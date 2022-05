Deutliche Kritik am Neun-Euro-Monatsticket

Nahverkehr: Landrat Christoph Schauder zweifelt an der »Sinnhaftigkeit« des Angebots und spricht sogar indirekt von »Geldverschwendung«

MAIN-TAUBER-KREIS 05.05.2022 - 15:42 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Moderne Fahrplanzeiten am Busbahnhof. Foto: Fritsch (Bild gedreht) Bildunterschrift 2020-03-19 --> Moderne Fahrplanzeiten am Busbahnhof. Foto: Gunter Fritsch

Bei der Sitzung des Aufsichtsrats der Verkehrsgemeinschaft Main-Tauber (VGMT) am Mittwoch in Tauberbischofsheim stellte der Landrat die »Sinnhaftigkeit« eines solchen Tickets grundsätzlich in Frage. »Ich halte von einem solchen Tickets rein gar nichts«, bekam Schauder aus den Reihen der Kreisräte vielfach Zustimmung für seine Kritik, die vor allem darauf abzielte, dass damit der Nahverkehr nicht »nachhaltig« gestärkt werden könne.

Schauder ging so weit, die bundesweiten Milliardenausgaben für die für drei Monate extrem vergünstigten Fahrscheine indirekt als Geldverschwendung zu bezeichnen. So sprach er davon, dass es sinnvoller gewesen wäre, das Geld in die Sanierung von Bahnhöfen zu stecken. Auch sei es wichtiger, mit einem Stundentakt im Bahnverkehr die Mobilität in den ländlichen Räumen voranzubringen, stellte er auch die Frage, ob es am Ende eine zeitnahe Kompensation der Ausgaben der Nahverkehrsgemeinschaft durch den Bund gebe. Eine Problematik, auf die auch VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas verwies. Die Verkehrsgemeinschaft habe allein 350.000 Euro Kosten monatlich aus dem Vertrieb von Nahverkehrs-Abos. Außer der VGMT müssten auch die beauftragten Busunternehmen die Kosten vorfinanzieren, die ihnen durch die reduzierten Preise für die Tickets entgingen. Eine zeitnahe Erstattung nannte Haas für die Busunternehmen »überlebenswichtig«. Wann die Tickets für den Zeitraum 1. Juni bis 31. August am Automaten oder online gekauft werden können, stehe noch nicht fest. Eine Entscheidung des Bundesrats über das Neun-Euro-Ticket stehe erst für den 20. Mai an, sagte er.

Das Neun-Euro-Ticket gilt bundesweit im öffentlichen Nahverkehr ebenso wie in den Regionalzügen der Deutschen Bahn. Auch in den Ruftaxis des Main-Tauber-Kreises darf mit diesem Ticket gefahren werden, erläuterte Thorsten Haas die Regelungen. Dabei erfolge immer eine »monatsscharfe Ausgabe«. Wer sein Ticket erst Mitte Juni bucht, darf damit auch nur bis Ende Juni fahren und muss ab 1. Juli ein neues Ticket erwerben. Bestandskunden werde lediglich der Ticketpreis per Bankeinzug abgebucht, egal welches Abo sie derzeit haben. Auch eine nachträgliche Erstattung des Ticketpreises sei möglich, erläuterte Haas die Modalitäten. Für Firmen, die ihren Arbeitnehmer ein Jobticket anbieten, entfalle der Arbeitgebergrundbetrag.

Auf eine mögliche Überfüllung von Bussen und Bahnen durch das Neun-Euro-Ticket angesprochen, rechnet der VGMT-Geschäftsführer damit, dass es auf den viel befahrenen Bahn- und Busstrecken vor allem auch in der Ferienzeit bei einem erhöhten Tourismusaufkommen kurzfristig zu Kapazitätsengpässen kommen könne. In solchen Zeiten Verstärkerbusse einzusetzen, hält Haas kaum für möglich. Dazu fehlten bei Busunternehmen Busse und Fahrer, weil diese jetzt wieder im Tourismusverkehr unterwegs seien.

gufi