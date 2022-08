Der Herstellung von Diatretglas auf den Grund gegangen

Workshop: Jahrelange Vorarbeit auf dem Prüfstand - Dokumentation des Experiments in einer Ausstellung im September im Wertheimer Glasmuseum

Wertheim 08.08.2022

Das römische originale Diatretglas. Hergestellt um 400 nach Christus.

Bislang. Jetzt nämlich forscht das Glasmuseum mit aller Kraft am spektakulären Diatretglas, einem der aufwendigsten und bisher spannendsten Kapitel der Glasgeschichte.

Parallel ist es noch eines der geheimnisvollsten Kapitel, denn bis heute liegt die Technik der römischen Glaskünstler im Dunkeln. Heutige Nachbildungen des filigranen zweischaligen Glases werden mit sehr viel Aufwand und aus dem vollen Material herausgeschliffen. Und genau da liegt der Forschungsansatz, der am vergangenen Wochenende einen großen Schritt nach vorn gemacht hat, ohne aber bislang das Geheimnis vollständig lüften zu können.

Viele Theorien

Seit man bei Köln annähernd 2000 Jahre alte römische Diatretgläser gefunden hat, gibt es reichlich Theorien zur Herstellung. Die »heißeste« dieser Theorien - es geht um Arbeitsökonomie im weitesten Sinn - stammt von der mittlerweile 90-jährigen Rosemarie Lierke - sie hat auch das Glasperlenkabinett im Wertheimer Glasmuseum gestaltet. Seit 2019, angestoßen von der damaligen Leiterin Marianne Tazlari, sind die Wertheimer intensiv am Thema dran - zusammen mit dem Glasingenieur Matthias Lindig, seiner Frau Ingrid Conrad-Lindig, sie hatte eine Professur in Sachen Glas, und vor allem auch dem Wertheimer Glaskünstler Hans-Joachim Ittig, dessen überragendes handwerkliches Geschick für die laufende Forschung entscheidend sein dürfte.

Jahrelange Vorarbeit kam am vergangenen Wochenende auf den Prüfstand. Gefördert von der Sparkassen-ART-regio- und der Ilse-Reinhart-Löber-Stiftung ging es ans heiße Glas.

Durch Schliff veredelt

Die Lierke-Theorie sagt kurz gefasst, dass ein mit Schmucklöchern versehener Gipskörper in ein Glasgefäß eingesetzt wird und dann heißes Glas mit Druck gegen die Außenschale gepresst wird. Laut der Lierke-Theorie entsteht so ein Rohling, der durch wenig Schliff lediglich veredelt wird. Nach Stunden des Tüftelns und vielen Scherben kann Matthias Lindig jetzt sagen, dass zumindest die Sache mit dem Einpressen heißen Glases in die Form keine Lösung sein kann. »Wir haben alles versucht. Das zähe Glas wird in Sekundenbruchteilen fest. Zeit und Kraft reichen nicht aus, um das Glas einzupressen, um das Problem zu lösen. Gesichert scheint der Theorie-Teil um die Zweischaligkeit der Gläser. Hier ist Farbe der stichhaltige Indikator. Farbschichtungen, wie sie in den schönsten der klassischen Diatretgläser vorkommen, lassen sich nur schaffen, wenn eine äußere Hülle, aus verschiedenen Glasringen komponiert, vorgefertigt wird.

Teils sinnvoll belegt

»Eine wissenschaftliche Niederlage ist es also keinesfalls«, macht Lindig klar. Immerhin sei es gelungen, einen Teil der Theorie experimentell sinnvoll zu belegen - eben jenen um die separat vorgefertigte Außenschale.

Es scheint, als habe das Team auch eine Lösung für den Rest gefunden, so dass in Wertheim tatsächlich Wissenschaftsgeschichte geschrieben werden könnte. Offenbar besteht die Möglichkeit, aus Wachs Ornamente vorzuformen und diese in den äußeren Becher einzubringen. Das Ganze wird mit einer Gipsschicht bedeckt, dann das Wachs ausgeschmolzen.

Lange in den Ofen

Im nächsten Schritt wird ein weiterer Glasbecher eingesetzt, auch der im Inneren mit Gips ausgegossen und dann kommt alles für Stunden oder Tage in den Ofen, damit das Glas die verlorene Wachsform füllen kann. Wenn das so klappte, dann wäre der vormals aufwendige Schliff des Glases nur noch eine Kleinigkeit, fast vergleichbar einer Politur. Das Team um Lindig und das Glasmuseum ist sich einig, dass die Chancen gut stehen.

Hans-Joachim Ittig wird das weiterverfolgen. Selbst bei einem guten Ende kann all das jedoch nicht der Beweis sein. Vielleicht hat das Team nur eine weitere Möglichkeit gefunden, Diatretglas herzustellen, und das Geheimnis der Römer liegt nach wie vor im Dunkeln.

