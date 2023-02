Flüchtlingsunterbringung: Main-Tauber-Kreis braucht Unterkünfte

Der Wille ist da, doch die Mittel fehlen

Main-Tauber-Kreis 23.02.2023 - 15:10 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kurz nach der Öffnung: Ukrainische Flüchtlinge suchen im Materiallager des Vereins "Willkommen in Wertheim" nach brauchbaren Einrichtungsgegenständen. Der Main-Tauber-Kreis erwartet weiter steigende Flüchtlingszahlen und sucht kreisweit nach Unterkünften.

Damit hat es Scherf zu bundesweiter Bekanntheit gebracht. Zu Scherf und Lanz will Christoph Schauder als Landrat des Main-Tauber-Kreises nichts sagen, er habe die Sendung nicht gesehen, heißt es aus seinem Büro. Außerdem sei ein Vergleich nur bedingt möglich, da sich die Flüchtlingsaufnahme in Baden-Württemberg und Bayern unterscheide.

Begrenzte Mittel

Den Vorstoß von Scherf, gegenüber dem Bund auf die angespannte Situation aufmerksam zu machen, begrüßt Schauder allerdings ausdrücklich: Auch in Baden-Württemberg und dem Main-Tauber-Kreis ist die Aufnahmesituation angespannt. Die Kommunen leisteten seit rund einem Jahr Großartiges, heißt es von Markus Moll, Sprecher der Landkreisverwaltung. "Aber auch wir stellen ein immer größer werdendes Dilemma zwischen der humanitären Pflicht und dem faktisch Möglichen fest." Städten, Gemeinden und Landkreisen mangele es nicht am Willen, doch die Mittel seien begrenzt.

28.000 Menschen aus anderen Ländern sind 2022 in Baden-Württemberg angekommen und werden zunächst in Erstaufnahmen des Landes aufgenommen, ehe sie zur sogenannten vorläufigen Unterbringung an Stadt- und Landkreise zugewiesen werden. Die Zahlen der den Kreisen zugewiesenen Asylantragsteller sind schon seit Ende 2021 hoch - mit einem zwischenzeitlichen Rückgang im Sommer 2022. Im Oktober und November waren es je 4000 Personen, im Dezember 4500, im Januar 3800 und im Februar 1800 - weil sich die Zugänge jahreszeitbedingt reduziert haben, erklärt Moll. Dass die Zahlen mittelfristig sinken, damit sei nicht zu rechnen. Für den Main-Tauber-Kreis bedeutet das: 64 Menschen mussten im Oktober, 55 im November und 62 im Dezember in Kreisunterkünften aufgenommen werden, im Januar waren es 54, und für den Februar rechnet man mit 23. Ab März werden die Zahlen wohl wieder steigen, erwartet man im Landratsamt.

Ukrainer oft in Privatwohnungen

In dieser Rechnung sind aus der Ukraine geflüchtete Menschen noch gar nicht berücksichtigt. 1648 davon waren Ende Dezember im Main-Tauber-Kreis registriert, knapp 146.000 landesweit. Wobei von diesen nur ein kleiner Teil über das Land zugewiesen wird und Gemeinschaftsunterkünfte benötigt. Denn viele Menschen, oft Frauen und Kinder, haben über private Kontakte Wohnungen gefunden. Ob durch die großflächigen Zerstörungen von Infrastruktur in der Ukraine weitere Menschen fliehen, ist für die Behörden nicht absehbar. Moll spricht von einer sehr "volatilen Lage": Derzeit gibt es zweiwöchentliche Zuweisungen an die Landkreise mit je etwa 900 Personen, in einer Augustwoche 2022 waren es beispielsweise noch 2100 Menschen in nur einer Woche. Der Main-Tauber-Kreis hat im Januar laut Moll 49 Ukraine-Flüchtlinge zugewiesen bekommen. "Entsprechende Zuweisungen sind auch im Februar und in den nächsten Monaten weiterhin zu erwarten", sagt der Landkreis-Sprecher.

Einen starken Anstieg gibt es auch bei den sogenannten unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), die ebenfalls in den bisher genannten Zahlen nicht enthalten sind (siehe Hintergrund).

