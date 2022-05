»Der ÖPNV darf kein Privileg von Ballungsräumen sein«

Christoph Schauder: Der Landrat des Main-Tauber-Kreises setzt auf den Ausbau des Nahverkehrs und will die Mobilitätszentralen voranbringen - Ein Jahr im Amt

MAIN-TAUBER-KREIS 31.05.2022

Landrat Christoph Schauder ist bekennender Werder Bremen Fan. In seinem Amtszimmer hängt unter Glas ein Trikot seines Lieblingsvereins. Foto: Gunter Fritsch

»Weil es mich immer daran erinnert, mit Ruhe und Besonnenheit zu agieren«, hat er nach seiner Wahl vor einem Jahr zur Begründung gegenüber dieser Redaktion gesagt, weshalb er das Porträt des einstigen amerikanischen Präsidenten im Amtszimmer aufgehangen hat. »Ruhe und Besonnenheit« sind zwei Charaktereigenschaften, die Schauders Amtszeit in seinen ersten 365 Tagen im Landratsamt geprägt haben. Im Gespräch mit unserem Medienhaus blickt er auf das vergangene Jahr zurück und nennt Herausforderungen für die Zukunft. Das erste Jahr sei »wie im Fluge« vorbeigegangen, so vielfältig und dicht seien die Herausforderungen gewesen, sagt er gleich zu Beginn des Gesprächs.

Die wichtigste Frage zuerst: Werder Bremen ist in die Bundesliga aufgestiegen. Für Sie als Werder Bremen-Fan ist das sicherlich das wichtigste Ereignis in ihrer einjährigen Amtszeit?

Werder Bremen hat es spannend gemacht bis zum letzten Spieltag. Es freut mich unglaublich, dass die Mannschaft den Aufstieg schließlich geschafft hat. Vor einem Jahr noch hätte ich den direkten Wiederaufstieg nicht für möglich gehalten, zumal die Zweite Liga in dieser Saison als eine extrem starke Liga galt.

Wie kommt es, dass Sie Werder Bremen-Fan sind?

Ich war noch nie Anhänger eines anderen Vereins. Als ich klein war, war mein Lieblingsmärchen das von den Bremer Stadtmusikanten. In der Grundschule, als ich mich dann für Fußball interessiert habe, habe bemerkt, dass es in dieser auch einen großen Fußballverein gibt und dadurch erstmals den Verein Werder Bremen kennengelernt. Und so bin ich noch heute Werder Fan.

Was hat es mit dem Trikot von Werder Bremen auf sich, das in ihrem Arbeitszimmer hängt?

Dieses Trikot stammt aus der erfolgreichsten Saison 2003/2004 von Werder Bremen, als die Mannschaft das Double gewann - also Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Das ist ein Trikot, das ich bei einem Pokalspiel in Fürth getragen und von den Spielern signieren habe lassen. Bremen hat damals 3:2 in Fürth gewonnen.

Das erste Jahr Ihrer Amtszeit hat eine Fülle von Herausforderungen mit sich gebracht. Gleich zu Beginn haben Sie im Kreistag einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 einbringen müssen. Es ist sicherlich nicht alltäglich, so in sein erstes Jahr als Landrat zu starten?

Vor dem Hintergrund der Preisentwicklung bei verschiedenen Bauprojekten wie der Sanierung des Beruflichen Schulzentrums in Wertheim und neuen finanziellen Herausforderungen wie der Digitalisierung der Landkreisverwaltung war der Nachtragshaushalt unumgänglich. Das war dann schon ein sehr ambitioniertes Programm, zeitgleich mit der Amtsübernahme die entsprechenden Schritte für den Nachtragshaushalt einzuleiten.

Am 1. Juni bin ich ins Amt gekommen, und am 14. Juli war dann schon die Verabschiedung des Nachtragshaushalts im Kreistag. Ziel war es, die beiden Großprojekte, also die Sanierung des Beruflichen Schulzentrum Wertheim und den Neubau der Straßenmeisterei Külsheim sauber auch in der mittelfristigen Finanzplanung abzubilden. Und das ist uns gelungen.

Welche Risiken birgt der anschließend vom Kreistag verabschiedete Haushalt 2022?

