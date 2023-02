"Der Zins ist mit voller Wucht zurück"

Sparkasse Tauberfranken: Es gibt wieder Rendite auf sichere Geldanlagen, doch gegen die hohe Inflation kommen sie allein nicht an

Main-Tauber-Kreis 17.02.2023

Neuer Standort im Wertheimer Bahnhofsareal: Im März 2022 hat die Sparkasse Tauberfranken ihren Neubau in Betrieb genommen. Vorstandsvorsitzender Peter Vogel (rechts) und sein Stellvertreter Wolfgang Reiner haben am Freitag in Tauberbischofsheim die Bilanz der Sparkasse Tauberfranken präsentiert

Seit Februar vergangenen Jahres kämpft die Ukraine gegen die russischen Invasoren und die Menschen in Deutschland kämpfen mit gestiegenen Preisen. Die Inflation lag 2022 laut Statistischem Bundesamt im Jahresdurchschnitt bei 7,9 Prozent. Vor allem für Energie und Lebensmittel mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Die Analyse von Peter Vogel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken, beim Bilanzpressegespräch am Freitag fiel deshalb wenig überraschend aus: "Die Menschen machen sich vermehrt Sorgen um ihre aktuelle Finanzsituation."

Freude ist relativ

Auch wenn Vogel jubelt, dass "der Zins mit voller Wucht zurück ist" und sich damit der sehnlichste Wunsch der Sparkasse erfüllt hat, muss er die Freude gleich wieder relativieren. Denn gegen die starke Teuerung kommt der steigende Zins für Sparer lange nicht an. Der Banker spricht dabei von einem "Verlust in der Kaufkraft" oder "einer negativen Realverzinsung".

Es hilft dem Anleger also schon, dass er bei einem Sparkassenbrief je nach Laufzeit zwischen 1,8 und 2,5 Prozent Zinsen pro Jahr bekommt, doch sein Vermögen schrumpft bei anhaltend höherer Inflation eben doch. Auch die Nachricht, dass die Sparkasse mittlerweile wieder Zinsen auf das Tagesgeldkonto anbietet, ist im Hinblick auf die langen Nullzins- und Negativzins-Jahre erst einmal erfreulich. Da die Rendite laut Internetseite der Bank aber nur 0,3 Prozent jährlich beträgt, ist der Zinsertrag nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

600 Millionen auf Sparbüchern

Eine deutschlandweite Umfrage im Auftrag des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands aus dem Jahr 2022 hat ergeben, dass jeder Zweite sein Sparverhalten ändern möchte. 18 Prozent wollen oder müssen vielleicht sogar weniger sparen, 27 Prozent mehr und neun Prozent wollen andere Anlageprodukte wählen. Wie konservativ und auf Sicherheit bedacht viele Kunden der Sparkasse Tauberfranken ihr Geld anlegen, zeigt diese verblüffende Zahl: Rund 600 Millionen Euro liegen dort noch auf klassischen Sparbüchern.

Bei Unternehmens- und Baukrediten sieht der Sparkassenvorstand die in Deutschland vorherrschende langfristige Finanzierungskultur als Vorteil. Obwohl die Zinsen derzeit auch für Kredite steigen, würden viele Kunden noch von besseren Zinskonditionen profitieren, weil diese über eine längere Laufzeit festgeschrieben sind. Seiner Sparkasse schrieb er "eine Art Pufferfunktion" zu, "damit die hohe Inflation nicht eins zu eins auf die Kunden durchschlägt". Vogels Fazit lautete dann auch: "Die Lage ist besser als die Stimmung."

Dieses Credo griff auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Wolfgang Reiner aus Wertheim auf, als er bei den gewerblichen Krediten ein Wachstum um 4,9 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro verkündete. Der 52-Jährige sprach von einem "sehr heterogenen Bild" bei den regionalen Unternehmen. Manche würden stark unter den hohen Energiepreisen leiden, für andere sei 2022 ein Rekordjahr gewesen.

Unternehmen mit klarem Plan

Auf die Frage unserer Redaktion, ob derzeit die Unsicherheit bei den Betrieben überwiegt oder weitere Investitionen geplant werden, antwortete Reiner: "Viele Unternehmen, mit denen ich mich unterhalte, haben einen klaren Plan. Sie wissen, was sie zu tun haben und trauen ihrem Geschäftsmodell. " Wo sie vielleicht mal zögern würden, sei bei der Frage, ob sie dieses oder nächstes Jahr bauen, schiebt er hinterher. Der Fachkräftemangel beschäftigt laut Reiner allerdings fast alle Firmen im Landkreis, was gerade bei international tätigen Firmen auch zur Standortfrage werden könnte.

Im vergangenen Jahr haben sich die Firmen nach Angaben Reiners vor allem Geld von der Bank geliehen, um als Antwort auf die Lieferkettenprobleme selbst mehr Material lagern zu können. Viele Unternehmen hätten auch einen Kredit aufgenommen, um die eigenen Gebäude mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten.

