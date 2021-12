Der Wertheimer Winterzauber kann weiter gehen

Advent: Veranstaltung nicht von Verbot getroffen - Bisher keine Menschenansammlungen in der Altstadt

Schwerpunkt des Wertheimer Winterzaubers ist das Kunsthandwerk. Für ausreichend Abstand zwischen den Besuchern des Wertheimer Winterzaubers hat am Samstag auch das Wetter gesorgt. Es gab nur wenig Andrang.

Auch am zweiten Wochenende konnte man an der frischen Luft und in sicherem Abstand zueinander viele Sachen für die Adventszeit kaufen. Die Händler zeigten sich mit Blick auf die schwierige Ausgangssituation insgesamt zufrieden mit der bisherigen Kundenfrequenz. Nach einem verregneten Samstagnachmittag kamen am Abend auch wieder mehr Käufer zum Winterzauber.

Der sonnigere Sonntag bot besseres Wetter für einen Bummel. Neu hinzu kam an diesem Wochenende ein Stand mit allerlei bunter und praktischer Keramikkunst. Händler und Stadtverwaltung waren sich einig, dass es in den Gassen und auf den Plätzen bisher nie eng geworden sei. Schlager war überzeugt, die frühe Entscheidung, auf Essen und Getränke zum Direktverzehr zu verzichten, habe einen Ansturm und die Bildung von Gruppen verhindert. Für Verpflegung stehe die Gastronomie in ihren Räumen zur Verfügung, ergänzte er.

Bürgermeister Wolfgang Stein stellte fest, dass auch Besucher aus Bayern nach Wertheim gekommen seien. "Insgesamt haben sich die Besucher sehr gut über den Tag verteilt", sagte er. Die Kontrollen des Ordnungsamts hätten keine Verstöße festgestellt. Sein Fazit: "Es war ein nettes Markttreiben aber nicht zu voll."

Der Stadt sei wichtig, den Winterzauber auch in der aktuellen Pandemiephase anzubieten. Das Ziel sei es, die Innenstadt zu beleben, erklärte Stein. Damit will die Stadt sowohl die stationären Händler als auch die Standbetreiber unterstützen. Jeder könne dazu beitragen, dass der Besuch für alle ein sicheres Vergnügen sei. "Halten Sie die Mindestabstände ein. Wenn diese doch einmal unterschritten werden sollten, tragen Sie eine Maske", richtete sich der Bürgermeister an die Gäste.

Außerdem solle man laut Stein nicht zu lange an einer Stelle verweilen, wenn sich doch einmal viele Menschen über die Plätze bewegen. Wolfgang Stein ist sehr zuversichtlich, dass die Strategie der Stadt Wertheim funktioniert. "Im ländlichen Raum ist die Bürgerschaft schon seit mehreren Wochen vorsichtig und reduzierte Kontakte unabhängig von rechtlichen Geboten", betont er. Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrung mit dem Verlauf des Winterzauber 2021 möchte man diesen, wie geplant, bis zum Ende des Advents geöffnet lassen.

Birger-Daniel Grein