Der grüne Bogenschütze treibt im Keller sein Unwesen

Gewölbegaukler: Edgar-Wallace-Inszenierung lockt die Zuschauer ins Convenartis - Moderne Bearbeitung

Wertheim 10.07.2022 - 12:54 Uhr 1 Min.

Das Ensemble von links: Valery Howett (Stefanie Kern), Mrs. Howett (Mirjam Kramer), Mr. Howett (Bernadette Latka), Stephen (Elsa Mendoza), Bogenschütze, Harry (Regina Szymber), Abel Bellamy (Rainer Dreikorn)

Bernhard Hank Höffelner, der das Stück bearbeitet hat, ist bekannt für seinen Mut, sich als Schauspieler, Regisseur oder Autor auf die unterschiedlichsten Themen einzulassen. Mit dem Stück hat Höffelner versucht, eine Verbindung zwischen dem typisch englischen Humor und dem, worüber wir in Deutschland herzlich lachen können, herzustellen. Man sollte also nur bedingt Vergleiche ziehen!

Zu Beginn der Vorstellung musste Regisseurin Bernadette Latka den Ausfall zweier Schauspieler des Ensembles verkünden, was in der Folge für das Team und vor allem den eingesprungenen Ersatz eine echte Herausforderung darstellen sollte. Aber weder die Schauspieler noch das Publikum ließen sich davon die Stimmung verderben.

Edgar Wallace' geheimnisvoller Bogenschütze, dessen Spukgeschichte bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, hat es ins 21. Jahrhundert geschafft. Er soll sich nicht nur in einem englischen Schloss, sondern auch in der Umgebung des Ortes aufhalten, wird gemunkelt und sein grüner Pfeil ist immer noch aktiv.

In turbulenten Szenen werden aber auch nicht geladene Revolver und Gewehre als Waffen eingesetzt: »Weiber stehen auf Knarren«, ist Harry, die rechte Hand des Gangsterbosses Abel Bellamy, überzeugt.

In der hochbrisanten Geschichte darf auch eine neugierige Reporterin nicht fehlen. Die etwas sensationsgierige Lee Holland (Miriam Kramer) wird so in die Geschichte hineingezogen, dass der erforderliche Abstand auf der Strecke bleibt. Sie wird zunächst sogar als Mörderin des vom Pfeil getroffenen Creager (Irina Hofmogel) verdächtigt.

Der stark an Inspector Columbo erinnernde Kommissar Jim Featherstone (Simone Becker) hat ein gleichwertiges Pendant, Jackie Featherstone (Ute Sperling), ebenfalls Kriminalistin, an seiner Seite.

Die zahlreichen Umbauten während der wechselnden Szenen wurden perfekt in das Spiel integriert. Die Akteure arbeiteten fast im Dunkeln, bewegten sich zu altbekannten Melodien wie »Big Spender« und hatten Spaß dabei. Und der Schluss? Wird natürlich nicht verraten. So viel vorweg: Der Bogenschütze wird weiterleben.

Elita Schrenker