Auch für Erwachsene braucht es nun dringend neue Unterkünfte. 2017 hatte der Landkreis seine Kapazitäten mangels Bedarf von 1650 auf 500 reduziert, jetzt geht es wieder in die umgekehrte Richtung: Zu den vier bereits bestehenden Gemeinschaftsunterkünften in Bad Mergentheim (2), Tauberbischofsheim und der in der Külsheimer Hans-Weisbach-Straße sind weitere dazugekommen. Allein vier in Tauberbischofsheim sowie ein Gebäude in Gerlachsheim, dazu eine Containeranlage in Unterwittighausen. Die alte Turmbergschule in Königsheim ist für Menschen aus der Ukraine vorbereitet. Ohne Letztere stehen 713 Plätze zur Verfügung. Ende 2021 waren es nur etwa 260. Vor der Fertigstellung steht nach Landkreis-Angaben außerdem die generalsanierte Gemeinschaftsunterkunft "Zwischen den Bächen" in Bad Mergentheim mit 130 Plätzen, in Külsheim wird ein ehemaliges Kasernengebäude mit 120 Plätzen hergerichtet. Standorte für weitere Containeranlagen werden fortlaufend geprüft.

Alle 18 Gemeinden im Fokus

Aufgrund der Zugangssituation arbeite die Landkreisverwaltung ämter- und dezernatsübergreifend mit Hochdruck daran, neue Plätze und Gemeinschaftsunterkünfte zu akquirieren, sagt Sprecher Moll. Für die Akquise neuer Gebäude oder Grundstücke und die erforderlichen Kauf-, Miet- oder Umbauentscheidungen sei jeweils die Genehmigung des Regierungspräsidiums nötig. Bei den geplanten Standorten "stehen grundsätzlich alle 18 Städte und Gemeinden im Landkreis in Rede", sagt Moll auf Nachfrage. Bei der Flüchtlingskrise 2015 hatte es beispielsweise auch Plänen für Kreisunterkünfte in Wertheim gegeben, die aber gestoppt wurden, als das Land im Stadtteil Reinhardshof eine Erstaufnahme einrichtete.

"Es ist zunehmend schwierig, geeignete Liegenschaften oder Grundstücke zu akquirieren", sagt Moll. Dazu kämen Personalmangel bei Baufirmen sowie Lieferengpässe bei Material und Ausstattung. Und: Das Personal ist knapp. Im Ausländeramt, bei Sozialpädagogen für die Betreuung, Hausmeistern oder Sachbearbeitern für Aufgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes können ausgeschriebene Stellen nicht oder nur verzögert besetzt werden.

Personal- und Lieferengpässe

Die Situation sei aufgrund dieser Umstände grundsätzlich schwieriger als während der Flüchtlingskrise 2015, erklärt Moll auf Nachfrage. Personalmangel und Lieferengpässe habe es 2015 in dieser Dimension nicht gegeben. "Immerhin kann von den im Jahr 2015 gemachten Erfahrungen profitiert werden", sagt Moll. Auch einige der damaligen Unterkünfte wie die beiden Postgebäude in Tauberbischofsheim sowie der Containerstandort Wittighausen hätten reaktiviert werden können.

Die Herausforderungen haben die Städte und Gemeinden in gleicher Weise zu stemmen, denn nach einiger Zeit wechseln die Menschen aus den Kreisunterkünften in die sogenannte "kommunale Anschlussunterbringung". "Da der Wohnungsmarkt auch hier im Main-Tauber-Kreis sehr eng ist, kommen auch die Kommunen mehr und mehr an ihre Grenzen", erklärt Moll. Städte und Gemeinden seien bemüht, diese Pflichtaufgabe weiterhin vollständig zu erfüllen. Landkreis und Kommunen "arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen", erklärt der Landratsamts-Sprecher.

Matthias Schätte

Hintergrund: Mehr unbegleitete Minderjährige Einen starken Anstieg im Main-Tauber-Kreis gibt es auch bei den sogenannten unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), die in den im Haupttext genannten Zahlen nicht enthalten sind. Die Zuweisung an die Landkreise kommt hier vom Landesjugendamt. Der Landkreis hatte schon 2015 viele Minderjährige aufgenommen, die inzwischen volljährig sind, bestehende Gruppen konnten daher aufgelöst werden. Doch mittlerweile gibt es wieder 34 UMAs im Landkreis, die durch das Jugendamt versorgt werden. Das Soll liegt bei 41, weshalb die Landkreisverwaltung mit weiteren Zuweisungen rechnet. Die Plätze in den Wohngruppen der Jugendhilfe Creglingen reichen nicht aus. Seit Dezember gibt es eine zusätzliche Wohngruppe, auch einige zwischenzeitlich Volljährige sind mittlerweile in angemietete Wohnungen gezogen "und werden dort ambulant durch die Jugendhilfe Creglingen oder andere freie Träger der Jugendhilfe betreut", erklärt Markus Moll, Sprecher des Landratsamtes. (scm)