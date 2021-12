Der Test ist bei 2GPlus die Ausnahme

Corona-Verordnung: Die meisten Menschen brauchen keinen Test, weil sie relativ frisch geimpft sind

MAIN-TAUBER-KREIS 10.12.2021

Die Testpflicht gilt bei 2GPlus in Baden-Württemberg nur für manche. Symbolfoto: Christoph Schmidt (dpa)

Wer frisch geboostert ist oder seine zweite Impfung vor weniger als sechs Monaten bekommen hat, braucht keinen Test.

In der Gruppe der Geimpften und Genesenen gilt das für die meisten. Denn vor sechs Monaten waren erst wenige Menschen vollständig geimpft. Am 14. Juni, also vor rund sechs Monaten, vermeldete das Kreisimpfzentrum (KIZ) gerade mal gut 17.200 Zweitimpfungen.

Am 4. Juli hatte das KIZ insgesamt knapp 24.450 Zweitimpfungen verabreicht, dazu 843 Dosen Johnson & Johnson, bei denen eine Spritze reicht, um als vollständig geimpft zu gelten. Zu diesem Zeitpunkt waren auch Zahlen der Arztpraxen im Kreis verfügbar: Sie meldeten rund 15.450 Zweitimpfungen. Das macht gut 33.000 Menschen im Kreis, bei denen die vollständige Impfung mehr als fünf Monate zurückliegt und die somit Gefahr laufen, künftig zusätzlich einen Test liefern zu müssen, wenn sie keine Auffrischungsimpfung haben oder zeitnah bekommen.

Aktuelle Zahlen schwierig

Mit Stand 28. November sind im Main-Tauber-Kreis inzwischen laut Sozialministerium rund 89.000 Menschen vollständig geimpft, gut 55.500 mehr als im Juli. Aktuellere Zahlen sind nach Auskunft des Pressesprechers des Ministeriums »wegen technischer Probleme« erst nächste Woche verfügbar. Dann soll auch die Zahl der Auffrischimpfungen enthalten sein.

In Ermangelung dieser Zahlen weist Markus Moll, der Pressesprecher des Landkreises, darauf hin, dass bei den Über-60-Jährigen, die zu den ersten vollständig Geimpften gehört haben, landesweit 34,8 Prozent ihre Auffrischungsimpfung bereits bekommen haben. Das Landratsamt gehe deshalb davon aus, »dass die Ausnahme von der Testpflicht für einen sehr hohen Anteil der Bevölkerung gilt«.

Trotzdem erfahre man, dass die »2GPlus-Regelung als starke Bremse wirkt«, berichtet Angela Steffan, Pressesprecherin der Stadt Wertheim. Das zeige sich im Kontakt mit Gastronomen, Kultureinrichtungen und Veranstaltern. Manche sprächen von einem »Lockdown durch die Hintertür«. Besucher und Gästezahlen seien überall stark rückläufig, sagt sie.

Für mehrere Städte im Kreis, darunter Wertheim, meldet das Landratsamt seit Anfang November immer wieder hohe Neuinfektionszahlen. Landkreis-Sprecher Markus Moll erläutert dazu auf Nachfrage, das Infektionsgeschehen sei aktuell in allen Teilen des Main-Tauber-Kreises sehr hoch und insbesondere äußerst diffus. In Wertheim habe es zuletzt einen größeren Ausbruch in einem Pflegeheim gegeben. »Wir können insgesamt leider wenig gegen das massive Infektionsgeschehen unternehmen«, erklärt Moll. Eine massenhafte Verfolgung von Kontaktketten mit individuell angeordneten Quarantänen sei bei den hohen Fallzahlen, aber auch der deutlich gestiegenen Zahl der Kontakte, nicht mehr machbar und seitens des Landes auch nicht mehr vorgesehen.

Angela Steffan erklärt für die Stadt Wertheim, das Infektionsgeschehen gehe »quer durch die Stadt«. Schwerpunkte seien die bevölkerungsstarken Stadtteile Wartberg und Bestenheid. Auch in den Schulen und Kindergärten seien vermehrt Infektionen aufgetreten. Man bemühe sich um ein breites und großes Impfangebot in Wertheim zusätzlich zu dem, was die niedergelassenen Ärzte leisten. »Mit dem, was vom Land und vom Landkreis bisher bei uns angekommen ist, sind wir nicht zufrieden«, betont Steffan mit Bezug auf das Impfen.

LENA SCHWAIGER

Im Überblick: Ein weiterer Todesfall Die am Donnerstag und Freitagneu festgestellten 164 Fälle verteilen sich unter anderem auf das Gebiet der Kommunen Wertheim: 22, Freudenberg: 4, Külsheim: 4, Werbach: 1, Bad Mergentheim: 40, Großrinderfeld: 3, Lauda-Königshofen: 17, Tauberbischofsheim: 16. Das Gesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Mitteilung um einen Mann im Alter von über 85 Jahren. Weitere Angaben macht das Landratsamt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 115 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben, davon 95 im Jahr 2021. ()