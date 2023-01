Dertinger Schwestern töpfern seit fast 20 Jahren Hand in Hand

Simone und Petra Seuber fertigen schöne und nützliche Dinge

Wertheim 26.01.2023 - 10:54 Uhr 2 Min.

Filigranes Kunsthandwerk: Im Handumdrehen fertigen die Dertinger Schwestern Simone und Petra Seubert aus Kügelchen kleine Rosen. Foto: Nadine Strauß Simone und Petra Seubert aus Dertingen investieren viel Zeit und Liebe in ihr Hobby mit Toepfer- und Keramikarbeit. Foto: Nadine Strauß Schalen in allen Variationen gibt es im historischen Keller der Geschwister Seubert. Foto: Nadine Strauß

Seit fast 20 Jahren beschäftigen sie sich mit diesem Naturprodukt und seiner Verarbeitung zu schönen und nützlichen Dingen.

»Angefangen hat das ganze damit, dass wir uns ein Essservice selbst machen wollten,« erzählt Petra Seubert. Beide haben zunächst mehrere Töpferkurse besucht. Simone hat sich auf das Arbeiten mit der Drehscheibe konzentriert, Petra ist fürs Filigrane zuständig, und beide zusammen produzieren so die unterschiedlichsten Erzeugnisse in liebevoller Handarbeit.

»Über die Jahre haben wir uns viel selbst angeeignet, aber auch viel gesehen, ausprobiert und abgewandelt,« erklärt Simone Seubert, unter deren Namen »Ton und Natur« firmiert. Zunächst hätten sie nur für sich getöpfert, irgendwann hätten Freunde gefragt, ob man die Dinge nicht auch kaufen könnte. So kam eines zum anderen.

Abhängig von der Jahreszeit

Die große Auswahl an Dekorationsgegenständen ist teilweise jahreszeitenabhängig. Noch hängen im Verkaufsraum einige Engel, daneben stehen Schneeglöckchen, aber die aktuelle Produktion geht schon stark in Richtung Ostern. Zu finden ist das Angebot ganzjährig im Gewölbekeller unter dem Wohnhaus der Schwestern, hinter der Wehrkirche in Dertingen. Das Ambiente könnte passender nicht sein für die vielen Einzelstücke, die hier zum Verkauf stehen. Es gibt Praktisches wie Teller, Tassen und Schalen, aber auch französische Butterdosen, Insektenhotels und Futterhäuschen. Klang-, Wasser- und Windspiele, Kerzenhalter, Vasen und die unterschiedlichsten Dekorationselemente für Haus und Garten warten hier auf Käufer. »Kunst oder Handwerk?« beantwortet Petra Seubert ganz klar: »Wir sind keine Künstlerinnen, das ist reines Handwerk.«

Vor zwei Jahren haben die Schwestern den Entschluss gefasst, ihr Wissen an andere weiterzugeben und selbst Töpferkurse für Laien anzubieten. So ein Kurs dauert zwei Abende, jeweils etwa drei Stunden für maximal fünf Teilnehmer. Er beginnt mit ein wenig Materialkunde. Simone erklärt, dass sie ihren Ton direkt aus dem Westerwald bezieht. In ihrer Werkstatt steht ein großer Tisch, an dem alle Platz haben - und ringsum Regale voller Utensilien: Formen, Werkzeug, Stempel, Farbe und noch sehr viel mehr.

Gut ausgestattet

Besonders gut ausgestattet ist aber das »Regal«, das man nicht sieht. Das ist voll mit Ideen, Tipps und Tricks, Geduld und Freude. Simone und Petra Seubert geben den Teilnehmern das Gefühl, dass sie selbst alles herstellen können, was sie möchten, nehmen jede Herausforderung an. Auch für Kinder geben sie spezielle Kurse. Ihre Teilnehmer waren bisher im Alter zwischen 5 und 75 Jahren.

Am ersten Abend wird modelliert. Man kann nur staunen, was man selbst unter Anleitung und dem richtigen Werkzeug herstellen kann.

So wird zum Beispiel als Prägeschablone Omas ausgediente Häkeldecke hergenommen oder zum Entgraten einer selbst hergestellten hohlen Kugel verwenden die Profis ein Schraubglas.

Zufriedene Kursteilnehmer

»Ich habe große Freude daran, mein Wissen weiter zu vermitteln, und es ist schön zu sehen, wie zufrieden die Teilnehmer sind, wenn sie selbst etwas hergestellt haben«, erzählt Simone Seubert.

Der zweite Abend findet drei bis vier Wochen später statt. In der Zwischenzeit trocknen die Werkstücke und werden dann im speziellen Ofen gebrannt. »Ich brenne nur, wenn der Ofen komplett voll ist. Das habe ich auch schon vor der Energiekrise so gemacht«, erklärt sie.

Nach diesem ersten Brand (Schrühbrand) kommen die Teilnehmer wieder zusammen und tragen Farbe auf die Werkstücke auf, worauf ein zweiter Brand folgt.

Erst dann können die eigenen Erzeugnisse abgeholt werden. Das ist nichts für Eilige. Alles in allem ein Hobby, das entschleunigt und spätestens durch so einen Kurs weiß man die Dinge wertzuschätzen. NADINE STRAUSS

Hintergrund: Märkte und Kurse

Simone und Petra Seubert sind auch auf Märkten in der Umgebung vertreten, unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt in Dertingen, auf dem Handwerkermarkt in Eichel und in Bronnbach bei »Unikat sucht Liebhaber«.

Auf dem Ostermarkt in Würzburg auf der Steinburg und bei den Gartentagen in Langenburg kann man die Erzeugnisse ebenfalls kaufen. (nast)

bAnmeldung zu Kursen bei Ton und Natur, Simone Seubert, Am Berg 18, Wertheim-Dertingen, Tel. 0160 1913732