Nach den Haushaltsberatungen ist vor den Haushaltsberatungen. Es ging nach den Beratungen zum Nachtragshaushalt dann nahtlos über in die Aufstellung des Haushalts 2022 mit der Erhöhung der Kreisumlage in einem moderaten Umfang von lediglich einem halben Prozentpunkt und umfangreichen Investitionen in unsere Infrastruktur, etwa beim Deckenprogramm unserer Kreisstraßen.

Aber auch der Kreishaushalt 2022 ist von erheblichen Risiken geprägt, vor allem auch im Sozialbereich. Stichworte sind: Kosten für die Flüchtlingsunterbringung im Landkreis, die jetzt aus der Ukraine gekommenen Menschen noch nicht eingerechnet, und die mit erheblichen Ausgaben verbundene Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.

Welche Auswirkungen auf die Kreisfinanzen erwarten Sie, Herr Landrat, durch den Ukraine-Krieg und die bereits vorher spürbar gestiegenen Preise bei Rohstoffen, Energie und Bauleistungen?

Die Preise gehen in allen Bereichen durch die Decke und niemand redet momentan davon, dass sie wieder sinken. Wir wären ja alle schon froh, wenn sich die Preise auf diesem hohen Niveau endlich einmal stabilisieren würden. Hinzu kommen die Risiken, die bereits in den Haushaltsberatungen 2022 thematisiert wurden, beispielsweise die Kosten für den Sozialetat.

Der Landkreis hat sich zugleich ein umfassendes Investitionspaket für die kommenden Jahre vorgenommen. Deshalb wird sich der Landkreis zunächst auf seine Pflichtaufgaben konzentrieren. Und wenn Kreistag und Verwaltung das Gefühl haben, dass die großen Bauprojekte wie das Berufliche Schulzentrum Wertheim und die Straßenmeisterei Külsheim in geordneten Bahnen verlaufen, dann wenden wir uns weiteren Projekten zu. Weitere Großprojekte würden die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landkreises derzeit übersteigen.

Wie schaut es dann mit dem Ausbau von Kloster Bronnbach aus, was ja keine Pflichtaufgabe des Landkreises ist. Bleibt es dabei: Der Ausbau ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben?

Ich habe beim Kreisempfang anlässlich des Jubiläums 800 Jahre Altarweihe gesagt, ich bekenne mich ohne Wenn und Aber zum Kloster Bronnbach. Die Fortentwicklung dieses Kulturgutes ist für mich ein wichtiges Anliegen. Mit den umfangreichen Neustrukturierungen im Kulturbereich ist es im vergangenen dreiviertel Jahr gelungen, neue Veranstaltungsformate zu etablieren, die kulturell hochwertig sind und sich gleichzeitig aber rechnen.

Für das Bursariat II gibt es Projektmoratorium. Ich bin dem Kreistag dankbar, dass er hier meiner Empfehlung gefolgt ist. Allerdings gibt es in Bronnbach weitere Baustellen, an die der Landkreis heranmuss, wie etwa der Fürstentrakt oder der Saalgarten. Und es könnte sein, dass man aufgrund von baulichen Notwendigkeiten an einzelne Gebäude früher herangehen muss, als an andere.

Die Tourismusregion »Liebliches Taubertal« befindet sich mit dem Auslaufen der Beschränkungen der Corona-Pandemie wieder im Aufwind. Der Verein »Pro Region« will nun für den Fahrrad- und Wandertourismus eine gemeinsame Vermarktungsplattform entwickeln. Wie schätzen Sie diesen Ansatz ein, welche Vorteile könnte er für die Tourismusregion »Liebliches Taubertal« bringen?

Der kommissarische Geschäftsführer des Tourismusverbandes »Liebliches Taubertal, der Bad Mergentheimer Kurdirektor Sven Dell, die zuständige Dezernentin Ursula Mühleck und ich treiben gemeinsam die Neuausrichtung des Verbandes weiter voran. Wir sind stolzes Mitglied des Tourismusverbandes Franken, das hegen und pflegen wir. Aber wir werden uns auch - und das schließt sich nicht aus - stärker nach Baden-Württemberg öffnen. Die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken hat mich als Nachfolger von Landrat Gerhard Bauer aus Schwäbisch-Hall nominiert für den Aufsichtsrat der Tourismusmarketing Baden-Württemberg. Noch in diesem Jahr werde ich meine Tätigkeit im Aufsichtsrat aufnehmen.

