Der Weihnachtsmarkt zieht in den Biergarten

Benefizveranstaltung: Kindergärten Bestenheids profitieren - Standanbieter gesucht

Wertheim 30.08.2022 - 15:09 Uhr 2 Min.

Auf den ersten Benefizweihnachtsmarkt im Löwengarten Bestenheid freuen sich Marcel Hammerschmitt und Richard Wagner (Löwengarten) sowie Stadtteilbeiratsvorsitzender Thomas Förstel.

Vom 9. bis 11. Dezember wird es erstmals einen Benefizweihnachtsmarkt im Löwengarten Bestenheid geben. Spendenbegünstigte sind die beiden Kindergärten des Stadtteils. Statt wie in den Vorjahren am Marktplatz des Stadtteils, wird man diesen Advent im Biergarten am Main zusammenkommen.

Die Planungen für den besonderen Markt stellten die Verantwortlichen im Gespräch mit unserem Medienhaus vor. Dabei wurde die Vorfreude von Richard Wagner, Inhaber des Löwengartens, seiner Frau Ilona Wagner, Geschäftsführer Marcel Hammerschmitt und Stadtteilbeiratsvorsitzendem Thomas Förstel deutlich.

"Das Biergartengelände liegt im Winter brach, das ist schade", stellte Ilona Wagner fest. So sei bereits vor der Pandemie die Idee für einen Benefizweihnachtsmarkt entstanden. Förstel erklärte, die Wagners seien auf den Stadtteilbeirat zugekommen und vor Ort habe man die Idee besprochen. Wegen Corona sei auch das Adventssingen ausgefallen, ergänzte er. "Wir finden die Idee toll und stehen voll dahinter", sagte er zum Benefizweihnachtsmarkt. Das Biergartengelände biete einige Vorteile gegenüber dem Marktplatz des Stadtteils, so der Vorsitzende. Beispielhaft nannten die Organisatoren: Sicherheit wegen Wegfalls des Verkehrs, ausreichend Parkmöglichkeiten, eine Bühne, mehr Platz, vorhandene Überdachung bei schlechtem Wetter sowie die Verfügbarkeit einer Tonanlage.

Nostalgischer Markt geplant

"Uns ist wichtig, dass es ein nostalgischer Weihnachtsmarkt wird mit klassischen weihnachtlichen Produkten", so Ilona Wagner. Ihr Mann erklärte, das Betreiberunternehmen des Biergartens, Gastronomie Wagner, werde alle Gewinne aus dem Biergartengeschäft während des Marktes spenden. Auch die Distelhäuser Brauerei als Partner werde sich unterstützend für die gute Sache einbringen, lobte er. Der Markt solle, nach bisheriger Planung, am Freitag ab 16 Uhr und am Wochenende ab zwölf Uhr beginnen. Der Biergarten wird Verpflegung anbieten, die Kindergärten des Stadtteils werden Kuchen und Waffeln verkaufen. Geplant ist außerdem ein Bühnenprogramm unter anderem mit Auftritten der Kindergärten. "Eventuell wollen wir auch das Adventssingen integrieren", ergänzte Förstel.

Zentral seien auch Stände mit Weihnachtsprodukten. "Wir wünschen uns Stände eines Handwerkermarkts aus der Region", so Ilona Wagner. Dafür suche man noch Anbieter, die verkaufen wollen. "Es gibt keine Standgebühren, wir rufen die Standbetreiber auf, Teile ihrer Einnahmen in den Spendentopf für die Kindergärten zu geben." Bereits zugesagt hätten zum Beispiel Stände für Weihnachtskarten. "Noch gesucht werden unter anderem Weihnachtsprodukte aus Holz."

Die Verantwortlichen von Biergarten und Stadtteilbeirat hoffen, dass die Einwohner das neue Weihnachtsangebot annehmen werden. Einig sind sich beide Seiten auch, dass man die Zusammenarbeit zwischen Biergarten und Stadtteil weiter intensivieren möchte. Richard Wagner stellte weitere gemeinsame Projekte in Aussicht. Förstel lobte die Initiative, die man gerne unterstütze.

Personen, die Interesse haben, sich mit einem Stand am Benefizweihnachtsmarkt zu beteiligen, können sich an Ilona Wanger (E-Mail: i.wagner@gastronomie-wagner.de) wenden.

Birger-Daniel Grein