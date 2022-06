Der Tourismus in Wertheim zieht spürbar an

Zahl der Kreuzfahrtschiffe, die anlanden, hat wieder zugenommen

Wertheim 16.06.2022 - 10:55 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

82 Kreuzfahrtschiffe (Stand: 13. Juni) sind in Wertheim in dieser Saison bereits vor Anker gegangen. Die Tourismus Wertheim GmbH erwartet in diesem Jahr insgesamt 429 Flusskreuzfahrtschiffe. Foto: Gunter Fritsch

Am Wertheimer Anleger von Viking stauen sich an diesem Morgen die Schiffe: Während ein Flusskreuzfahrtschiff den Anleger am Parkplatz vor dem Hofgartenschlösschen gerade verlassen hatte und sich mainabwärts auf die Reise macht , legt bereits ein weiteres Viking-Schiff von Würzburg kommend an. Die Szenerie steht für den Aufschwung, den der Tourismus in den vergangenen Monaten auch in Wertheim wieder genommen hat. Eine Entwicklung, die Christiane Förster, Chefin der Tourismus Wertheim GmbH, mit Zahlen umschreibt: Allein 429 Kreuzfahrtschiffe haben in diesem Jahr fest für Wertheim gebucht. 82 davon lagen in der Großen Kreisstadt bereits vor Anker.

Im diesem Jahr, in dem auch Flusskreuzfahrten weitgehend ohne Coronaauflagen möglich sind, ist der Aufschwung im Tourismusgeschäft in der Region deutlich zu spüren. "Auch die Amerikaner, die zu Beginn des Ukraine-Krieges noch zurückhaltend mit Europa-Reisen waren, kommen jetzt wieder nach Wertheim", schildert Förster die aktuellen Entwicklungen. Aus Asien kommen dagegen noch immer wenige Touristen in die Stadt an Main und Tauber. Auch der Bustourismus habe deutlich angezogen, der Parkplatz am Mainvorplatz zeuge davon.

Stichwort Corona: Viele Besucher wollen, davon ist Förster überzeugt, nach der langen Zeit mit Einschränkungen wieder verreisen. Gerade jetzt, da in Baden-Württemberg und Bayern Pfingstferien sind, seien viele Menschen wieder ins Ausland gereist, berichtet sie von ihren Erfahrungen. "Urlaub daheim", ein Trend, der vor allem unter den Corona-Auflagen boomte, werde es aber trotzdem weiter geben, ist Förster überzeugt, dass die Urlaubsregion Wertheim auch in Zukunft attraktiv bleiben werde.

Reisen wird teurer

Gründe dafür sieht sie vor allem in der spürbaren Verteuerung des Reisens. Steigende Sprit- und Energiepreise machen auch der Tourismusbranche zunehmend zu schaffen. Urlaub im Ausland werde spürbar teurer, verweist Förster allein auf die dramatisch gestiegenen Preise für Mietwagen. Zugleich werde der Nachhaltigkeitsgedanke bei vielen Touristen immer wichtiger: Ziele würden auch danach ausgesucht, ob sie mit Bus oder Bahn erreichbar seien. Maßgeblich verändert habe sich durch die Corona-Pandemie das Buchungsverhalten. "Die Menschen entscheiden sich immer kurzfristiger, einen Urlaub zu buchen", sind die Erfahrungen, die man auch in der Tourismus Information Wertheim macht. "Oftmals werde erst einen Tag vor Beginn des Urlaubs gebucht", müssen sich auch die Beherbergungsbetriebe auf dieses neue Kundenverhalten und die damit verbundene Unsicherheit einstellen. Trotz allem nennt sie die Auslastung der Hotels und Gaststätten in der Region "gut".

Unverändert sieht Christiane Förster in der Tourismusregion Wertheim genügend Potenzial für den Bau und Betrieb weiterer Hotels unterschiedlicher Kategorien. So brauche es etwa im Umfeld des Bahnhofs eine einfache Unterkunft "auf Jugendherbergsstandard", wo gerade auch Wanderer oder Radfahrer für eine Nacht gut unterkommen könnten. Auch für "ein Tagungshotel mit Vier-Sterne-Standard" sieht die Geschäftsführerin Bedarf angesichts der zahlreichen großen Firmen in Wertheim.

Einen stärkeren Zusammenschluss der Tourismusregion "Liebliches Taubertal" mit den anderen Tourismusregionen der Region Heilbronn-Franken, um mit traditionellen Tourismusregionen wie Bodensee oder Schwarzwald um Fördertöpfe des Landes konkurrieren zu können, sieht die Wertheim Tourismus-Chefin durchaus kritisch. Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Tourismusregionen mache einen Zusammenschluss unter einer Dachmarke nur schwer vorstellbar, ist Christiane Förster überzeugt, zumal alle Regionen für sich dabei Gefahr liefen, ihre spezifische Eigenheit zu verlieren.

Zahlen und Fakten: Tourismusjahr 2021 Das Tourismusjahr 2021, für das nun die endgültigen Zahlen vorliegen, war in der Tourismusregion Wertheim stark von den Corona-Beschränkungen beeinflusst. Sowohl die Zahl der Ankünfte (knapp 50.000) wie auch die der Übernachtungen (knapp 121.000) lagen noch einmal deutlich unter den Werten von 2020 und 2019. Mit rund 243.000 Übernachtungen war das Jahr 2019 das erfolgreichste Jahr seit 2013, weist die Statistik aus. Mit 500.000 Tagestouristen war Wertheim allerdings im vergangenen Jahr erneut ein Publikumsmagnet für Kurzreisende. 192 Schiffskreuzfahrtschiffe gingen im vergangenen Jahr in Wertheim vor Anker, 2020 waren es lediglich 93 gewesen. 2019 waren noch 475 Schiffe an den drei Anlegestellen gezählt worden. Das Statistische Landesamt hat in einer aktuellen Zusammenstellung Bilanz für die Tourismus-Wintersaison 2021/2022 gezogen. Dabei fällt die Bilanz für alle Tourismusregionen in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr durchweg positiv aus. So meldeten alle Regionen nach den extrem schwachen Zahlen ein fast durchweg dreistelliges Plus bei den Übernachtungszahlen. gufi