Wie soll die Neuausrichtung konkret aussehen?

Im Aufsichtsrat habe ich nicht nur die Tourismusregion »Liebliches Taubertal«, sondern die komplette Region Heilbronn-Franken zu vertreten. Der Inlandstourismus wird langfristig einen ganz anderen Stellenwert haben, als in der Zeit vor Corona. Und im Konzert der großen Tourismusregionen wie etwa des Bodensees und des Schwarzwaldes werden wir nur gehört, wenn wir stärker zusammenarbeiten.

An entsprechende Fördertöpfe des Landes Baden-Württemberg kommen wir nur heran, wenn wir uns auf baden-württembergischer Seite stärker zusammenschließen. Klar ist aber auch: Jede Marke wie das »Liebliche Taubertal« wird eigenständig bleiben, aber es muss schon gelingen, die verschiedenen Marken in der Region Heilbronn-Franken unter einem Oberbegriff noch besser zu vermarkten.

Der Tourismus ist in der Region Main-Tauber Wirtschaftsfaktor Nummer zwei. Viele Tausend Menschen im Main-Tauber-Kreis verdienen direkt oder indirekt am Tourismus, weshalb mir die stetige Fortentwicklung des Tourismusverbandes »Liebliches Taubertal« ein wichtiges Anliegen ist.

Corona hat die Arbeitsbedingungen vieler Menschen grundlegend gewandelt. Homeoffice ist für viele Beschäftigte auch im Main-Tauber-Kreis zur Normalität geworden. Wie weit ist die Digitalisierung des Landratsamtes nicht nur als Service-Angebot für die Bürger, sondern auch für die Beschäftigten der Landkreisverwaltung fortgeschritten?

Die Landkreisverwaltung hat rund 1050 Beschäftigte und rund 780 Computerarbeitsplätze. Vor Corona im März 2020 waren weniger als 20 Prozent dieser 780 Arbeitsplätze Homeoffice-fähig, beziehungsweise für mobiles Arbeiten geeignet. Jetzt sind wir bei 100 Prozent. Ich habe die klare Zielsetzung, auch in Zukunft in großem Umfang Homeoffice und Mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Was heißt das für die Arbeit im Landratsamt selber?

Es ist klar, dass wir im Landratsamt für die Kundschaft vor Ort erreichbar sein müssen. Und es ist genauso klar, dass es Dienstleistungen gibt, die nicht im Homeoffice oder mobil erbracht werden können. Damit meine ich jetzt nicht die Arbeit der Straßenmeisterei. Es gibt auch Computerprogramme, die sind so sensibel, dass sie nur zentral im Landratsamt laufen, etwa im Ausländerwesen oder in der Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Für diese Bereiche muss es für die Kunden auch eine digitale Vereinbarung von Terminen geben.

Wir bieten das für viele Leistungen bereits an. Dies soll baldmöglichst auch bei der Zulassungsstelle als sehr stark frequentiertes Amt geschehen.

Es wird Ämter in Zukunft geben, bei denen Kunden nur noch nach einer Terminvereinbarung vorsprechen können. In anderen Ämtern wird es Mischlösungen geben mit Terminvereinbarungen und Zeitfenstern für Kundinnen und Kunden ohne Termine, beispielsweise auch in der Zulassungsstelle.

Etwa im Ausländeramt haben auch die Kundinnen und Kunden längst festgestellt, wie vorteilhaft eine vorherige Terminvereinbarung ist, wenn sie mit ihren oftmals sehr komplizierten Anliegen ohne Wartezeit auf optimal vorbereitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen.

Herr Schauder, Sie haben sich im ersten Jahr ihrer Amtszeit immer wieder für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis stark gemacht. Wo sind die größten Baustellen für einen so attraktiven ÖPNV, dass auch die Fahrgastzahlen spürbar gesteigert werden können?