Die Nachfrage nach Krediten für den privaten Wohnungsbau sind laut Wolfgang Reiner zurückgegangen. Grund dafür sei weniger der höhere Zins als die stark gestiegenen Baupreise, sagte der 52-Jährige. Trotzdem hat die Sparkasse Tauberfranken voriges Jahr rund 187 Millionen Euro neu an Bauherren ausgeliehen. Den Bestand an Wohnungsbaudarlehen beziffert die Bank auf knapp 1,1 Milliarden Euro.

Ein Revival feierte voriges Jahr der klassische Bausparvertrag, der nach Aussage von Wolfgang Reiner bereits totgesagt war. Bausparverträge mit einer Sparsumme von rund 91 Millionen Euro seien 2022 abgeschlossen worden, was es diesbezüglich zum zweitbesten Jahr in der Geschichte der Sparkasse Tauberfranken mache. Dagegen nimmt sich die Vermittlung von 70 Immobilien mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt 17,2 Millionen Euro eher bescheiden aus. "Die Dynamik, jede Immobilie zu jedem Preis verkaufen zu können, ist weg", erläuterte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Wohnraummangel bleibt

Der Wertheimer betonte aber trotzdem, dass es im Main-Tauber-Kreis auch weiterhin einen Mangel an Wohnraum gibt. Den Geschosswohnungsbau sah Reiner im Aufwind. Auch aufgrund der Digitalisierung der Arbeit und der damit einhergehenden Ausweitung des Home-Office verspricht sich der 52-Jährige künftig mehr Zuzug in den ländlichen Raum. Dort seien die Wohnpreise im Vergleich zu den Ballungsgebieten noch niedriger.

Die Sparkasse hat sogar damit begonnen, selbst Wohnraum zu schaffen und zu bewirtschaften. Gestartet hat die Bank damit in Wertheim, wo sie im Hofgarten ein Mehrfamilienhaus gekauft und komplett vermietet hat. In Hardheim hat die Sparkasse im August ein Gebäude mit 14 Wohneinheiten fertig gestellt. Sie baut in Igersheim und plant auch in Tauberbischofsheim und Lauda Wohnungen zu bauen.

Eine bange Frage, die sich viele Bankkunden stellen, ist die nach Kürzungen im Filialnetz und bei der Zahl der Geldautomaten-Standorte. Voriges Jahr ist es bei 24 personenbesetzten Filialen und 41 Geldautomaten geblieben. "Wir haben momentan keinen Plan, weitere Filialen zu schließen, aber es gibt keine Bestandsgarantie", sagte Peter Vogel.

Die neue Geschäftsstelle in der Wertheimer Bahnhofstraße, die im März vorigen Jahres eröffnet wurde, sei von den Kunden hervorragend angenommen worden, so Reiner. Er sprach von einer "komfortablen Parksituation" im Gegensatz zum vorherigen Standort in der Altstadt. Dass in Urphar und Mondfeld die Beratung geschlossen wurde und es nur noch einen Selbstbedienungsbereich mit der Volksbank zusammen gibt, habe nach Aussage Reiners in der Bevölkerung kaum Widerspruch hervorgerufen.

Geldautomat vermisst

Schwierigkeiten macht derzeit in Wertheim nur der fehlende Geldautomat. Dieser soll im ehemaligen Sparkassengebäude aufgestellt werden, sobald dort das Bürgerbüro der Stadt eingerichtet ist. "Wir glauben, dass in diesem Jahr die Eröffnung gelingt und dann ist auch wieder Selbstbedienung in der Altstadt vorhanden", sagte Reiner.

Die Volksbanken Main-Tauber und Mosbach sowie die Raiffeisenbank Eichenbühl führen gerade Fusionsgespräche. Da liegt die Frage nahe, ob auch die Sparkasse Tauberfranken vorhat, sich zu vergrößern. Das sei aktuell kein Thema, weil die Sparkassen in der Region alle eine vernünftige betriebswirtschaftliche Größe hätten, antwortet Wolfgang Reiner. Eine vernünftige Größe hat auch die Bilanzsumme der Sparkasse Tauberfranken im Jahr 2022. Sie ist zwar von 3,45 auf knapp 3,3 Milliarden Euro gesunken, doch der Vorstandsvorsitzende ist trotzdem zufrieden. Es sei schließlich das "anspruchsvollste Jahr, das ich in meinem Berufsleben erlebt habe, gewesen", betonte Vogel.

Boris Dauber

Hintergrund: Neue Geldkarten Die Tage der klassischen Girocard sind gezählt. Sie wird ab Juni von der neuen Sparkassen-Karte namens Debit Mastercard abgelöst. Diese soll »eine Mischung aus Girocard und Kreditkarte« sein, informierte Wolfgang Reiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken. Man könne damit auch an Terminals zahlen, die bisher nur Kreditkarten akzeptierten. Das Geld werde aber nicht wie bei einer Kreditkarte nur einmal monatlich abgebucht, sondern gleich, erläuterte er. Laut eigenen Angaben haben die Sparkassen deutschlandweit 46 Millionen Girocards im Umlauf. Die Sparkasse Tauberfranken beginnt mit dem Umtausch ihrer rund 80.000 Karten im Herbst. Nach vier Tranchen soll der Umtausch 2026 abgeschlossen sein. Die alten Karten können zwischenzeitlich weitergenutzt werden. (dau)