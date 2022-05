Deutliches Plus bei Güterumschlag im Hafen

Zweckverbandsversammlung:Zentralgenossenschaft Raiffeisen erweitert Wertheimer Baustoffzentrum - Erste Betontankstelle in der Region

Wertheim

Die Zentralgenossenschaft Raiffeisen will ihr Geschäft mit Baustoffen im Wertheimer Hafen in den kommenden Jahren deutlich ausweiten. Seit Februar ist die Geschäftssparte auf dem Hafengelände vorerst noch in Verkaufscontainern beheimatet. Foto: Gunter Fritsch

Volker Löbbert, Vorstandsmitglied der ZG Raiffeisengruppe mit Sitz in Karlsruhe, kündigte am Donnerstag bei der Zweckverbandsversammlung in Wertheim an, dass der Geschäftsbereich Baustoffe im Wertheimer Hafen in diesem Jahr ausgebaut werde. Die Zentralgenossenschaft (ZG) hat die Bewirtschaftung des Hafens im Mai 2019 übernommen. Der Vertrag läuft noch bis Ende 2045, und derzeit zahlt die Genossenschaft jährlich rund 101.000 Euro Pacht für das Gelände an den Zweckverband.

32.400 Tonnen mehr

Der Gesamtumschlag im Wertheimer Hafen stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 32.400 Tonnen. Das entspricht einem Plus von etwa 22,3 Prozent, erläuterte der Verbandsvorsitzende Helmut Wießner am Donnerstag die Zahlen bei der Sitzung des Zweckverbandes in Wertheim. Dem Jahresabschluss 2021 mit einem Gewinn von etwas mehr als 14.000 Euro stimmten die Mitglieder der Verbandsversammlung einstimmig zu. Der Jahresabschluss beinhaltet allerdings neben dem Mainhafen auch die Gewinn- und Verlustrechnung für die Mainfähre Mondfeld-Stadtprozelten (siehe hierzu eigenen Bericht).

Der reine Schiffsumschlag im Bestenheider Mainhafen stieg auf etwas mehr 110.000 Tonnen im vergangenen Jahr, nachdem er im Jahr 2020 lediglich bei rund 84.000 Tonnen gelegen hatte. Der Zweckverband erzielte Umschlagsgebühren in Höhe von 18.000 Euro. Hauptumschlagsgüter im Wertheimer Hafen waren im vergangenen Jahr Getreide (rund 66.000 Tonnen), Mineralien und Glasrohstoffe (rund 34.000 Tonnen). Der Umschlag von Dünger ist seit Jahren rückläufig und betrug im vergangenen Jahr lediglich noch knapp 7900 Tonnen.

Kein Umschlag auf der Schiene

In den Lagern und an Land über Lastwagen wurden noch rund 67.700 Tonnen an Gütern umgeschlagen. Über den in den Wertheimer Hafen führenden Gleisanschluss wurde auch im vergangenen Jahr kein einziges Gut umgeschlagen. Zweckverbandsmitglied Richard Diehm (Grüne) fragte nach, ob und wann ein Umschlag von Gütern über die Bahn in Zukunft vorgesehen sei. Udo Bohnerth, Geschäftsführer der Raiffeisen-Baucenter GmbH, kündigte an, in Zukunft auch verstärkt Güter mit der Bahn zu transportieren. Angesichts deutlich gestiegener Frachtpreise, fehlender Lastwagenfahrer und bei gleichzeitig gestiegenen Dieselpreisen sei dies der richtige Weg. Vorbereitungen für die Nutzung der vorhandenen Gleise wurden auch vom Zweckverband bereits getroffen.

Wie Löbbert erläuterte, sei ursprünglich der Bau eines großen Düngemittellagers auf dem Hafengelände geplant gewesen. Infolge des Strukturwandels in der Landwirtschaft hin zu mehr Bioprodukten wurde dieses Vorhaben von der ZG Raiffeisen aber aufgegeben. Stattdessen investierte die Genossenschaft im Jahr 2021 rund 3,5 Millionen Euro in ein riesiges Getreidesilo, die derzeit größte Dinkelverarbeitungsanlage Deutschlands. Wurden bislang etwa 20.000 Tonnen Dinkel in Wertheim verarbeitet, liegt die Menge inzwischen bei 40.000 Tonnen jährlich. Ziel sei es, so Löbbert, den Dinkel-Vertragsanbau in allen Vertriebsregionen der ZG Raiffeisen auszuweiten.

Erste Betontankstelle

Mit dem Umzug des Geschäftsfeldes Baustoffe auf das Hafengelände im Februar dieses Jahres verbunden sind Investitionen in Höhe von allein 1,25 Millionen Euro. Eine neue Lagerhalle für 320.000 Euro steht bereits, Außenlager wurden angelegt. Aktuell sind die Verkaufsräume noch in Containern untergebracht, hier will die ZG Raiffeisen noch einmal 550.000 Euro investieren. Die Fertigstellung des neuen Verkaufsgebäudes ist zum Jahresende 2022 geplant, erläuterte Udo Bohnerth, den Zeitplan. Noch vor den Sommerferien solle es zudem die erste Betontankstelle in der Region geben. Kunden können dann mit ihrem Laster oder Anhänger den bereits fertig gemischten Beton abholen und müssen diesen nicht eigens aus den dafür nötigen Rohstoffen zusammenmischen, erklärte Bohnerth das Verfahren.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Mainhafen und Mainfähre Wertheim Der Zweckverband Mainhafen ist zum 1. November 2020 durch den einstimmigen Beschluss der Zweckverbandsversammlung um den Fährbetrieb Mondfeld-Stadtprozelten erweitert worden. An der Übernahme beteiligen sich Wertheim, Stadtprozelten und die Landkreise Main-Tauber und Miltenberg finanziell. Im Geschäftsjahr 2021 stiegen die Umsatzerlöse des Zweckverbandes Mainhafen und Fähre Wertheim, wie der Verband jetzt offiziell heißt, von rund 126.000 Euro im Vorjahr auf rund 303.000 Euro. Erklären lässt sich dieses Plus vor allem durch die Übernahme des Fährbetriebs und den damit verbundenen Verkauf von Tickets und den Zuschüssen der beteiligten Städte und Landkreise. Die Aufwendungen des Zweckverbandes betrugen rund insgesamt 289.000 Euro, das Jahresergebnis wies ein Plus von rund 14.000 Euro aus. Die Jahrespacht für den Wertheimer Hafen, die die ZG Raiffeisen an den Zweckverband zahlt, stieg auf über 100.000 Euro jährlich. Für die Befestigung eines Platzes im Hafen für die Lagerung von Gütern sind in diesem Jahr Ausgaben in Höhe von rund 25.000 Euro vorgesehen. Für die Sanierung der Gleisanlagen in den Wertheimer Hafen stehen im Wirtschaftsplan 2023 rund 100.000 Euro bereit. ()