Ein attraktiver ÖPNV darf kein exklusives Privileg von Ballungsräumen sein, er muss auch in ländlichen Räumen möglich sein. Der Aufbau der Mobilitätszentralen - am Wertheimer Bahnhof wird sie im zweiten Halbjahr dieses Jahres kommen - ist mir dabei sehr wichtig. Im ersten Quartal 2023 planen wir zudem den Start der Mobilitätszentrale am Bahnhof Lauda. Dabei bilden die Mobilitätszentralen die Basisstationen für den Aufbau von intelligenten Mobilitätssystemen im Main-Tauber-Kreis.

Was meint dieser Ansatz konkret?

Klar starten wir jetzt nicht mit einer Flotte von E-Autos an der Mobilitätszentrale in Wertheim oder mit 50 E-Bikes. Aber die Zielsetzung des Konzepts mittelfristig ist es, auch an größeren ÖPNV-Knotenpunkten entsprechende Verleihsysteme anzubieten. Das heißt: Wenn ich in Wertheim ein E-Bike leihe, muss ich es derzeit noch in Wertheim zurückgeben. Und das will der Kunde so nicht. Es soll dann möglich sein, das Leih-E-Bike etwa auch in Tauberbischofsheim zurückzugeben. Dazu braucht es dann allerdings auch an solchen ÖPNV-Knotenpunkten die entsprechende Ladeinfrastruktur sowohl für die E-Bikes wie auch für die E-Autos.

Wie sieht es beim Bahnverkehr aus?

Die Tauberbahn entwickeln wir in Kooperation mit der Westfrankenbahn stetig weiter, die Bahnhöfe sind top und wichtig für die Attraktivität des Nahverkehrs. Unsere große Baustelle ist die Frankenbahn. Die Verlängerung des Probebetriebs für den Stundentakt auf der Frankenbahn läuft noch bis Ende 2023. In dieser Zeit werden wir die Werbemaßnahmen für den Probebetrieb noch weiter ausbauen, auch in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative »Frankenbahn für alle«. Dazu gehört auch, dass wir Firmen im Main-Tauber-Kreis und im Neckar-Odenwald entlang der Frankenbahn anschreiben, dass diese für ein Jobticket auf der Frankenbahn unter ihren Beschäftigten werben. Wir sind auf einem guten Weg, so die Fahrgastzahlen auf der Frankenbahn in den nächsten Monaten weiter zu steigern.

Und wie steht es um die Bahnhöfe auf der Strecke?

Wir müssen an die Modernisierung der Bahnhöfe heran. Und da möchte ich nicht warten, bis der Probebetrieb auf der Frankenbahn in einen Regelbetrieb überführt ist. Da vergeht einfach viel zu viel Zeit. Denn: Wir lassen auf der Strecke einfach viel Fahrgastpotenzial links liegen, weil die Bahnhöfe in einem erbärmlichen Zustand sind - der Bahnhof in Königshofen ist ein Beispiel dafür.

Das Land Baden-Württemberg und die Deutsche Bahn müssen jetzt einen Planungsprozess beginnen mit der Zielsetzung, die Bahnhofsinfrastruktur auf der Strecke der Frankenbahn zu ertüchtigen. Für die Bahnhöfe von Lauda nach Würzburg gibt es Planungen für ihre Ertüchtigung, aber nicht für die Stationen, die Teil des Probebetriebs sind, wie Königshofen, Rosenberg oder Wölchingen. Es ist auch klar, dass das viel Geld kostet und man nicht an alle Bahnhöfe gleichzeitig herangehen wird können. Aber, wenn wir mit Königshofen anfangen, dann sind wir auf einem guten Weg.

GUNTER FRITSCH

Zur Person: Landrat Christoph Schauder Christoph Schauder wurde am 25. August 1981 in Heidelberg geboren. Der studierte Jurist begann seine berufliche Laufbahn 2011 als Leiter der Baurechtsbehörde des Landratsamtes Bodenseekreis. 2014 wurde er Referent für Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz am Regierungspräsidium Stuttgart. Von 2015 bis 2019 war er Dezernent für Ordnung und Gesundheit am Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, bevor er zum 1. August 2019 Erster Landesbeamter im Main-Tauber-Kreis wurde. Im März 2021 wählte ihn der Kreistag zum Nachfolger von Reinhard Frank. Seit 1. Juni 2021 ist er Landrat im Main-Tauber-Kreis. ()