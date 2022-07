Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Deutlich spürbare Gewerbesteuereinnahmen in Kreuzwertheim

Etat: Finanzausschuss empfiehlt Gemeinderat einstimmig Haushaltsentwurf 2022

Kreuzwertheim 22.07.2022 - 14:12 Uhr 2 Min.

Der Gemeinderat wird die Finanzen in seiner Sitzung im September beraten und beschließen. Der Entwurf des Verwaltungshaushalts sieht Einnahmen und Ausgaben von jeweils rund 9,8 Millionen Euro vor. Bürgermeister Klaus Thoma freute sich über steigende Gewerbesteuereinnahmen (Ansatz 2022: 2,1 Millionen Euro, Ansatz 2021: 1,2 Millionen Euro). Auch die Anteile der Gemeinde an der Einkommenssteuer fallen höher aus. Steigerungen gibt es auch bei der Hundesteuer. Der Ansatz im aktuellen Jahr liegt bei 20.000 Euro (Vorjahr: 11.500 Euro).

Die Erhöhung geht auch auf die Erhöhung der Steuersätze zurück. Im Bereich allgemeine Zuweisungen und Steuern bleiben der Gemeinde laut Ansatz nach Abzug der zu zahlenden Umlagen rund drei Millionen Euro (Vorjahrsansatz rund 2,5 Millionen Euro). Zahlreiche Haushaltsmittel des Verwaltungshaushalts kommen den Freiwilligen Feuerwehren von Marktgemeinde und ihren Ortsteilen zugute. 2022 sind beispielsweise 10.000 Euro für den Gebäude- und Grundstücksunterhalt eingestellt (Folgejahre je 3000 Euro.) Thoma verwies hier unter anderem auf die nötigen Arbeiten am Feuerwehrhaus Wiebelbach. Dort müssen ein Feuchtigkeitsschäden behoben und das Fundament trockengelegt werden. Außerdem seien eine Reparatur am Tor und Maßnahmen an der Wasserinstallation nötig.

Im Investitionsplan finden sich zudem Gelder für die neue Absauganlage des Gebäudes und die Anschaffung für neue Schränke und Regale dafür. "Im Vermögenshaushalt stehen Maßnahmen, die einen Mehrwert schaffen", erklärte Thoma den Unterschied zu baulichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt, bei denen es um Erhalt geht. Auf Anregung von Rat Jan Klüpfel wurde der Ansatz für Ausbildung bei der Wehr im kommenden Jahr auf 5000 Euro verdoppelt. Ausbildungen soll es unter anderem im Bereich Atemschutz geben. Im Bereich Schulen wies Kämmerer Rupert Schiller darauf hin, dass die Zahlung der Marktgemeinde an den Schulverband Mittelschule Marktheidenfeld ab 2023 von 24.000 Euro auf voraussichtlich 40.000 Euro pro Jahr steigen. Grund seien die Kosten durch die Sanierung der Schule.

Ein erhöhter Satz findet sich bei der Förderung des Musizierkreises Kreuzwertheim. Dieser steigt gemäß Beschluss des Gemeinderats um 5000 Euro auf 30.000 Euro jährlich ab 2022.

Für die Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume, Ferienangebote und Spielplätze) sieht der Entwurf des Verwaltungshaushalts im laufenden Jahr 28.500 Euro vor.

Zu den größten Posten im Verwaltungshaushalt gehören die Kindergärten. In diesem Zusammenhang wies Thoma darauf hin, dass es in beiden Kreuzwertheimer Kindergärten sowie dem Kindergarten Röttbach bereits lange Wartelisten für das kommende Kinderjahr gebe. Mit Blick auf die statistischen Geburtenzahlen und den Zuzug durch Neubaugebiete und Mietwohnungsbau müsse die Zahl der Kindergartenplätze aufgestockt werden. Bei den städtischen Gebäuden berücksichtigt der mittelfristige Haushaltsplan auch Kostensteigerungen durch steigende Strom- und Gaspreise.

Thoma resümierte zum Haushalt, man habe eine solide starke Finanzlage, keine Schulden, gute Rücklagen und könne dem Vermögenshaushalt über eine Million Euro aus dem Verwaltungshaushalt zuführen.

