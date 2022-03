Deutliche Zunahme an Gewalt gegen die Polizei

Kriminalitätsstatistik: Insgesamt aber weniger Straftaten im gesamten Main-Tauber-Kreis – Erhöhte Aggressivität unter Partnern

MAIN-TAUBER-KREIS 23.03.2022 - 16:12 Uhr 2 Min.

Anja Kümmerle von der Wertheimer Polizei und ihre Kollegen haben seit 12. April die neuen Bodycams (links an der Schulter) im Einsatz. Foto Ralph Bauer Bildunterschrift 2019-05-18 --> Anja Kümmerle von der Wertheimer Polizei und ihre Kollegen tragen seit 12. April Bodycams auf der Schulter. Fotos: Ralph Bauer

Die Gesamtzahl der Straftaten, die im vergangenen Jahr von der Polizei im Main-Tauber-Kreis erfasst wurde, ist im Vergleich zum Vorjahr allerdings um 3,8 Prozent oder 181 Delikte zurückgegangen. Insgesamt registrierte die Polizei im Kreis 4586 Straftaten. Auf Präsidiumsebene war der Rückgang der Straftaten mit neun Prozent im vergangenen Jahr sogar noch höher, wurde bei der Präsentation der Zahlen am Dienstag in Heilbronn deutlich.

Zugleich sind die Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte auch im Präsidiumsbereich um 65 Delikte auf 280 Fälle angestiegen. Ein Plus von mehr als 30 Prozent. Bei mehr als 50 Prozent der Fälle, die die Polizei Heilbronn in ihrem Zuständigkeitsbereich in diesem Deliktsfeld registrierte, waren die Täter alkoholisiert.

Die Aufklärungsquote ist im Main-Tauber-Kreis im Jahresvergleich leicht gesunken. Sie lag 2021 mit 67,1 Prozent um drei Prozentpunkte unter dem Wert des Jahres 2020. Zurückzuführen sein könnte diese Entwicklung auch auf die Tatsache, dass es in Pandemiezeiten einen spürbaren Anstieg von Straftaten auf dem Feld der Computerkriminalität und der Wirtschaftskriminalität im Landkreis gab. Beides Deliktformen, bei denen die Täter oft nur schwer gefunden werden können, etwa weil sie im Ausland ansässig sind.

Computerkriminalität

Beispiel Cybercrime: Unter diesem Fachbegriff fasst die Polizeistatistik die Computerkriminalität und den Computerbetrug zusammen. Gab es 2020 erst 112 registrierte Fälle, stieg ihre Zahl im Landkreis binnen eines Jahres auf 145 an. Was einem Plus von knapp 30 Prozent entspricht. Auch bei der Wirtschaftskriminalität sind die Zahlen gestiegen, wenn auch auf niedrigerem Niveau: 17 Delikte dieser Art verzeichneten die Polizeireviere im Jahr 2020, ein Jahr später waren es 31. Pandemiebedingt sei es im vergangenen Jahr zu weiter steigenden Online-Einkäufen gekommen, bei denen missbräuchlich Daten verwendet worden seien, nennt die Polizei einen Grund für die gestiegenen Fallzahlen.

Mehr Enkeltrick-Betrüger

2021 ist die Zahl der Betrügereien mittels des sogenannten Enkeltricks oder durch falsche Polizeibeamte im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. 22 Straftaten registrierte die Polizei im Main-Tauber-Kreis, 17 mehr als 2020. Allerdings, auch das ist Teil der statistischen Wahrheit, hat es in diesem Deliktfeld etwa 2018 auch schon einmal 130 Straftaten gegeben. Die Polizei führt diesen über die Jahre zu verzeichnenden Rückgang auf die umfangreiche Aufklärungsarbeit vor allem unter Senioren zurück. Im Ergebnis habe es mehrere Festnahmen gegeben, und mehr als 90 Prozent aller Taten blieben im Versuchsstadium stecken, so das Polizeipräsidium in seiner Mitteilung weiter. Allerdings dürfte auch in diesem Deliktfeld die Dunkelziffer hoch sein: Viele Senioren schämten sich, auf einen Trickbetrüger hereingefallen zu sein. Die meisten Täter agierten aus Callcentern aus dem Ausland und seien nur schwer zu ermitteln.

Auffällig ist in der Kriminalstatistik für den Main-Tauber-Kreis auch die seit vier Jahren steigende Zahl von Gewalttaten in ehelichen und nichtehelichen Gemeinschaften. 2018 waren es im Landkreis 82 Straftaten, die in der Statistik erfasst wurden, ein Jahr später stieg ihre Zahl auf 107 Delikte. 2020 waren es 128 Straftaten. Und im vergangenen Jahr wurden bereits 133 Straftaten in diesem Deliktfeld erfasst.

