Zukunft aber andererseits auch auf die Suche nach neuen, zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten machen.

Als weitere, große Herausforderung für die Arbeit des Sozialverbands benennt Wolfgang Pempe ein immer stärkeres Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft. Beispielhaft fällt das Stichwort »Altersarmut«. Und damit einhergehend die Frage, wie sich die Tafelläden im Main-Tauber-Kreis künftig positionieren sollen. »Die Tafelläden werden zunehmend als Problemlösung für Aufgaben betrachtet, die der Staat eigentlich selbst erfüllen müsste«, wird der scheidende Diakonie-Geschäftsführer nicht müde zu betonen. »Not und Armut« seien deshalb zwei Herausforderungen, die es für Sozialverbände wie die Diakonie zu bewältigen gelte.

Insgesamt müsse es den Wohlfahrtsverbänden zusammen mit den Kommunen und dem Landkreis Main-Tauber letztlich um »das Wohl des Gemeinwesens« gehen. Wobei die Verbände alle die Menschen zu unterstützen versuchen, »die einen entsprechenden Unterstützungsbedarf« benötigten. Und zwar so, dass sie ihr Leben wieder eigenständig regeln können, umschreibt Pempe ein wichtiges Ziel diakonischer Arbeit. Schließlich sieht Pempe die Gewinnung von Personal für die vielfältigen Aufgaben der Diakonie als eine weitere, ja vielleicht sogar die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre. »Von der Kindertagesstätte, über die Altenhilfe bis hin zur Hospizarbeit suchen alle Felder der sozialen Arbeit dringend Fachpersonal«, müsse der gesamte soziale Bereich für junge Menschen und Quereinsteiger attraktiver gemacht werden. Menschen, die in sozialen Berufen arbeiteten, seien »häufig glücklich und zufrieden«, weil sie eine »sinnerfüllte Tätigkeit« haben, wirbt er für die soziale Arbeit.

Auch wenn der Main-Tauber-Kreis insgesamt ein »attraktiver Standort« für Beschäftigte sei, bleibe die Schwierigkeit, das Arbeitsfeld sozialer Tätigkeiten für Bewerber attraktiv zu machen. So sei in der Öffentlichkeit häufig noch nicht angekommen, wie »wichtig und befriedigend« soziale Arbeit sein könne, meint Pempe. Und dass auch die Bezahlung - zumindest bei den Wohlfahrtsverbänden - »nicht so schlecht ist, wie häufig geredet wird«.

Aufgabe eines Arbeitgebers sei allerdings auch, »seine Attraktivität nach außen hin offensiv darzustellen«, ist die neue Diakonie-Geschäftsführerin Aleit-Inken Fladausch-Rödel überzeugt. Der Verband ziehe mit seinen Job-Angeboten auch jetzt schon Menschen aus benachbarten Landkreisen an und dokumentiere so seine Attraktivität als Arbeitgeber.

Zudem gelte es, das Augenmerk auf die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Diakonischen Werks zu legen: »Die hohe Zahl an Ehrenamtlichen ist etwas Besonderes, was es gar nicht mehr so häufig gibt«, sei es künftig eine Herausforderung, diesen Stamm an Ehrenamtlichen zu halten. Außerdem müsse es gelingen, Menschen neu für das Ehrenamt zu begeistern.

Zudem brauche es weiterhin Angebote der Wohlfahrtsverbände, die nah am Menschen sind und deren Probleme kennen. Fladausch-Rödel nennt beispielhaft die Schuldner- und die Suchtberatung der Diakonie. Aufgabe der Kirche sei es immer, Menschen eine Stimme zu verleihen, die über keine Lobby verfügten, ist die neue Diakonie-Geschäftsführerin überzeugt. Um diese Arbeit auch in Zukunft zu finanzieren, sei die Diakonie »wie jede andere soziale Einrichtung, wie jeder soziale Betrieb gefordert, sämtliche Finanzierungsmöglichkeiten ins Auge zu fassen«. Dazu gehöre etwa auch ein verstärktes Fundraising, ist Fladausch-Rödel sicher, dass die Außendarstellung der Arbeit, die die Diakonie leiste, immer wichtiger werde.

Zur Person: Aleit-Inken Fladausch-Rödel Die neue Geschäftsführerin des Diakonischen Werks ist im Main-Tauber-Kreis keine Unbekannte. Nach beruflichen Stationen in Weilheim, dort leitete die 58-Jährige Sozialpädagogin Aleit-Inken Fladausch-Rödel ein SOS-Kinderdorf, und München kehrt sie in den Landkreis zurück, in dem sie bereits 17 Jahre gearbeitet hat. Für das Berufsfortbildungswerk (BFW), der gemeinnützigen Fortbildungseinrichtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), war sie zuerst in Lauda, ab 2006 dann für ein Modellprojekt an der Justizvollzugsanstalt Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) im Einsatz. Ziel des Projekts ISAB war es damals, jungen Strafgefangenen nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle zu vermitteln. Das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis bietet seine allgemeine Sozialberatung und die Schwangeren- und Konfliktberatung derzeit an drei Standorten an - und zwar in Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim mit der Außenstelle in Boxberg. Zusätzliche Angebote wie Suchtberatung, Schuldnerberatung gibt es in Bad Mergentheim, eine Familienhebamme hat ihren Standort in Tauberbischofsheim, ist allerdings im gesamten Landkreis im Einsatz. In Kooperation mit der Stadt Wertheim betreibt die Diakonie das Familienzentrum und die Stadtteilkoordination Wartberg-Reinhardshof. Zusammen mit den Tafelvereinen betreibt der Wohlfahrtsverband zudem Tafelläden in Wertheim, Lauda-Königshofen und Bad Mergentheim. Der Verband hat derzeit 60 feste und etwa 200 ehrenamtliche Mitarbeiter. (gufi)